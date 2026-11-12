Feijóo, en busca de la segunda oportunidad para lograr una mayoría que devuelva al PP a la Moncloa

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento. Os Peares (Ourense), 10 de septiembre de 1961. Formación. Licenciado en Derecho. Años en política. Presidente del PP desde 2022. Antes, desde 2006, presidente del PP gallego. Desde 2008 hasta 2022 presidió la Xunta de Galicia, donde había sido consejero de Política Territorial y vicepresidente. También ha sido presidente del Instituto Nacional de Salud (1996-2000) y de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos (2001-2003). Familia. Casado y con un hijo.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno llega a este 29N en medio de un convulso contexto político y social y con el impulso que le otorgan las cuatro victorias electorales autonómicas de su partido en los últimos meses en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Allí ha necesitado pactar con Vox para conformar gobiernos. Su promesa en esta carrera hacia la Moncloa es traer "un cambio" y "levantar lo derruido", enarbolando un "patriotismo sereno y exigente".

En las últimas elecciones generales celebradas en España en 2023, el PP ganó en las urnas y se quedó muy cerca de lograr un vuelco que le permitiese gobernar: fue el partido más votado y el que obtuvo más escaños en el Congreso. Pero no fue suficiente para certificar el ascenso de Feijóo la presidencia del Gobierno. Su rival, Pedro Sánchez, logró una mayoría de investidura pactando con otros siete partidos para revalidar el cargo.

Feijóo sí logró una mayoría absoluta en el Senado que los populares han sabido rentabilizar durante los últimos años, azotando al Ejecutivo con comisiones de investigación como la del caso Koldo, en la que llegó a declarar el propio presidente.

Una llamada a la "reconstrucción nacional"

En 2026, Feijóo se siente más cerca que nunca de desalojar de la presidencia del Gobierno a Sánchez, al que ha acusado repetidamente de mentir y estar rodeado de corrupción. Tras concretarse el adelanto electoral, el líder popular pidió "decencia" y contrapuso "decadencia o prosperidad", al tiempo que reclamó una oportunidad para impulsar un cambio que, según prometió, será "profundo, honesto y necesario".

El presidente del PP ha insistido en que las elecciones del próximo 29 de noviembre no son como las anteriores. En sus intervenciones públicas, ha hecho un llamamiento a la "reconstrucción nacional", ya que, a su modo de ver, "España lleva demasiado tiempo atrapada en una gran mentira que lo ha ensuciado todo". Rubricando su denominado "contrato con la España", se comprometió personalmente con un amplio abanico de propuestas en materia económica y de regeneración democrática.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, firma su “Contrato con España”, el 19 de octubre de 2026GABRIEL LUENGASGabriel Luengas / Europa Press

En medio de la actual convulsión social con el problema habitacional, una de sus principales promesas, si logra llegar a La Moncloa, es la construcción de un millón de viviendas. Entre sus recetas para solucionar la crisis que afecta a gran parte de la sociedad también plantea beneficios fiscales para la compra y el alquiler. Además, promete enviar al Congreso, durante sus primeros 100 días de mandato, tres leyes relacionadas con la vivienda: una ley del suelo, otra contra la okupación y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

Desde el punto de vista económico, Feijóo quiere que "la clase media vuelva a ser el motor de España". Por eso ha prometido actualizar las pensiones conforme al IPC y garantizarlas de cara al futuro, incrementar el salario medio y acometer rebajas fiscales que permitan propiciar el crecimiento económico. Además, ha repetido en numerosas ocasiones que presentará presupuestos todos los años y, en caso de que no logre aprobarlos tras una primera prórroga, disolver las Cortes y convocar elecciones.

"Cumplir, gobernar España desde la verdad, rendir cuentas y que se me juzgue por los hechos" son sus compromisos personales. Aspira a "devolver la decencia" al país y "mejorar la calidad de la democracia y reforzar la separación poderes". También quiere "limpiar el Estado" y "hacerlo más fuerte", proteger la "integridad territorial" y defender la soberanía de nuestras fronteras.

