Feijóo confirma negociaciones con Vox: "Sería un error facilitar al sanchismo" el control del Senado

Después de las próximas elecciones generales habrá pactos entre PP y Vox. Así lo ha admitido, en una entrevista en la Cadena Cope, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha recogido el guante lanzado por Santiago Abascal para ir conjuntamente en las listas del Senado.

Para Feijóo "sería un error facilitar al sanchismo el control directo o indirecto del Senado". La alternativa es negociar con los de Abascal, conversaciones que ha asegurado se llevan a cabo con "discreción y respeto". "Si Vox está a la altura el PP también lo estará", ha dicho y ha confirmado que "se buscarán fórmulas de acuerdo". Con ello podrían alcanzar una mayoría de tres quintos que permitiera a ambas formaciones hacer algunos nombramientos como por ejemplo elegir los cuatro vocales del Tribunal Constitucional que le corresponden a la Cámara Alta sin el concurso de la izquierda.

En este sentido, ha recordado que los cinco senadores que tiene Vox fueron designados por parlamentos autonómicos en los que tienen acuerdos tras los últimos comicios. Ya hay una "experiencia", ha admitido, y un "marco de negociación con Vox que ha funcionado". Ahora, ha asegurado, hay aún "mayor confianza y mayor responsabilidad". Y al igual que son esos pactos autonómicos, los futuros para la Cámara Alta serán "transparentes": "Los pactos encapuchados se los dejamos al PSOE, la izquierda y Bildu", ha remarcado.

Desde Vox, José María Figaredo, no ha querido detallar el acuerdo que ambas formaciones tienen sobre la mesa, pero ha asegurado que su partido hará "lo que haya que hacer". Ha prometido que actuarán con "responsabilidad y altura de miras" y siendo conscientes de que el objetivo es "sacar a este gobierno mafioso de la Moncloa".

Sistema de elección del Senado A diferencia del Congreso, donde se votan listas cerradas y bloqueadas, en el Senado los ciudadanos eligen directamente a los candidatos mediante listas abiertas, en un sistema que prima especialmente a la fuerza más votada, que suele obtener tres de los cuatro escaños en juego por provincia, mientras que el cuarto queda en manos de la segunda. En concreto, 208 de los 266 senadores que integran actualmente la Cámara Alta son elegidos por sufragio directo. Los otros 58 son designados por los parlamentos autonómicos, a razón de uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, respetando la representación proporcional de las fuerzas políticas en cada asamblea legislativa. El PSOE y el Frente Amplio cierran un acuerdo para presentarse con listas conjuntas al Senado El PSOE se ha unido a toda su izquierda para intentar ser primera fuerza e invertir la aritmética parlamentaria del Senado, donde la pasada legislatura el PP gozó de una holgada mayoría absoluta gracias a ser la lista más votada. Feijóo y Abascal buscan ahora la vía para evitar la dispersión del voto e impedir que la alianza de las izquierdas logre su meta. La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el lunes, cuando termina el plazo para presentar las listas electorales. Feijóo ve "posibilidades de llegar a puntos de encuentro".

El PP dice que hará una ley de nacionalidad: "El pasaporte no da el derecho al voto" Preguntado por la ley de nietos y el estudio sobre la misma que está realizando el Tribunal Constitucional, Feijóo asegura que el texto, que no es una ley sino una instrucción, "es un fraude y una ingeniería electoral clarísima". Por ese motivo se ha mostrado convencido de que el desde el tribunal de garantías "no se atreverán a dictar una resolución a sabiendas injusta". "El Tribunal Constitucional no se va a atrever a hacer un disparate de esta naturaleza", ha insistido antes de anunciar que si gana las elecciones separará la nacionalidad del derecho al voto. "El pasaporte no da derecho al voto", ha insistido, sino el Censo de Residentes Ausentes: "Vamos a hacer una ley de nacionalidad, una Ley Orgánica", ha anunciado, en la que pretende "fortalecer los requisitos para obtener un pasaporte español". "El pasaporte no se regala, se tiene que merecer", ha aseverado, y en España "haremos lo que hace la inmensa mayoría de países europeos, que exigen tiempo de residencia mínimo para poder votar". La vicesecretaria de Coordinación Sectorial se ha referido al recurso que sobre la ley de nietos presentó ante el Constitucional el Defensor del Pueblo. Alma Ezcurra ha denunciado que se trata de una "maniobra insólita" de Ángel Gabilondo un mes antes de "dejar el cargo" y ha anunciado que el PP se personará para defender "un censo íntegro como garantía electoral". "El Defensor del Pueblo debería defender al pueblo, no al Gobierno", ha dicho. Además ha anunciado que el PP ha enviado un burofax a la directora general de Españoles en el Exterior exigiéndole que cumpla "de inmediato" lo ordenado por el Supremo y advirtiendo que su partido exigirá “todas las responsabilidades, también penales”. Feijóo presenta su "contrato" para un cambio de etapa y "que la clase media vuelva a ser el motor" Noemí San Juan

La inmigración legal es "necesaria" El líder del PP ha admitido que en España, como en el resto de países de Europa la inmigración es "necesaria". Pero asegura que "el descontrol inmigratorio es insostenible". En ese sentido, insiste: "Un inmigrante que tenga contrato trabajo en España y está aportando, lo necesitamos. Pero uno que entra de forma irregular, no aporta, vive de prestaciones y delinque no". Ese inmigrante, ha advertido, "será expulsado". "No queremos echar a los inmigrantes", ha insistido, porque "los que trabajan y cumplen las leyes son necesarios", por ejemplo para construir la vivienda que ha anunciado el PP. Por eso el plan de Feijóo es "hacer ofertas de trabajo a esas personas que tienen esos oficios en lugares de origen y los traeremos para trabajar, no para delinquir" Tras criticar las "regularizaciones masivas sin condiciones", Feijóo ha aludido al "efecto llamada", que está perjudicando a toda Europa y es una de las causas de la invasión de Ceuta. También ha descrito cuál sería su relación con Marruecos: "lealtad, buena vecindad y firmeza", ha insistido, para decir que su interés es llevarse bien con "un socio trascendental", pero no a costa de la integridad territorial sino desde el respeto mutuo: "Marruecos sabe que puede tener un gobierno leal pero firme. Sin firmeza no hay política exterior".