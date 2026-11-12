Dimite el CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras el escándalo de las infidelidades y el supuesto espionaje

El cofundador de Nvidia, Jensen Huang, ha dimitido este jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva del gigante tecnológico estadounidense, según ha informado la compañía en un comunicado. Se va tras el escándalo por sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una empresaria china vinculada a los servicios de inteligencia de Pekín y otra con una ejecutiva de la propia empresa. Estas informaciones desencadenaron una investigación interna por posibles riesgos a la seguridad nacional y una fuerte caída en la bolsa.

La junta directiva de la empresa ya ha nombrado como directora ejecutiva interina a su directora financiera, Colette Kress, y ha designado por primera vez un presidente del consejo, Harvey C. Jones. Anuncia, además, que inicia la búsqueda de un consejero delegado permanente, tras agradecer a Huang sus "inconmensurables contribuciones" durante los 33 años transcurridos desde que cofundó la compañía.

Cerrar el debate sucesorio es uno de los próximos pasos que deberá resolver la compañía, si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha puesto un nombre encima de la mesa tras la conocer la renuncia de Huang. En un mensaje publicado en su red social ha asegurado que "solo hay un hombre para ocupar su lugar: Tim Cook, de Apple. ¡Una leyenda reemplaza a una leyenda!", reza el post.

La controversia de este caso comenzó con las revelaciones sobre la relación del director de Nvidia con Alice Huang, una mujer que, según la inteligencia estadounidense, estuvo involucrada en facilitar envíos de chips de la compañía a empresas chinas y ya se encuentra de regreso en Pekín.

Este miércoles The New York Times informó de que Jensen Huang mantuvo otra relación extramatrimonial con una ejecutiva de la empresa que estaba bajo su supervisión directa. Se trata de Kimberly Powell, vicepresidenta de la división de atención sanitaria de Nvidia.

Las acciones de la compañía se han hundido por encima del 13% tras conocerse la renuncia de Huang. Al final de la jornada, se ha dejado un 4 % de su valor. Pérdidas que se suman a la caída registrada este miércoles tras el cierre del mercado. Nvidia ha perdido casi 2,2 billones de dólares en capitalización desde el pasado 6 de octubre con un hundimiento de sus títulos cercano al 37%.

¿Quién puede suceder a Jensen Huang?

La salida de Huang deja un vacío de liderazgo en el fabricante de chips —valorado en unos 4 billones de dólares— que él mismo cofundó y desarrolló durante más de tres décadas, convirtiéndolo en el principal proveedor de chips para inteligencia artificial, un sector clave en el auge global de esta tecnología y en la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China.

Huang, de 63 años, no tiene un sucesor claro y posee aproximadamente el 3,6% de las acciones de Nvidia. Además, cuenta con decenas de subordinados directos, lo que pone de relieve el férreo control que ejerce sobre la empresa.

Inversores y analistas señalan que, si bien es poco probable que la demanda de chips de Nvidia disminuya a corto plazo, el ecosistema más amplio de empresas respaldadas por la compañía podría verse afectado.

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Las posibles intervenciones políticas

En un memorando dirigido a sus empleados el domingo, Huang reconoció haber sido infiel a su esposa y asumió "toda la responsabilidad", aunque no ofreció detalles sobre la relación.

Ese mismo día, el consejo de administración de Nvidia inició una investigación para determinar si Huang había sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera. La pesquisa está siendo supervisada por consejeros independientes con asesoramiento legal externo. En aquel momento, el consejo expresó su confianza en Huang.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no había discutido las acusaciones con Huang, pero expresó su apoyo al director ejecutivo de Nvidia, calificándolo de "un hombre honorable" que ha "hecho un trabajo increíble para nuestro país".

Varios medios estadounidenses apuntan que Trump conocía el romance y habría recibido al menos dos advertencias sobre la relación del máximo responsable de Nvidia con una presunta espía china.

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Según el New York Times, Marco Rubio le alertó de estas sospechas a bordo del Air Force One en mayo, durante un viaje oficial a China. Fue poco antes de que Jensen Huang se incorporara al avión en una escala en Alaska. Pese a la advertencia, Trump mantuvo la invitación y ahora niega que conociera las sospechas durante aquel viaje.

La relación entre ambos se remontaría al menos a 2023, y desde entonces se habrían visto en numerosas ocasiones. Además, Alice Huang y varios familiares habrían creado una red de empresas, como Megaspeed, para conseguir chips de Nvidia y enviarlos a China, esquivando las restricciones estadounidenses.

Huang podría enfrentarse a una citación del Congreso si no responde a una solicitud para ofrecer una sesión informativa a puerta cerrada sobre las acusaciones de que mantenía una relación estrecha con la empresaria china que facilitó información a Pekín.

Por otra parte, el medio Axios ha informado este miércoles, citando fuentes de alto nivel, que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha frenado las medidas enérgicas del presidente Donald Trump contra empresas sospechosas de desviar chips de Nvidia hacia China.

Huang cofundó Nvidia en 1993 junto con Curtis Priem y Chris Malachowsky. Sus primeros éxitos fueron los chips gráficos para videojuegos; más tarde, su software CUDA permitió utilizar dichos procesadores para la computación general y, posteriormente, para la inteligencia artificial.