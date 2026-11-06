La Fiscalía Anticorrupción pide procesar a Koldo García, Aldama, Pardo de Vera y Jessica, ex de Ábalos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes al juez el procesamiento de Koldo García, exasesor del antiguo ministro José Luis Ábalos, del comisionista Víctor de Aldama y de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, entre otras personas, dentro de la causa del caso Koldo que examina la Audiencia Nacional.

La petición se extiende también a Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos; a la exmujer y el hermano de Koldo García, Patricia Úriz y Joseba García, respectivamente; a varios empresarios socios de Aldama y al guardia civil Rubén Villalba, vinculado igualmente al antiguo asesor del exministro.

Esta batería de nombres, confirmada por fuentes jurídicas a RTVE, coincide con todas aquellas personas que no fueron juzgadas en la trama de las mascarillas investigada por el Tribunal Supremo, donde la mayoría de los ahora citados concurrieron como testigos.

Delitos de malversación o tráfico de influencias

Anticorrupción atribuye a Koldo García los delitos de tráfico de influencias y blanqueo, mientras que a Aldama le acusa de cohecho y delito contra la hacienda pública y a Pardo de Vera de una presunta responsabilidad en tráfico de influencias.

Jessica Rodríguez, por su parte, sería juzgada por malversación, siempre y cuando el juez asumiese las tesis de la Fiscalía y procediese a la apertura de juicio oral contra todos ellos.

En la lista negra de la Fiscalía no figuran, en cambio, otros altos cargos como el ex director general de Gestión de Personas de Adif Michaux Miranda, el antiguo subsecretario del Ministerio de Transportes Jesús Manuel Gómez y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez. Asimismo, solicita el archivo para otro de los socios de Aldama, Luis Alberto Escolano, que intervino en la gestión del alquiler del piso en el que vivió la expareja de Ábalos y cuyo alquiler abonó el comisionista.