Igualmente, tras los trágicos accidentes de tren de Urda y Adamuz, afirma que va a mejorar las infraestructuras, empezando por una "revisión técnica independiente de la red" ferroviaria en un "reseteo total que permita a la gente a subir al tren sin miedo", con una "investigación rigurosa" y una revisión "completa" de las vías, priorizando la seguridad y la conservación.

Los argumentos contra el rival

Entre los argumentos de la campaña del PP contra el PSOE figuran los casos judiciales que afectan al entorno de los socialistas. Entre ellos, las causas relacionadas con Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno, la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero, la condena de José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, y las investigaciones en torno a Santos Cerdán o a la exmilitante socialista Leire Díez.

Los sucesos del pasado verano en Ceuta, con la llegada masiva e irregular de miles de migrantes a través de la frontera con Marruecos, y la gestión del Ejecutivo de esta crisis migratoria serán otro de los grandes temas de la campaña. El presidente del PP ha acusado al Gobierno de mentir y ha prometido esclarecer esos hechos, que investiga la jueza Tardón en la Audiencia Nacional y asegura que tomará medidas para evitar una nueva crisis migratoria.

Junto a las críticas a la política migratoria, en el centro de sus discurso, también se encuentran las relativas a la regularización extraordinaria de migrantes, un proceso al que atribuye un efecto llamada. Otra de sus ideas fuerza es la crítica a la denominada ley de nietos, con la que Feijóo ha acusado al Ejecutivo de "fabricar votantes" mediante la concesión de la nacionalidad y derecho al voto a descendientes de exiliados españoles.

Por delante de todo estarán las consecuencias de un año negro para la historia del ferrocarril español por los dos siniestros de Adamuz y Urda. El impacto de la tragedia de Toledo jalonará una campaña electoral que se prevé más dura si cabe por el peso de las víctimas de este siniestro.

El gallego moderado que vino a reconstruir al PP

Núñez Feijóo renunció a asaltar los cielos tras la moción de censura de Sánchez contra Rajoy en junio de 2018. Aunque muchos en su partido miraban esperanzados hacia la Costa da Morte, en aquella ocasión decidió seguir consagrando su carrera política a su Galicia natal. Entonces, un congreso nacional de los populares enfrentó a Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, aquella batalla otorgó a Casado el bastón de mando de los populares.

Lo que acabó con el liderazgo del político palentino no fueron los malos resultados electorales cosechados en las elecciones de 2019, sino la profunda crisis que estalló en el partido en enero de 2022 a raíz de su enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cuando la herida estaba más abierta y parecía más difícil de sanar, Alberto Núñez Feijóo llegó elegido por aclamación. Con un perfil moderado, aterrizó en Génova 13 dispuesto a coser las costuras del PP. No buscaba un simple cambio de liderazgo, sino una renovación integral del partido.

Tras ganar las elecciones generales que llegarían un año y medio después, no pudo conformar Gobierno frente al llamado "bloque de la investidura" que hizo presidente a Sánchez. Su discurso contra el Ejecutivo de coalición se ha ido endureciendo en los últimos meses, hasta el punto de acusar a Sánchez de hacer carrera política con dinero procedente de la prostitución.

En la cita en 2023 defendió que debía gobernar la lista más votada. Pero con el actual panorama de bloques, de cara al próximo 29N ha avanzado que pactará con Vox para gobernar si es necesario, aunque su candidatura no sea la más votada.

Este 2026 ha conseguido conciliar, en la confección de sus listas, las "formas distintas de entender España" que hay en el PP, con la incorporación de Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper como números dos y tres de su lista por Madrid, dos perfiles que representan al ala más dura y a la más moderada del PP.

Tras el pacto sellado por PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos en las listas del Senado con el objetivo de arrebatar al PP la mayoría absoluta de la Cámara Alta, PP y Vox alcanzaron un acuerdo para frenar un posible avance de las izquierdas y mantener el control del parlamento de la Plaza de la Marina.

