Trump destituye a su jefa de gabinete y la reemplaza por el artífice de su política migratoria, Stephen Miller

Tras el batacazo de los republicanos en las 'midterms', el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destituido a su jefa de gabinete, Susie Wiles, para reemplazarla por el artífice de su política migratoria, Stephen Miller.

El mandatario estadounidense ha hecho el anuncio en un mensaje en su red social, Truth, donde ha informado del ascenso de Miller, que hasta ahora ha actuado como subjefe de gabinete y uno de sus asesores de "más confianza".

Sobre Wiles, Trump ha subrayado que ha hecho "un trabajo excepcional" y pasará a formar parte de su despacho de operaciones políticas. "Quiere agradecerle su servicio como jefa de gabinete, ¡ha hecho un gran trabajo!".

Wiles ha sido la primera mujer en ejercer este puesto y fue nombrada por Trump tras las elecciones presidenciales de 2024, después de que ella fuera la directora de su campaña. Como jefa de gabinete ha desempeñado uno de los cargos más importantes de la Administración y se ha encargado de coordinar a los miembros del Gobierno.

Stephen Miller y el ICE

Le sustituye Miller, el arquitecto de la polémica política migratoria de Trump, marcada por las deportaciones de migrantes y la actuación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE). Lleva trabajando con el mandatario desde su primera campaña presidencial en 2015.

Desde ese puesto, estuvo detrás de medidas como el veto a la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y los intentos por revocar el programa DACA, impulsado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como dreamers (soñadores).

La separación de familias migrantes en la frontera con México, aplicada en 2018 durante el primer mandato de Trump, fue uno de los episodios que más contribuyeron a definir la figura de Miller.

El entonces asesor presidencial fue uno de los principales defensores de la política de tolerancia cero, que provocó que miles de menores fueran separados de sus padres tras cruzar irregularmente la frontera.

También ha sido un defensor ferviente de las iniciativas más controvertidas del presidente, como cuando a principios de este año Trump jugó con la idea de invadir Groenlandia. En aquel entonces, Miller expuso su visión del imperialismo estadounidense, según la cual el país puede derrocar libremente Gobierno nacionales y apoderarse de territorios y recursos extranjeros, siempre y cuando responda al interés nacional.

Miller fue nombrado asesor político principal de la Casa Blanca en diciembre de 2016, después de una campaña presidencial en la que participó en la preparación de los debates y en la redacción de discursos de Trump, incluido el que pronunció en la Convención Nacional Republicana que lo confirmó como candidato presidencial.

Este cambio se produce después de que el Partido Republicano, al que pertenece Trump, sufriera una derrota aparatosa en las elecciones de medio mandato del martes, donde perdió el control de las dos cámaras del Congreso. Tradicionalmente, estos comicios suponen también un plebiscito a la gestión del presidente de turno, en este caso Trump, que desde el martes ha venido recordando que él no aparecía en los boletines de voto sin asumir responsabilidades.

Se da la circunstancia de que el voto latino ha sido vital para dar la victoria a los demócratas en los comicios y ha estado propulsado por las medidas migratorias del presidente y el alto coste de vida en el país debido a la guerra con Irán.

Las reacciones no tardaron en llegar tras el anuncio. El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificó a Miller de "xenófobo peligroso" y "extremista que tiene sangre estadounidense en sus manos".