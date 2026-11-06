Álvaro Valles, Jacobo Ramón y Marc Roca, novedades en la lista de Luis de la Fuente para la Nations League

Álvaro Valles, Jacobo Ramón y Marc Roca son las novedades de la lista de la selección española facilitada por Luis de la Fuente este viernes para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Son 27 jugadores los elegidos y de nuevo cuatro porteros, algo que en rueda de prensa ha argumentado en un asunto de carácter personal que afecta a David Raya y podría retrasar su llegada a la convocatoria.

España afronta el final de la fase clasificatoria como líder de su grupo con pleno de victorias en los cuatro partidos precedentes, jugados todos en el anterior parón. Para este de noviembre sólo se disputan los dos últimos, el 12 de noviembre con la visita a Chequia en Praga y el cierre el 15 en el Metropolitano de Madrid para recibir a Inglaterra.

Precisamente el Metropolitano es el escenario elegido para la rueda de prensa posterior, donde De la Fuente tiene previsto responder a las preguntas de la prensa acerca de la lista. Los tres mencionados son debutantes en una convocatoria. Valles y Roca responden al buen momento del Betis, mientra que Jacobo Ramón, canterano del Real Madrid, ha convencido al técnico riojano por su rendimiento en el Como italiano.

Además de estos tres, cuentan como novedades futbolistas que repiten. El caso más reciente es el del delantero Roberto Fernández, del Espanyol, línea a la que regresa el realista Ander Barrenetxea. También vuelve un campeón del mundo como Pedro Porro, que se perdió la anterior por lesión, así como el centrocampista del Atlético Pablo Barrios.

El que no regresa es Pablo Páez Gaviria 'Gavi', quien ya dejó atrás en el anterior parón la sanción impuesta por la FIFA. El palaciego está sufriendo la competencia en el centro del campo del FC Barcelona con pocos minutos de juego en este primer tercio de la temporada y otros como Roca o Barrios han sido opción preferente. El otro damnificado por decisión técnica es el extremo del Liverpool Víctor Muñoz, otro campeón del mundo que sufre por la competencia en su puesto, en este caso por Barrenetxea.

A la hora de ofrecer la lista en las redes sociales, el seleccionador ha rendido homenaje al fallecido Jesús de Miguel, del CD Tenerife, que murió a consecuencia de la dura entrada del portero del Andorra Jesús Owono en el pasado encuentro de la jornada en Segunda. De la Fuente estuvo junto al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el funeral de este jueves en Navahermosa (Toledo), de donde era el delantero.