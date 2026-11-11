Más de 6.000 colegios de Italia se ven afectados por una nueva oleada de amenazas falsas de bomba

Unos 6.300 colegios de Italia se han visto afectados por una nueva oleada de amenazas de bomba que ha provocado evacuaciones, aunque las autoridades han descartado cualquier riesgo. La alerta ha afectado a centros públicos de prácticamente todas las regiones del país, excepto en el Valle de Aosta y Trentino Alto Adige (norte). A comienzos de mes, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares provocó también la interrupción de las clases e inspecciones policiales en decenas de institutos.

Los nuevos avisos falsos se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas, aunque el Gobierno italiano ha considerado desde el primer momento que las amenazas carecían de credibilidad. Sin embargo, el episodio ha llevado a la primera ministra, Giorgia Meloni, a convocar una reunión de emergencia con los responsables de seguridad e inteligencia del país. Por la tarde, Meloni ha insistido en que "no hay ningún elemento que indique peligro" tras las amenazas y ha subrayado que los mensajes "no sirven para golpear, sino para asustar".

La primera ministra ha confirmado que no se ha encontrado ningún explosivo en las escuelas italianas y ha lamentado que "haya sido una jornada de miedo y de malestar" para muchas familias. Antes, el titular de Defensa, Guido Crosetto, había señalado que estos episodios forman parte de una estrategia destinada a "sembrar el terror o generar preocupación", aunque ha matizado que no necesariamente responden a operaciones impulsadas por países extranjeros. "También hay mitómanos y locos que, en un momento como este, están deseando desatar el terror en una ciudad", ha afirmado.

Amenazas por correo electrónico

Los mensajes han comenzado a llegar por correo electrónico alrededor de las 9.50h de la mañana a centros de diferentes niveles educativos, desde escuelas infantiles hasta institutos de secundaria, en ciudades como Roma, Milán, Nápoles, Palermo, Bolonia o Turín. En gran parte de ellos se han suspendido las clases y los alumnos han sido trasladados a zonas seguras mientras agentes de policía, artificieros y unidades especializadas inspeccionaban los edificios.

El correo que los enviaba, con dominio de Taiwán, iba firmado por un presunto Mikhail Antropov y en el texto se leía lo siguiente, según publican medios locales: "Me he preparado mucho para esto: matar a cada uno de vosotros. Acabo de dejar en vuestro edificio, dentro de una bolsa de plástico, un potente explosivo con un artefacto a distancia".

Un remitente vinculado a otras amenazas en Europa

Los correos electrónicos, prácticamente idénticos, advierten de la supuesta colocación de explosivos en el interior de los centros escolares, además de incluir amenazas contra la primera ministra italiana. Los mensajes aparecen firmados por un individuo que se presenta como "Mikhail Andropov, líder del Vilayat de Misoginistan", una identidad cuya autenticidad no ha podido ser verificada.

El nombre coincide con el utilizado el pasado viernes para enviar amenazas de bomba a varias cadenas de televisión europeas, entre ellas la radiotelevisión pública irlandesa RTÉ y la búlgara Nova TV. En Irlanda, las amenazas obligaron a evacuar las instalaciones de la cadena y a interrumpir temporalmente sus emisiones.

Según la agencia Reuters, el remitente de aquellos mensajes se atribuía también la responsabilidad de una serie de falsas alarmas que provocaron durante la semana pasada alteraciones en decenas de vuelos europeos, algunos de los cuales tuvieron que desviarse o ser escoltados por aviones militares.

Las autoridades todavía no han podido determinar quién está detrás de los correos ni si todos los incidentes están relacionados.

Un agente de policía permanece de pie frente al instituto Matteotti Pellico mientras los estudiantes son evacuados debido a una amenaza de bomba en todos los centros escolares de Turín, ItaliaMarco Alpozzi/LaPresseMarco Alpozzi/LaPresse

Italia ya había sufrido otras dos oleadas de amenazas

No es la primera vez que los colegios italianos reciben amenazas de estas características. El pasado 2 de noviembre, más de 270 centros educativos fueron objeto de mensajes similares, después de otra oleada registrada el 19 de octubre.

En una respuesta parlamentaria del 5 de noviembre, el Ministerio del Interior italiano confirmó que ambas campañas se habían desarrollado a través de direcciones de correo electrónico diferentes y que las inspecciones realizadas en los centros no habían localizado explosivos ni otros elementos peligrosos.

La reiteración de estas amenazas se produce en un contexto de creciente preocupación europea por las llamadas operaciones de guerra híbrida, que pueden combinar sabotajes, ataques informáticos, campañas de desinformación y acciones destinadas a generar inseguridad entre la población.

El ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, ha advertido, sin embargo, de que no todas las amenazas tienen necesariamente detrás a un Estado extranjero o una operación coordinada. También podrían proceder de individuos que buscan aprovechar el clima de tensión para sembrar el miedo.

Por el momento, no existe una atribución verificada de las amenazas de este miércoles. La policía mantiene abierta una investigación para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores.