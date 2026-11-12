Jensen Huang, fundador de Nvidia, renuncia al reinado de la inteligencia artificial atrapado entre dos infidelidades

La inteligencia artificial es transversal a todo. Una frase muy usada por expertos —y no tan expertos— para explicar el alcance de esta tecnología. Donde no se había colado hasta ahora era en la prensa del corazón, la de los cotilleos. Ha bastado un romance entre Jensen Huang, el fundador de Nvidia, y Alice Huang, de Megaspeed, para que el salseo llegue a la IA. En tan solo tres días, el trono que mantenía en lo más alto a una de las personas más influyentes de la tecnología ha caído. No ha servido de nada haber pedido disculpas públicamente a su familia y empleados.

El historial de infidelidades de Jensen Huang se ha incrementado en las últimas horas en caso de confirmarse que también tuvo una relación con Kimberly Powell, directiva del área de salud de Nvidia, según The New York Times. Mientras el consejo de administración de la compañía ya buscaba un sustituto de emergencia para prescindir de su fundador, Huang ha anunciado que dimite. El sector de la inteligencia artificial ha pasado de las consecuencias apocalípticas de los algoritmos a los peligros de las aventuras amorosas.

Alice Huang con Jensen Huang en un restaurante en Taipei, TaiwanTVBS via AP

El hombre que convirtió las tarjetas gráficas en oro

De Jensen Huang se ha llegado a decir que es la Taylor Swift de la tecnología por su nivel de popularidad y la capacidad de convocatoria de sus intervenciones cada vez que presentaba nuevos productos. Si Steve Jobs era el empresario tech de los jerséis negros de cuello alto, Huang es el de cazadora de cuero. Nació en Taiwán en 1963 y llegó a Estados Unidos siendo un niño. En 1993 fundó Nvidia junto a dos socios, Chris Malachowsky y Curtis Priem. La idea inicial era la creación de procesadores gráficos para ordenadores, componentes que mejoraban la calidad visual de los videojuegos.

Resultó un negocio redondo que convirtió la empresa en un referente de alta calidad gráfica entre los aficionados a los videojuegos de PC. El éxito fue tal, que los principales fabricantes como Microsoft, Sony y Nintendo también confiaron en la marca a la hora de equipar sus consolas con componentes gráficos de Nvidia. Con el tiempo, los ingenieros aprendieron a sacar partido a aquellos procesadores, consiguieron realizar miles de operaciones matemáticas simultáneamente, que podían utilizarse para otras labores más allá de potenciar gráficos.

Nvidia sigue muy presente en el mundo delos videojuegos

De los videojuegos a la inteligencia artificial

Primero fue con las criptomonedas. Cuando llegaron los bitcoin, las tarjetas gráficas demostraron ser más eficaces que los procesadores convencionales a la hora de resolver cálculos que permitían obtener monedas, un proceso conocido como minería, que después se extendería a otros criptoactivos. El auge de este mercado llegó a producir episodios de escasez y fuertes subidas de los precios de los procesadores. Los que minaban competían con los jugadores de videojuegos por hacerse con un producto que tenía una demanda finita.

Con las cripto empezó el verdadero proceso de expansión de Nvidia. Después se subió a la ola del metaverso y los llamados gemelos digitales, réplicas virtuales de fábricas, edificios o máquinas. Creo la plataforma Omniverse, que propone utilizar mundos digitales para que las empresas diseñen instalaciones y simulen procesos industriales. Un proyecto que requería una potencia de cálculo que sólo podía hacer realidad la tecnología de la empresa de tarjetas gráficas.

El negocio que transformaría Nvidia sería la inteligencia artificial, haciendo de la empresa la más valiosa del planeta. Los mismos procesadores implementados para videojuegos resultaron ser vitales para entrenar modelos de IA. La demanda de GPUs fabricadas por Nvidia se disparó al empezar a instalarse miles en centros de datos. Jensen Huang pasó a ser una figura imprescindible para las grandes tecnológicas y para los gobiernos que compiten por liderar la inteligencia artificial. Huang ha llegado a atender una llamada telefónica de Donald Trump mientras daba una entrevista en público en un congreso tecnológico.

El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla durante el evento Nvidia Live en el CES 2026PATRICK T. FALLON / AFP

Infidelidad y sospecha de espionaje

Jensen Huang está casado desde 1985 con Lori Huang —un apellido muy común, similar a los García o González—, a la que conoció cuando ambos estudiaban ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón. Tienen dos hijos, vinculados profesionalmente a Nvidia. La pareja ha financiado diversos proyectos educativos y científicos. Esta es la familia a la que el empresario se refirió públicamente el pasado 8 de noviembre: “Fui infiel a mi esposa. Mis acciones le hicieron daño a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. “Lo siento profundamente”, escribió en un mensaje dirigido a sus 40.000 empleados. Un mea culpa insuficiente que pretendía calmar la tormenta levantada al destaparse su romance con Alice Huang. Su confesión ha dado lugar, en la era del meme, a cientos de vídeos hechos con IA que parodian su affair, clips generados probablemente con procesadores vendidos paradójicamente por Nvidia.

Alice (también conocida como Le Huang) trabajó como periodista de televisión antes de desarrollar su carrera en la industria tecnológica. Es directiva de Megaspeed, una compañía con sede en Singapur, dedicada a centros de datos y servicios de computación. Las primeras imágenes de los dos empresarios juntos se remontan a una noche de copas durante la Computex -feria tecnológica- de 2024 celebrada en Taipei (Taiwán). Por las redes sociales circula una foto de un encuentro nocturno entre ellos y varios ejecutivos más. En los siguientes doce meses, tras aquel encuentro, Megaspeed compra chips a Nvidia por valor de 2000 millones de dólares.

Según lo contado por The New York Times, aquellos componentes se enviaron a Speedmatrix, filial malaya de Megaspeed. Su domicilio comercial figuraba en un local abandonado en las afueras de Kuala Lumpur, donde se anunciaba una empresa de construcción. A esto hay que añadir que, en septiembre de 2024, funcionarios estadounidenses localizaron en un centro de datos en Malasia equipos embalados de Nvidia, circunstancia que levantó sospechas de que podrían ser enviados a otro destino que posiblemente fuese China. Cuando el diario estadounidense publica que los servicios de inteligencia consideran a Alice Huang una informadora del gobierno chino, estalla el escándalo.

Pekín rechaza las acusaciones. Y aún no se ha demostrado que Alice Huang camelara a Jensen Huang para la obtención de secretos industriales, ni que el fundador de Nvidia estuviese al corriente de las posibles conexiones de su amante con el gobierno chino. Se ha llegado a afirmar que fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado, la principal agencia de espionaje china que, se dice, tiene cientos de miles de agentes. Mientras la investigación se desarrollaba, Donald Trump recibía memorandos del FBI desde 2025, pero el presidente decidió no hacer nada. Con la palabra de Jensen Huang bastaba, “le pregunté si tenía alguna idea de que ella era una espía. Me dijo que no tenía ni idea, y realmente le creo”, llegó a declarar. Sin mencionar la generosa donación millonaria realizada por Jensen Huang a las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, entre 20 y 25 millones de dólares.

Perfil profesional de Kimberly Powell, ejecutiva de Nvidia

Las infidelidades se duplican

Cuando la crisis parecía que había sido capeada, The New York Times volvió a la carga el 11 de noviembre con una nueva revelación. Según trabajadores de Nvidia, Jensen Huang habría mantenido supuestamente otra relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de la empresa, subordinada directa del fundador y consejero delegado.

Powell trabaja en la compañía desde 2008. Su papel ha destacado sobre todo en la expansión de los procesadores en el entorno de la medicina, los hospitales y la farmacéutica, ayudando en el análisis de imágenes médicas y el desarrollo de medicamentos. Al igual que Huang, Powell también está casada. Según el medio neoyorquino, varias fuentes han asegurado que fueron grabados mostrando gestos de afecto en un hotel de San José (California), durante una conferencia de Nvidia en marzo de 2026. El diario asegura no haber visto la grabación. Ninguno de los implicados ha confirmado si estas afirmaciones son ciertas, pero, de serlo, establecen una aventura entre un máximo responsable y una directiva que depende de él. El código de conducta de la empresa de chips recomienda evitar relaciones personales que puedan generar conflictos de intereses.

El precedente más cercano en el sector tecnológico está en Brian Krzanich, que en junio de 2018 tuvo que abandonar la dirección de Intel, otro de los grandes fabricantes estadounidenses de semiconductores. Una investigación interna concluyó que mantuvo una relación consentida con una empleada, una situación contraria a las normas de la compañía.

Jensen Huang presentando nuevos productos en una convención tecnológicaSean GallupSean Gallup

Los procesadores que ansía China

La trama, en plena investigación, se ha convertido en un asunto de seguridad nacional. En octubre de 2022, la Administración de Joe Biden restringió la venta a China de los procesadores más avanzados fabricados en Estados Unidos. En esa lista estaba Nvidia. Una decisión que quería aplacar los temores de que Pekín usara esos chips para desarrollar inteligencia artificial en ámbitos como el militar o la supercomputación. El objetivo era impedir que se pudieran adquirir libremente componentes clave en el desarrollo de la IA. La medida afectó directamente a la empresa de Jensen Huang. No podía vender procesadores como el H100, usados para el entrenamiento de vanguardia de la IA. La solución fue fabricar unos chips menos potentes, que sí cumplían los requisitos impuestos por la Casa Blanca -los modelos A800 y H800. En 2023, el gobierno estadounidense también cortó el grifo a la venta de esos procesadores.

Pero quien hace la ley, hace la trampa. Si China no podía adquirirlos, lo haría a través de intermediarios con sedes en otros países como Singapur y Malasia, importantes puntos tecnológicos. Ahí es donde entra Megaspeed, la empresa de Alice Huang, que con la compra de chips de IA a Nvidia por valor de miles de millones de dólares se ha convertido en uno de sus mejores clientes. Ante las sospechas de que la compañía malaya estuviese actuando como proveedor de la nación china, tanto el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el FBI comenzaron a investigar la posible conexión entre Huang y Huang, y si detrás de todo esto había motivos serios de espionaje industrial.

Colette Kress, nueva CEO de NvidiaSean Gallup

Prescindir del fundador y encontrar un sustituto a la altura

Las noticias difundidas en las últimas 72 horas ya daban por sentado que el consejo de administración de Nvidia no iba a quedarse de brazos cruzados. Al mismo tiempo que la agencia Reuters confirmaba que sus miembros estaban preparando una reunión para decidir el futuro de Jensen Huang, este ya lo tenía claro: dejaría atrás el emporio tecnológico creado hace treinta años.

De momento, no hay indicios de que se hayan filtrado secretos industriales que comprometan la seguridad nacional de Estados Unidos. Aun así, esas declaraciones no han impedido que las acciones de la compañía continúen cayendo, que se suman a la bajada por las dudas de los inversores sobre el enorme gasto mundial en inteligencia artificial y las perspectivas de crecimiento del sector. En el último mes han caído más de un 30%.

La compañía facturó en 2025 unos 115 mil millones de dólares5

Con la dimisión de Jensen Huang, la gran incógnita es quién va a sustituirle. Él es Nvidia, concentra la mayoría de las decisiones tecnológicas y comerciales de la compañía. La información más reciente indica que dependían directamente del fundador de la compañía cerca de 40 personas, algo poco habitual en las grandes tecnológicas, donde el número es muy inferior. Esta estructura responde a una filosofía que consiste en reducir la jerarquía y compartir información en reuniones colectivas.

Las quinielas ya han comenzado. Internamente hay dos nombres que se repiten más de lo habitual, Colette Kress, directora financiera desde 2013, y Ian Black, uno de los principales ingenieros de Nvidia y uno de los responsables del salto de la compañía de los videojuegos a la IA. También se especula que tome el mando alguno de sus hijos, Madison o Spencer, pero la sucesión familiar no parece la opción predilecta. Mirando hacia fuera, los analistas mencionan a René Haas, consejero delegado de Arm (que ya fue directivo de Nvidia) e incluso a Lisa Sue, consejera delegade de AMD y una de las ejecutivas más respetadas de la industria -su perfil combina conocimientos de ingeniería, gestión de cadena de suministros y centros de datos de alto nivel. Cualquier perfil es puro rumor. Y a medida que la crisis de Nvidia vaya a más, surgirán más candidatos. Bloomberg afirma que el consejo de administración ha contratado una firma externa para encontrar posibles candidatos. La mayor dificultad es encontrar a alguien que combine los conocimientos técnicos, las relaciones empresariales y política, y el carisma que Jensen Huang ha acumulado durante tres décadas al frente de la compañía.

Posibles consecuencias tras la dimisión de Jensen Huang

En 1986, un marine estadounidense destinado en Moscú descubrió que su relación con una mujer soviética podía tener consecuencias muy graves. Terminó proporcionando secretos al KGB. Una informante china del FBI, Katrina Lung, mantuvo relaciones íntimas con dos agentes de Estados Unidos mientras los servicios de contrainteligencia sospechaban que transmitía información a Pekín. Son historias reales que, seguramente, inspiraron argumentos de la serie de televisión The Americans, protagonizada por un matrimonio falso de espías rusos en suelo americano en plena época de la Guerra Fría. Aquel escenario, lleno de historias donde la realidad supera a la ficción, se ha mutado hacia un contexto que tiene como cabezas de cartel a gurús tecnológicos y una batalla encarnizada por el dominio global de la inteligencia artificial.

La renuncia de Jensen Huang de Nvidia no tiene precedentes. Nunca antes una empresa había sido tan relevante para el destino tecnológico del mundo. Y teniendo como pilar a una figura con tanto peso tecnológico y geopolítico. Parece difícil de creer que los impulsos amorosos, las cosas del corazón puedan provocar una gran crisis en el sector de la IA. Para que digan después que esta tecnología no tiene nada de humano.