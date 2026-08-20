El príncipe Enrique y Meghan Markle planean volver al Reino Unido seis años después de renunciar a sus deberes reales
- Tras vivir desde 2020 en California, los duques de Sussex quieren mudarse a las afueras de Londres
- Carlos III fue informado el domingo, pero no hay planes de que vuelvan a retomar sus funciones
El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle planean regresar al Reino Unido a finales de agosto tras seis años de renunciar a sus deberes reales y mudarse al estado de California, Estados Unidos.
Los duques de Sussex se mudarán por un período prolongado con el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, de California a una residencia privada, no perteneciente a la realeza, en las afueras de Londres. Los niños comenzarán la escuela allí en septiembre, han informado la revista People y el periódico británico The Telegraph, una información confirmada por la BBC.
El rey Carlos III de Inglaterra fue informado de la decisión el domingo, pero no hay planes de que vuelvan a retomar sus funciones como miembros activos de la realeza. Enrique y Meghan conservarán aun así su residencia en Montecito, California, en la que han residido en los últimos seis años tras abandonar Inglaterra en 2020 en medio de especulaciones de distanciamiento con su hermano, el príncipe Guillermo de Gales.
Sus últimas veces en Reino Unido
La noticia se produce un mes después de que el príncipe Enrique viajara a Londres para reencontrarse con su padre. La pareja no había estado junta en Reino Unido desde 2022, cuando asistieron al funeral de la reina Isabel II.
La seguridad de la pareja ha sido durante mucho tiempo un motivo de tensión, y la visita de julio se reconsideró debido a que la solicitud de protección policial del duque de Sussex fue rechazada.
En 2025, el príncipe Enrique perdió una demanda judicial sobre el nivel de seguridad al que él y su familia tienen derecho mientras se encuentran en el Reino Unido.
El duque había intentado revocar una decisión que redujo su nivel de seguridad después de que dejara de ser miembro activo de la realeza y se mudara a Estados Unidos con la duquesa.
En los años en los que la pareja ha residido en el estado dorado, firmaron un contrato de 100 millones de dólares con Netflix para la producción de contenido en la plataforma a través de su productora, Archewell Productions.
Desde que el matrimonio rompiera formalmente con la monarquía británica a principios de 2020 para ser "económicamente independientes", ambos han tratado de centrar su negocio en EE.UU., donde Markle ya trabajó en la industria audiovisual y destacó principalmente por su papel en la serie de abogados 'Suits' (2011-2019).