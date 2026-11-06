Detenido el padre de Meghan Markle en Florida por supuesta posesión de pornografía infantil

Thomas Markle, el padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ha sido detenido este viernes por el FBI en Florida (EE.UU.) por supuesta posesión de material de pornografía infantil, aunque horas después el juez federal Thomas Wilson ha ordenado su liberación y le ha puesto bajo arresto domiciliario, según la cadena CNN.

Según la citada fuente, Thomas Markle no podrá viajar fuera del distrito central de Florida ni del distrito central de California, ante el que se espera que comparezca próximamente.

El suegro de Enrique de Inglaterra ha sido arrestado en la residencia de mayores Maravida Senior Living en Lakeland, en Florida, por presunta "posesión de material de abusos sexuales a menores", precisa el diario británico Daily Mail. Este periódico indica que esta detención se produce después de que fueran halladas "cantidades ingentes" de ese material en lugares vinculados con Markle en Filipinas y México.

El periódico The Sun ha publicado fotografías del exdirector de iluminación, de 82 años, en el momento del arresto, en el que se le ve en sillas de ruedas y esposado, mientras es escoltado por agentes del FBI. Previamente The Sun había revelado que Thomas Markle estaba siendo investigado después de que su hijo, Thomas Jr., que es hermanastro de la duquesa de Sussex, encontrara "cientos, incluso miles" de fotografías con pornografía infantil en cuatro cajas en la casa de su padre en Cebu, en Filipinas. Ante este hallazgo, Thomas Jr. denunció a su padre a las autoridades del país y contactó con investigadores del FBI en EE.UU. que llevaban a cabo sus propias indagaciones.

Un periodista del Daily Mail ha presenciado también el momento de su arresto y le ha preguntado si es un pedófilo, a lo que Markle ha contestado con voz débil "no". Este medio avisó también al FBI ante el hallazgo de más material con abusos a menores en un almacén que el arrestado había alquilado cerca de su antigua casa en Rosarito, en México.

Meghan Markle rompió con su padre por carta hace un año

La duquesa de Sussex rompió relación con su progenitor en una carta que le envió en 2025 tras saber que supuestamente había abusado de menores de edad. Los medios de comunicación publicaron el contenido de la misiva donde Meghan Markle comunicó a su padre que era la última vez que sabría de ella y que nunca le permitiría conocer a sus nietos, Archie y Lilibet, de 7 y 5 años respectivamente.

Meghan Markle, la duquesa de Sussex, en la Universidad de Johanesburgo en Sudáfrica en octubre de 2019

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha confirmado el arresto en un comunicado y los cargos contra Thomas Markle por posesión de material de pornografía infantil encontrado en un almacén de Los Ángeles (EE.UU.), entre el que figuran fotos en las que él aparece con niñas. Se espera que comparezca este mismo viernes ante una corte federal en Tampa (Florida).

El asistente de la fiscalía Bill Essayli ha afirmado en la nota que las acusaciones contra él son "extremadamente graves" y que Markle será procesado con todo el rigor de la ley.

Las autoridades de EE.UU. han explicado que han actuado en colaboración con las de México, Filipinas y de las islas Marshall.

El Departamento de Justicia detalla que, de acuerdo con una declaración jurada presentada junto a una denuncia en octubre pasado, las autoridades fueron notificadas del hallazgo de supuesta pornografía entre las posesiones del acusado en Filipinas. Más tarde, supieron a través de uno de los interrogatorios que han llevado a cabo en el marco de esta investigación que Markle disponía de dos almacenes alquilados en Los Ángeles desde 2018, que fueron registrados. Allí, los agentes se incautaron de 18 piezas, entre ellas diapositivas, negativos de películas y libros con supuesta pornografía infantil. Según los documentos judiciales, en algunas imágenes aparece el detenido con menores desnudos.

El padre de la duquesa de Sussex podría enfrentarse a una sentencia máxima de 20 años de prisión.

Los duques de Sussex regresaron en agosto al Reino Unido

El arresto se produce después de que Meghan Markle regresara en agosto al Reino Unido junto a su marido, el príncipe Enrique de Inglaterra, y sus dos hijos, tras pasar seis años viviendo en Montecito, en California. En su día, el príncipe renunció a sus funciones monárquicas para marcharse a EE.UU. De hecho, el retorno no ha supuesto su reincorporación a la Corona ni retomar esas funciones. Tal y como se acordó con la fallecida reina Isabel, la pareja sigue siendo miembros no activos de la familia real, lo que implica que tienen prohibido gozar de privilegios como residir en una propiedad vinculada a la monarquía.

Se desconoce el motivo exacto de su vuelta, pero parece que en los últimos meses las relaciones entre Enrique y el rey Carlos de Inglaterra habían mejorado. De hecho, el propio duque de Sussex había afirmado que quería reconciliarse con su progenitor, que fue diagnosticado con cáncer hace dos años. Su marcha hace seis años fue consecuencia de años de alejamiento y fisuras en su relación con el resto de la familia desde su boda con Meghan en 2018.

La detención del padre de la duquesa se suma a la lista de escándalos protagonizados por la familia real británica. Uno de los más graves se ha dado este año cuando Andrés, hermano del rey Carlos, fue detenido e interrogado en febrero por supuestamente haber filtrado documentos gubernamentales confidenciales al fallecido delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein. No se le han imputado cargos y él ha negado haber cometido ninguna irregularidad. En mayo, la Policía británica amplió la investigación contra el expríncipe (en octubre de 2025 el rey Carlos retiró formalmente el título de príncipe a su hermano) por presunta conducta sexual indebida e hizo un llamamiento público para que cualquier persona con información relevante la trasladara a los agentes.

Durante su juventud, el propio príncipe Enrique estuvo en el centro de la polémica. Quizás la más sonada fue cuando en 2015 The Sun publicó una foto suya con una camisa con una insignia nazi en el brazo izquierdo para ir a una fiesta en una imagen que dio la vuelta al mundo. El príncipe tuvo que admitir que había tomado una mala decisión y se disculpó "si causó alguna ofensa".

Ni siquiera el rey Carlos ha estado exento de la controversia por el triángulo amoroso que mantuvo con la difunta Diana de Gales, madre del príncipe heredero, Guillermo, y de Enrique. En 1995, Lady Di hizo una explosiva declaración a la BBC cuando habló de su matrimonio con Carlos y la relación de su marido con Camila Parker Bowles, con quien más adelante se casaría. En ese momento, Diana y Carlos llevaban separados desde hacía tres años, pero la entrevista precipitó su divorcio. Un año más tarde, ya divorciados, Diana murió en un accidente de tráfico en París, con su entonces novio, Dodi Fayed.