El presidente que había querido ser juez

Nacido en Os Peares (Ourense), hace 65 años, Alberto Núñez Feijóo quiso ser juez. Por ese motivo, estudió Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. En 1985, accedió a una plaza de funcionario en el cuerpo superior de la Xunta de Galicia.

Con solo 29 años y de la mano de su mentor político, el exministro de Sanidad José Manuel Romay Beccaría, ocupó un cargo en la Consellería de Agricultura. Después fue secretario general de Sanidad.

En 1996, durante la presidencia de José María Aznar, llegó por primera vez a Madrid para ocupar la Secretaría General de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad. Después fue presidente del Instituto Nacional de la Salud y, posteriormente, de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

Precisamente, cuando se convocó el presente adelanto electoral, desde el PP se puso en tela de juicio la actuación de Correos, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, agitó el fantasma del pucherazo y recomendó "no votar por correo".

Las palabras de la madrileña fueron replicadas y matizadas por distintos líderes populares, y el presidente del PP zanjó la discusión diciendo que "confía plenamente en los trabajadores" de Correos, pero no "en los directivos" de la empresa estatal. "El expresidente de Correos y Leire (Díez) están investigados porque intentaron extorsionar a jueces, fiscales, periodistas", lo justificó Feijóo, que llamó a los españoles a votar de forma masiva.

Alberto Núñez Feijóo no se afilió al PP hasta el año 2002. Un año después volvió a Galicia para ser consejero autonómico de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Sustituyó a Xosé Cuiña, primera víctima política del desastre ecológico del Prestige, que tiñó de negro tres mil kilómetros de la costa gallega.

En 2004 fue nombrado vicepresidente primero de la Xunta y desde 2009 hasta 2022 presidió el Gobierno autonómico Gallego tras obtener cuatro mayorías absolutas consecutivas.

Uno de sus momentos más duros como presidente de la Xunta tuvo lugar con el accidente ferroviario de Angrois, en julio de 2013, en el que 78 personas perdieron la vida al descarrilar un tren Alvia de la línea Madrid-Ferrol. El fantasma de aquella fatalidad ha golpeado al candidato doblemente en 2026, en que España ha vivido dos grandes tragedias ferroviarias (Adamuz y Urda), con más de 100 fallecidos en apenas diez meses. Entre las víctimas, una compañera muy querida para Feijóo, la exministra Fátima Báñez: "Mujer incansable, leal amiga y siempre comprometida con mejorar la vida de los españoles", escribió el presidente del PP.

Su etapa de 13 años al frente del Gobierno de la Xunta de Galicia le hizo destacar por su perfil de gestor eficaz, con una reducción del desempleo que se afianzó en sus dos últimos mandatos. Desde la Plaza del Obradoiro gestionó con rigor los efectos de la crisis económica tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. También tuvo que hacer frente a los efectos de la pandemia de la Covid-19.

Durante esa etapa, llegó, sin embargo, una polémica que todavía hoy le persigue: la protagonizada por las fotografías junto al narcotraficante Marcial Dorado. Las imágenes, de 1995, salieron a la luz en 2013. El entonces presidente de la Xunta aseguró que había cortado su relación con Dorado en cuanto supo que tenía una causa pendiente por contrabando, dijo que nunca tuvieron "amistad, ni estrecha ni ancha" y denunció intentos de amedrentarle con esas antiguas instantáneas.

Feijóo, que tiene en su haber la Gran Cruz de Isabel la Católica, ha revelado en ocasiones que regresa con cada campaña al rincón de su infancia en Galicia: la aldea que le vio nacer, Os Peares. Una singular aldea donde el Sil se une al Miño y que presume de ser un lugar de unión y corazón de entrada a la Ribeira Sacra. El lugar donde el candidato del PP a la presidencia del Gobierno siempre ha sido, simplemente, 'el nieto de Eladia'.

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