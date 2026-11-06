La Policía registra la sede del grupo de ultraderecha Núcleo Nacional y detiene a 14 personas

La Policía Nacional ha detenido este viernes al menos a 14 personas por delitos de odio, asociación ilícita y tenencia de armas en una operación que ha lanzado este viernes contra el grupo de ultraderecha Núcleo Nacional en varias provincias, y en la que se ha registrado también su sede, según ha confirmado el Cuerpo policial en la red social X.

La investigación, que aún sigue abierta y ha sido coordinada por la Comisaría General de Información, se está desarrollando desde aproximadamente las 6:00 horas en Madrid, Asturias, Guadalajara, Valladolid, Pontevedra, Burgos y Alicante. De los detenidos, tres han sido arrestados en Gijón (Asturias), uno en Burgos, otro en Valladolid y otro más en Caldas de Reis (Pontevedra).

Además de las detenciones de integrantes de Núcleo Nacional se están practicando distintos registros, incluyendo su sede central, y la de de Valladolid y Burgos. El Juzgado de Instrucción plaza nº 4 de Gijón dirige la operación y ha levantado el secreto de las actuaciones tras las detenciones.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han precisado que siete de los detenidos han sido identificados en la investigación como posibles miembros de la cúpula de Núcleo Nacional y serán trasladados a Gijón para declarar ante la magistrada, previsiblemente el próximo domingo o lunes. Los otros pasarán a disposición de los juzgados de guardia del partido judicial donde han sido detenidos.

Investigación iniciada tras unos altercados en Gijón

La investigación judicial partió de unas diligencias de fiscalía de menores de principios del año 2026, tras unos altercados en las inmediaciones del colegio jesuita La Imaculada de Gijón.

El pasado mes de febrero, el grupo ultraderechista protagonizó un acto de exaltación del fascismo en el entorno del monumento a los Héroes de Simancas, que forma parte de la fachada del Colegio de la Inmaculada, de la Compañía de Jesús.

di — Radio 5 (@radio5_rne) November 6, 2026

Aquel acto llevó al Gobierno del Principado, a través de su directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, a pedir al Gobierno central que tome medidas contra formaciones ultraderechistas como Núcleo Nacional.

El monumento a los Héroes de Simancas ha sido objeto de controversia después de que el Gobierno del Principado dictara una resolución para su retirada, algo que fue recurrido por la Compañía de Jesús.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acordó el pasado mes de julio la adopción de la medida cautelar solicitada por la Compañía de Jesús de suspender la supresión del conjunto escultórico.

Este grupo neonazi acumula varias investigaciones previas por presuntos delitos de odio y desórdenes públicos, tras protagonizar diversas concentraciones y altercados en ciudades como Madrid y Sevilla.