Nuevas amenazas de bomba afectan a vuelos europeos, entre ellos cuatro con destino a Madrid, y a medios de comunicación

Casi una decena de países europeos se han visto afectados este viernes, por tercera vez esta semana, por una nueva oleada de amenazas de bomba en aviones y aeropuertos. España, Dinamarca, República Checa, Italia, Portugal, Francia, Hungría, Bulgaria, Polonia y Países Bajos han tenido que responder a estas alertas con la activación de los protocolos de seguridad, la inspección de los aviones y el desvío de al menos un aparato. En Hungría, cazas de la Fuerza Aérea han escoltado a varios vuelos comerciales.

Cuatro vuelos con destino al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas han sufrido "amenazas de explosivos" en la mañana del viernes. Tres de ellos procedían de Londres y uno de Munich (Alemania). AENA ha señalado en un comunicado que se ha activado la alerta, de acuerdo con el protocolo para estos casos, y se ha constituido un comité de seguridad con las fuerzas y cuerpos del orden. "Una vez evaluada la amenaza y hechas las comprobaciones pertinentes, quedaron descartadas las amenazas", ha apuntado AENA. Ya ayer cuatro vuelos procedentes o con destino al aeropuerto de Barajas vivieron una situación similar.

No solo han sufrido avisos de bomba aviones y aeropuertos europeos, sino también medios de comunicación en Irlanda, entre ellos la radiotelevisión pública, y el canal de televisión británico Sky News han recibido correos electrónicos con falsos avisos de bomba.

El jueves, al menos 27 aviones de pasajeros que sobrevolaban el espacio aéreo europeo tuvieron que abortar el despegue o aterrizar de emergencia debido a amenazas de bomba que se demostraron falsas. Aeropuertos de Bulgaria, República Checa, Italia, Francia, Bélgica, España, Austria, Polonia y Rumanía tuvieron que activar sus protocolos de emergencia y en algunos casos los vuelos civiles fueron escoltados por aviones militares. No se produjeron daños materiales ni personales.

El pasado martes, otros siete vuelos que operaban entre países de la UE recibieron también falsos avisos de bomba que perturbaron el tráfico aéreo.

La Comisión Europea en colaboración con la Agencia Europea de Seguridad Aérea y los Estados implicados estudian lo sucedido para intentar esclarecer el origen de los avisos. Varios dirigentes de la Unión Europea han culpado a Rusia e Irán por lo que califican de "ataques híbridos", pero los dos países niegan cualquier implicación.

Este mismo viernes, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado en una entrevista en La Hora de La 1 que las amenazas falsas a aviones europeos son "un intento de agresión híbrida y guerra psicológica".

Alerta en varios aeropuertos europeos

La Policía danesa está investigando este viernes nuevas amenazas contra el tráfico aéreo en el aeropuerto de Copenhague. Tras una evaluación inicial, la Policía ha comunicado que "no existe ni ha existido ningún tipo de peligro para los pasajeros ni para otras personas que utilizan el aeropuerto".

Tras finalizar las investigaciones dos horas después, la Policía ha insistido en que su presencia "ha tenido únicamente carácter preventivo, como medida de seguridad", pero que las amenazas no se han confirmado, informa Efe.

En República Checa, la Policía ha informado de alertas sobre nueve vuelos con destino u origen en Praga. Las autoridades han puesto en marcha las medidas "necesarias" con un impacto "mínimo" en las operaciones en el aeropuerto, según Reuters. Un portavoz del aeródromo ha afirmado que los vuelos han despegado tras ser inspeccionados y no se han encontrado explosivos.

Según el medio iDNES, una de las aeronaves procedía de España.

Uno de los vuelos que había partido de Praga en dirección a Roma ha sido desviado a Venecia, según la agencia ANSA. El vuelo pertenecía a la compañía de bajo coste húngara Wizzair, que ha sido una de las afectadas en varias ocasiones por estas amenazas.

En Polonia, el portavoz de los Aeropuertos Polacos, Piotr Rudzki, ha confirmado a Efe que se han recibido amenazas relacionadas con un vuelo procedente de Tallin con destino a Varsovia. "Inmediatamente hemos implementado nuestros protocolos de seguridad. Tras un análisis exhaustivo, la aerolínea, junto con los servicios aeroportuarios y estatales, decidió continuar con sus operaciones con normalidad, sin generar alarma", ha indicado.

En Portugal, las fuerzas de seguridad han recibido una amenaza sobre un vuelo de Ryanair que iba a partir del Aeropuerto Humberto Delgado, en Lisboa, con destino a Roma.

