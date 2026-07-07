El príncipe Enrique pierde el juicio contra el 'Daily Mail'

La Justicia del Reino Unido ha resuelto este martes en contra del príncipe Enrique y de otros demandantes, entre ellos el cantante Elton John, en el proceso judicial contra Associated Newspapers Limited (ANL), empresa editora de Daily Mail y Mail on Sunday, que venía de varios años atrás. El tribunal concluyó que no se habían acreditado las acusaciones de que ambos periódicos obtuvieron información privada mediante prácticas ilegales.

Junto al príncipe Enrique y Elton John, también presentaron la demanda David Furnish, esposo del cantante; las actrices Liz Hurley y Sadie Frost; Doreen Lawrence, madre de Stephen Lawrence, el joven asesinado en un ataque racista en 1993; y el exparlamentario liberal demócrata Simon Hughes.

Los siete demandantes sostuvieron que ANL consiguió información personal de forma ilícita durante 25 años, entre 1993 y 2018, recurriendo presuntamente a métodos como la interceptación de mensajes de voz, la escucha de llamadas telefónicas, el acceso fraudulento a registros confidenciales —incluidos historiales médicos—, la contratación de investigadores privados y de espías e incluso el "encargo de allanamiento y entrada en propiedad privada", según extractos de las alegaciones presentadas ante el tribunal.

Associated Newspapers, uno de los mayores editores de periódicos británicos, negó hace tres años ya en el juicio preliminar "rotundamente y sin ambigüedades" las acusaciones. El grupo ha alegado ante el tribunal que las acusaciones se basan en inferencias y no en pruebas, y que los demandantes han aportado pocas o ninguna prueba de que sus periodistas hayan recopilado información ilegal.

Los demandantes sostenían, sin embargo, que las pruebas eran contundentes y que no sería la primera vez que un medio británico es condenado por este tipo de prácticas ilegales. De hecho, en 2014 el editor del diario sensacionalista News of the World fue condenado a 18 meses de prisión por pinchar el teléfono de políticos, celebridades y miembros de la realeza. Sin embargo, la Justicia, esta vez, no les ha dado la razón.