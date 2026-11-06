Luis de la Fuente destaca que España tiene a los mejores porteros del mundo: "Era el momento de ver a Valles"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, destacó que España tiene a 5 de los 10 mejores porteros del mundo al justificar la convocatoria de 4 guardametas para el doble compromiso en la Nations League ante República Checa e Inglaterra. "Era el momento de ver a Álvaro Valles", ha indicado el máximo responsable de la Roja, ante una lista en la que también figuran por primera vez Marc Roca, compañero de Valles en el Betis, y Jacobo Ramón, defensa del Como.

El técnico riojano ha alabado el buen momento que atraviesa el guardameta del Betis, del que ha indicado que seguían desde su etapa en Las Palmas, pero también ha reconocido que su llamada a la selección viene ligada a la situación personal de David Raya que va a provocar que, "por obligaciones personales en Inglaterra", el portero del Arsenal no vaya a poder incorporarse con el resto de compañeros desde el comienzo de la convocatoria. En este sentido, el seleccionador ha reconocido que no hubiera llamado a Valles de no ser por esta circunstancia excepcional y ha dejado claro la jerarquía en la meta con Unai Simón, David Raya y Joan Garcia.

Otro jugador del Betis que vivirá su debut en una convocatoria con la selección es Marc Roca. De la Fuente le llama por la ausencia del lesionado Rodri y el seleccionador ha indicado que el jugador formado en la cantera del Espanyol "se lo ha ganado y encaja en nuestro fútbol".

El otro debutante es Jacobo Ramón. El canterano del Real Madrid está triunfando en el Como italiano y da ahora el salto a la absoluta. Preguntado por la paradoja de que el central titular de la sub-21 llegue a una selección donde tiene que competir con otros defensores igualmente jóvenes como Pau Cubarsí y Dean Huijsen, el seleccionador ha alabado que los jugadores españoles son "los mejores del mundo" en muchos aspectos como "la interpretación del juego". "Son maravillosos, jovencísimos que tienen que abrirse hueco en una selección muy joven", afirmó De la Fuente, que también ensalzó que los jóvenes "son mejores" cuando conviven con la experiencia de nuestros veteranos".

La lista supone el regreso a una convocatoria de jugadores como Ander Barrenetxea (Real Sociedad), un futbolista del que considera que tiene "mucho futuro" y entra en la exigencia que le pedimos a los jugadores de banda. También tuvo palabra para Gavi (FC Barcelona), del que señaló que es muy valorado por el cuerpo técnico de la selección, pero que debe seguir mejorando para volver a entrar en una convocatoria para competir al nivel que exige la selección.

Los homenajes, en el campo de fútbol

El seleccionador, flamante ganador del premio Johan Cruyff a mejor entrenador del mundo en la gala del Balón de Oro, también quiso destacar su felicidad por conseguir este reconocimiento "por mi cuerpo técnico y por la Federación". "Cada reconocimiento es muy bueno pero hay que seguir caminando", apuntó.

No todo fue alegría en esta comparecencia ante la prensa, consciente el seleccionador de las últimas noticias. Porque Luis de la Fuente también quiso comenzar su intervención recordando a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, donde perdieron su vida 69 personas, y el dolor del fútbol español por la muerte del jugador Jesús De Miguel en el transcurso del partido entre el Tenerife-Andorra. En este aspecto, hizo un llamamiento a relativizar las cosas en la vida y dar importancia a las personas.

"Lo importante son las personas y cuando no están las echamos de menos y les tenemos en la memoria", indicó De la Fuente, que a título personal indicó que a él, como persona del fútbol, le gustaría "ser recordado por la gente en un campo de fútbol", haciendo referencia al reconocimiento y homenajes que se van a realizar en los estadios.

Doble compromiso en la Nations League

"Son dos partidos importantes para nosotros", valoró De la Fuente, que evitó comprometerse a que los convocados fueran a tener un tope de minutos disputados en el acumulado de esta doble cita en la Nations League, algo que sí hizo en la anterior convocatoria para los 4 choques disputados. "La idea es sacar para ambos choques al mejor equipo que podamos sacar", sentenció el riojano.

La selección española afronta los dos últimos partidos de la fase de grupos como líder con pleno de victorias y 12 puntos, con la clasificación para los cuartos de final asegurada, aunque no como primera de grupo, algo que le facilitaría un emparejamiento más accesible en la siguiente ronda. España tiene en su mano asegurar esa codiciada primera plaza, primero con una visita a Chequia el jueves 12 en el Epet Arena de Praga y recibiendo a Inglaterra en el Riyadh Air Metropolitano el domingo 15. Ambos partidos se disputarán a las 20:45 horas peninsulares y los dos podrán verse en directo, en abierto y gratis por La 1 y RTVE Play.

Serán dos compromisos de mucha exigencia para la Roja, como quedó demostrado en el pasado encuentro ante Chequia en el Carlos Tartiere de Oviedo, donde a pesar del 3-1 los pupilos de Santi Denia, ex seleccionador sub-21 de España, pusieron en aprietos a los de De la Fuente hasta los minutos finales. Ni que decir tiene que Inglaterra, segunda de grupo lo dará todo para arrebatar a España la primera plaza de grupo en el Metropolitano. A pesar de la bajas, la selección española es favorita ante las dos rivales como vigente campeona del mundo y líder del ranking FIFA. El récord de partidos invicto que mantiene el equipo desde marzo de 2023.