La alerta se recibió a las 07.20 hora local "cuando la aeronave que iba a realizar ese vuelo estaba todavía aproximándose al Aeropuerto de Lisboa" proveniente de otro trayecto, ha informado la Policía de Seguridad Pública (PSP) en un comunicado, que recoge Efe. Tras el aterrizaje de la aeronave en Lisboa, agentes de la Unidad Especial de Policía (UEP) realizaron una inspección del avión, y tanto los pasajeros del vuelo como su equipaje fueran sometidos de nuevo a los procedimientos de seguridad.

Telediario 1 Un operativo de seguridad coordinado, ante los avisos de bomba en los aeropuertos Ver ahora

Finalmente, la aeronave despegó rumbo a Roma hacia las 10.45 hora local con más de dos horas de retraso, según la plataforma de información de vuelos FlightAware.

En Francia, la oficina del primer ministro ha declarado que se han recibido cuatro nuevas amenazas a aviones que sobrevolaban el espacio aéreo francés, y que todos han aterrizado de manera segura. Tres de los aparatos han tomado tierra en el aeropuerto parisino de Orly y otro en el de Burdeos. Un equipo de desminado ha inspeccionado los aviones.

Además, se ha abierto una investigación para "determinar el origen de estas amenazas que afectan a toda Europa".

En Hungría, cazas de la Fuerza Aérea han escoltado a tres vuelos comerciales, según ha informado el Ministerio de Defensa. Un Airbus a321 viajaba de Bruselas a Sofía mientras los otros dos eran vuelos de Praga a Chipre y Bucarest.

En Países Bajos, la Policía no ha encontrado explosivos en un vuelo de KLM a Amsterdam del que también habían recibido un aviso.

Y en Bulgaria, los medios locales informan de que dos aviones, provenientes de Londres y Bruselas, han aterrizado en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía en las mismas circunstancias.

Avisos de bomba a medios en Irlanda y Reino Unido

Por otra parte, varios medios irlandeses, entre ellos la radiotelevisión pública, RTE, han sufrido también amenazas de bomba este viernes. La RTE ha citado el correo electrónico recibido y ha asegurado que se trata del mismo grupo que está detrás de la disrupción del tráfico aéreo en Europa.

Las oficinas de medios como la emisora de radio Newstalk o el periódico The Irish Independent han sido evacuadas, y los trabajadores han podido volver tras comprobarse que se trataba de falsos avisos.

Irlanda acoge la semana que viene dos importantes citas internacionales: la cumbre de la Comunidad Política Europea el jueves y una cumbre informal de los líderes de la Unión Europea el viernes, recuerda RNE.

En el Reino Unido, el canal de televisión Sky News ha confirmado que también ha recibido uno de estos correos con un aviso de bomba. "Hemos llevado a cabo nuestra revisión de seguridad e informado del asunto a las autoridades", ha informado la cadena.

Oleada de ciberataques sin un autor claro

Las amenazas al tráfico aéreo coincide con ciberataques a refrigeradores en supermercados de varios países europeos que han provocado millones de euros en pérdidas, y con una tentativa de ataque en línea a bancos de sangre en Francia, en el que los ciberatacantes intentaron aumentar la temperatura para inutilizar las reservas.

Este tipo de perturbaciones provocan un coste económico, interrumpen y alteran las operaciones de los objetivos seleccionados, y a la vez permiten a los atacantes observar cómo responden las aerolíneas, los aeropuertos y las autoridades nacionales.

Jorge Coronado, perito informático y director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad QuantiKa14, ha afirmado en el Canal 24 Horas que uno de los aeropuertos italianos afectados recibió un correo electrónico firmado por un supuesto grupo autodenominado "Luchadores del estado masculino", de extrema derecha y antifeminista, aunque no descarta que se trate de una operación de "falsa bandera", en la que el verdadero autor se hace pasar por otra organización.

"Es tan sencillo como enviar un correo electrónico al aeropuerto", ha explicado Coronado, que ha propuesto "no dejar que cualquier persona se pueda comunicar con el aeropuerto, porque puede crear una situación catastrófica".

Informativo 24h Jorge Coronado, experto en ciberseguridad, sobre las falsas amenazas a aviones: "Es tan sencillo como enviar un correo electrónico al aeropuerto" Entrevista a Jorge Coronado, experto en ciberseguridad, sobre las falsas amenazas a aviones | Ver ahora Ver ahora

Respecto a los ciberataques a supermercados y bancos de sangre, ha explicado que "muchas de estas plataformas y entidades tienen sistemas tecnológicos e informáticos que están conectados a internet, por ejemplo para ser controlados a distancia. Quizá lo más seguro sea que no lo estén. Sería lo primero a valorar. Y si están conectados a internet, implementar medidas de seguridad".

Según Coronado, "España es el tercer país, tras EE.UU. y Francia, que tiene más sistemas informáticos expuestos a internet, lo que no significa que sea 'jaqueables', que se pueda hacer una intrusión informática, pero nos pone en una situación de riesgo".