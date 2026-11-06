Bono y U2, en exclusiva en RTVE: "Como contadores de historias tenemos que escribir el futuro en el que nos gustaría estar"

U2 celebra sus 50 años en la música con Carnaval de luz, su nuevo álbum de estudio, el número 16 en la carrera de una banda que arrancó sus motores en Dublín el 25 de septiembre de 1976 en la cocina de Larry Mullen Jr, el batería. Esa semana había puesto en el tablón del colegio un anuncio buscando músicos para formar un grupo. Tres almas perdidas acudieron a la cita. Larry tenía 14 años, The Edge, 15; y Bono y Adam Clayton, 16.

Ninguno sabía a esas alturas tocar en condiciones un instrumento o cantar, pero tenían “eso”, un algo difícil de definir que hacía de ellos un proyecto prometedor. Hoy, 50 años después, con caídas, remontadas y tropiezos, siguen juntos, y son estrellas mundiales. Tienen 22 premios Grammy, récord mundial para una banda, sus giras son acontecimientos marcados en el calendario y han vendido millones de discos.

Acostumbrados a saltar y a experimentar, aunque a veces el resultado no convenza a sus seguidores, ahora prueban suerte con el español, los ritmos latinos y el espíritu del carnaval, eso si no olvidan sus fortalezas: el rock and roll y la mezcla de tres ingredientes en sus letras: el amor, la fe, y las causas justas.

Los cuatro nos reciben en Dublín en un antiguo local de punk rock dónde tocaban de críos. El espíritu del punk les acompaña, pero en su nuevo trabajo, en el que también incluyen una canción con Dolly Parton, destaca sobre todo la influencia del castellano en las letras.

En "Street of dreams", el primer sencillo, grabado en México dónde arrancarán la gira, Bono y the Edge hablan de cumplir nuestros sueños, de no dejarlos atrás.

"La palabra sueño no formaba parte del lenguaje punk que nosotros aprendimos en locales como este, pero aunque a nosotros nos suena un poco blandita ,en español tiene un sentido surrealista, que funciona, para 'calle de los sueños'", dice Bono.

El líder de la banda, añade: "Es muy importante abrazar esas ideas de quien debes ser, especialmente en un tiempo o en un país donde hay gente que te dice lo que no puedes ser".

Canción dedicada a Rosalía

El disco contiene un tema del que todo el mundo habla sin haberlo escuchado, dedicado a Rosalía y del que nos han adelantado unos segundos en exclusiva.

"No escribimos canciones sobre otras personas salvo que estén muertas o en la cárcel", dice Bono. "Pero ha sido muy agradable encontrar a esta artista tan interesante".

La fe, el amor y las causas justas siguen en el ADN del grupo. "Somos irlandeses viajando alrededor del mundo contando historias sobre paz y justicia", cuenta Larry Mullen Jr., batería de la banda. "También cuando no había nada de eso en nuestra tierra".

Telediario 2 U2 tiene nuevo disco y ya prepara las maletas para volver a girar por todo el mundo Defensores de la paz en tiempos convulsos en Irlanda, creadores de himnos en los 80 y revolucionarios de la imagen y la puesta en escena en los 2000. Ver ahora

Bono añade: "La cultura a veces va a contracorriente de la política y ahora tenemos un problema porque los populistas son mejores narradores y se están ganando el corazón y la mente de la gente hablando como en las canciones infantiles, en los cuentos de hadas, monstruos debajo de la cama, en el armario... Y nosotros, como narradores de historias y escritores, tenemos que escribir el futuro en el que nos gustaría estar".

En febrero presentarán en México su disco número 16. Luego vendrá una gira que les traerá en mayo a España.