La jueza ordena el cese de actividad a Núcleo Nacional y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid

La jueza ha decretado este jueves el cese total de la actividad del grupo neonazi Núcleo Nacional (NN) y el cierre de sus sedes en Madrid, Burgos y Valladolid tras el arresto de 14 de sus miembros el pasado viernes. La magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza Número 1 de Gijón, también ha bloqueado el contenido digital de sus perfiles en redes sociales y ha impuesto medidas cautelares a los detenidos, como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y la presentación semanal ante el juzgado, según ha informado la Dirección General de la Policía.

Los agentes detuvieron el viernes a 14 personas en una operación contra el grupo efectuada en varias provincias, durante la que también se registró su sede central en Madrid. La Policía realizó distintas detenciones en Madrid (5), Valladolid (2), Asturias (3), Guadalajara (1), Pontevedra (1), Burgos (1) y Alicante (1) y practicó un total de 12 registros. A todos ellos se les han imputado delitos de asociación ilícita y odio contra distintos colectivos vulnerables y de ideología antagónica, según han indicado las autoridades.

Los agentes incautan armas de fuego y munición

Asimismo, los agentes les han intervenido "numerosa parafernalia de corte radical supremacista", así como más de 20 armas de fuego, gran cantidad de munición, multitud de armas prohibidas (armas blancas, táseres, defensas extensibles...), escudos y numerosos "objetos contundentes". Según el comunicado de la Policía, la formación captaba y adoctrinaba a jóvenes y menores de edad e incitaba a estos a realizar acciones de odio, discriminación e incitación a la violencia contra otros colectivos vulnerables.

El sumario de la investigación, un documento de 126 páginas al que tuvo acceso RTVE, recoge cómo, tras el análisis de varios dispositivos móviles, se detectó un grupo de mensajería de más de 40 miembros en el que se detectaron "simbología y slogans nazis" provenientes de lo que denominan "un grupo violento de carácter juvenil de ultraderecha, movido por el odio". Entre sus miembros habría varios "menores y jóvenes con edades entre los 14 y los 22 años".

El documento menciona que los jóvenes miembros "podrían haber sido reclutados por un adulto" que mantenía "una fuerte disciplina entre ellos", y que se identifica como un "miembro histórico de ideología de ultraderecha asturiana" vinculado con varios partidos políticos de la misma tendencia ideológica. En el sumario, la jueza la jueza acusa a Núcleo Nacional de ser una asociación de "carácter paramilitar" con una "jerarquía piramidal perfectamente definida" en la que aprueban, planifican y coordinan acciones "muchas de ellas de carácter violento".