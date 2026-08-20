El príncipe Enrique y Meghan Markle planean volver al Reino Unido seis años después de renunciar a sus deberes reales

El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle planean regresar al Reino Unido a finales de agosto tras seis años de renunciar a sus deberes reales y mudarse al estado de California, Estados Unidos.

Los duques de Sussex se mudarán por un período prolongado con el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, de California a una residencia privada, no perteneciente a la realeza, en las afueras de Londres. Los niños comenzarán la escuela allí en septiembre, han informado la revista People y el periódico británico The Telegraph, una información confirmada por la BBC.

El rey Carlos III de Inglaterra fue informado de la decisión el domingo, pero no hay planes de que vuelvan a retomar sus funciones como miembros activos de la realeza. Enrique y Meghan conservarán aun así su residencia en Montecito, California, en la que han residido en los últimos seis años tras abandonar Inglaterra en 2020 en medio de especulaciones de distanciamiento con su hermano, el príncipe Guillermo de Gales.