León XIV se despide de Argentina en una misa multitudinaria antes de viajar a Perú

León XIV se ha despedido este miércoles de Argentina con una multitudinaria misa en el santuario de Nuestra Señora de Luján, la patrona de Argentina, a la que han asistido, según fuentes locales citadas por Afp, más de tres millones de fieles. El pontífice, que realizaba este viaje de cuatro días apenas un mes después de su operación de cáncer de pulmón, ha asegurado que se ha sentido "como en casa". El presidente argentino, Javier Milei, ha acudido a despedirle antes de que el papa partiera rumbo a Perú.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país, cuna de nuestro querido papa Francisco", ha dicho el pontífice, que cuenta con la nacionalidad estadounidense y peruana, antes de viajar a Perú para la que será la última etapa de esta gira de 12 días por América Latina que también le llevó a Uruguay. "La imagen de la Virgen de Luján llegó a estas tierras en una carreta y ya no quiso continuar su camino, se quedó para siempre con ustedes. El Sucesor de Pedro hoy debe seguir su misión en otros lugares, allí donde el Señor lo envía, pero quiere decirles que los lleva a todos en su corazón", ha añadido.

Pide a los argentinos emprender "procesos de perdón"

Durante la misa, el papa ha subrayado que muchos argentinos pueden estar viviendo "momentos de calvario" a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo o discriminación y, ante ello, les ha animado a reconocer "sus faltas" y emprender "procesos de perdón y reconciliación". Con ello, ha añadido, trabajarán para recuperar "la paz, la esperanza y la caridad" y se reconciliarán "con la propia historia y con el presente".

Además, se ha despedido pidiendo a la Virgen de Luján ayuda para que los argentinos creen "puentes de caridad y redes de solidaridad" y para "seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión". En su visita se ha acordado en varias ocasiones de su predecesor, el papa Francisco, que murió tras 12 años de papado sin poder visitar su Argentina natal.

"Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la 'Patroncita morena' en su corazón. Él nos enseñó con su vida a amarla y venerarla siempre, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María", ha dicho el papa en un mensaje publicado en su perfil oficial de X.

Además de los millones de fieles movilizados este miércoles, León XIV congregó a 650.000 personas el martes en Córdoba y a un millón ese mismo día por la noche en Buenos Aires, durante una vigilia con los jóvenes, según cifras de las autoridades locales.

Asimismo, a primera hora de este miércoles el pontífice ha visitado la prisión de Devot, que durante décadas fue símbolo del hacinamiento carcelario en la capital argentina, en la que ha mantenido un encuentro con los reclusos. Antes de ser papa, Francisco acudía regularmente a ese centro penitenciario para lavar los pies a los presos, tal y como hizo más tarde en Roma durante el Jueves Santo.

Rumbo a Perú, el país donde vivió cuatro décadas

Un año y medio después de convertirse en papa, León XIV regresa a Perú, el país al que llegó en los años 80 como un joven misionero agustino. Pasó allí casi cuatro décadas y se convirtió en obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

El papa ha sido despedido hacia las 14:30 hora local en el aeropuerto internacional de Ezeiza, por Javier Milei, acompañado por varios obispos, la secretaria general de la Presidencia argentina y hermana del mandatario, Karina Milei, y el canciller argentino, Pablo Quirno. Allí, antes de su partida rumbo a Lima, León XIV ha bendecido a algunos de los asistentes mientras un coro de niños entonaba la canción 'Alma misionera'.

Su visita a Perú será la etapa más larga de su gira por América Latina e incluirá paradas en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. Entre otras cuestiones, el pontífice mantendrá un encuentro con misioneros y con los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa.