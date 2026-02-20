Estas fotos que vinculan al expríncipe Andrés de Inglaterra con Meghan Markle son falsas

En el contexto de la detención del expríncipe Andrés de Inglaterra por su relación con el caso Jeffrey Epstein, circulan fotografías que le vinculan con Meghan Markle, esposa del príncipe Harry y las presentan como si hubiera existido una relación entre ambos. Son falsas, estas imágenes han sido creadas o modificadas artificialmente y no se han publicado en ningún medio de comunicación fiable.

"El príncipe Harry se está enterando que su tío Andrés se cogía a su esposa cuando era prostituta. Que linda la realeza europea (sic)", leemos en un mensaje de X que difunde una imagen de Meghan Markle con vestido negro junto a un hombre con la cara pixelada y que se ha compartido más de 6.000 veces desde el 19 de febrero. "La relación del príncipe Andrés con Meghan Markle ha sido puesta en duda. Esto debería generar una conversación incómoda en la mesa real", dice en inglés una publicación que se ha compartido más de 3.000 veces y que adjunta cuatro fotos. Una de ellas, se presenta como si mostrase al expríncipe Andrés abrazando a Meghan Markle en un yate.

La foto de Markle y el expríncipe abrazados en un yate ha sido generada con IA En VerificaRTVE hemos utilizado las herramientas de detección de IA Image Whisperer y Proyecto IVERES para analizar la instantánea que muestra a Meghan Markle con bañador negro abrazando a un hombre al que presentan como el expríncipe Andrés. El resultado que obtenemos es que ha sido creada o modificada con IA con una probabilidad superior al 98%. Perfil que difunde en enero la misma foto falsa, pero con el bañador de color rojo VerificaRTVE A través de una búsqueda inversa hemos comprobado que circula desde enero una foto idéntica, pero más nítida y en la que Markle aparece con un bañador rojo en vez de negro. También hemos encontrado errores gráficos propios de imágenes creadas con IA, como las manos del expríncipe Andrés. Ambas se muestran deformadas y en su mano izquierda le falta un dedo. Detalles de las fotos falsas que denotan su naturaleza alterada VerificaRTVE