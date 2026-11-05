Oleada de avisos de bomba en aviones: ¿cuánto cuesta desviar un vuelo? ¿Y movilizar al Ejército?

El tráfico aéreo en Europa ha vivido este jueves una jornada de desconcierto. La operativa de una veintena de aviones se ha visto afectada por una cascada de falsos avisos de bomba, que han obligado a las aeronaves a desviarse y realizar aterrizajes de emergencia. Uno de los aparatos, que se dirigía a Roma, incluso ha sido escoltado por el Ejército italiano. El episodio, además del impacto en la confianza de la ciudadanía y las vulnerabilidades que muestra, arroja una factura de decenas de miles de euros para las compañías afectadas, todas europeas.

El precio de desviar un aviónlow cost que cubre una ruta continental oscila entre los 5.000 y los 125.000 euros y, si la aeronave pertenece a una compañía estándar, entre los 8.000 y los 157.000 euros, según datos de Eurocontrol, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea. El coste medio es de 55.000 euros independientemente del tipo de aerolínea y la mayor parte de esta cuantía, entre 27.000 y 40.000 euros, se destina a las compensaciones de los pasajeros.

La horquilla del coste de desviar un vuelo es tan grande porque el desembolso al que se ve obligada una aerolínea en estas situaciones responde a múltiples factores. Influye, por ejemplo, si el avión acaba aterrizando en un aeropuerto en el que la compañía tiene contratos de asistencia, si el tiempo de vuelo adicional no es significativo, o si hay pocos pasajeros con otras conexiones y no se requiere compensación —como mucho un vale de comida—. Entonces el coste se sitúa cerca de la banda más baja, en esos 5.000-8.000 euros, según explica Eurocontrol en sus informes de análisis económico.

Pero el coste se puede disparar a 125.000-157.000 euros si el avión se ve obligado a aterrizar en un aeropuerto donde la aerolínea no tiene contratos de asistencia o el tiempo adicional de vuelo es grande. También si hay muchos pasajeros con otras conexiones, los retrasos acumulados obligan a activar el reglamento europeo de compensaciones o la compañía cubre gastos de autobús, taxis y hoteles o si el retraso afecta a otras operaciones o es necesario otro aparato…

¿Cuánto cuesta una cancelación?

Si el vuelo se retrasa, el coste por minuto depende de tres factores: si los pasajeros no han embarcado es de 17,78 euros; si el avión ya está en la pista, de 46,69; y si ha despegado, de 82,95 euros. Por cancelación, el precio varía en función del tamaño de la aeronave y del tipo de compañía. Cancelar un vuelo de bajo coste con 180 pasajeros son 18.570 euros, y prácticamente todo, unos 17.500 se destinan para compensar a los viajeros. Para una aerolínea estándar, la factura asciende a 25.720 euros, de los que 12.400 euros son para los usuarios. En el caso de una aeronave de 400 personas, la factura sube a los 123.900 euros (64.800 para los usuarios)

¿Y desplegar al Ejército?

La factura aumenta, aunque en este caso no sería imputable a la aerolínea, sino a la persona o personas detrás de los avisos, si el Ejército interviene. Es lo que ha sucedido este jueves con uno de los aviones afectados, el de Finnair que cubría la ruta Helsinki-Roma. El aparato ha sido escoltado por aviones de la Fuerza Aérea Italiana hasta su aterrizaje en el aeropuerto romano de Fiumicino.

El coste de desplegar un Eurofighter es de 94.782 euros, si tomamos como referencia el dinero que exigió el Ministerio de Defensa español a un británico de 20 años que en el verano de 2022 provocó un incidente similar a los vividos este jueves. El joven, antes de subirse a un avión para volar hasta Menorca, compartió en un grupo privado de la red social Snapchat una foto suya con la frase: "De camino a volar el avión (soy miembro de los talibanes)".

Era una simple broma, pero los servicios secretos de Reino Unido, que interceptaron el mensaje, la interpretaron como una amenaza real y alertaron a Francia y España, decidió activar un Eurofighter que escoltó el avión hasta que aterrizó en Menorca. El joven, acusado de un delito de desórdenes públicos, y al que la Fiscalía llegó a pedir 22.500 euros en concepto de multa y una indemnización para el Ministerio de 94.782, fue finalmente absuelto por la Audiencia Nacional. El juez consideró que el acusado simplemente envió una broma a sus amigos sin ninguna otra intención.

¿Qué hace una compañía cuando recibe un aviso de bomba?

No es la primera vez que una compañía aérea recibe un aviso de bomba y los protocolos de seguridad establecen exactamente cómo proceder. "El Departamento de Seguridad de la aerolínea recoge información sobre el aviso y valora qué hacer. Normalmente se suele transmitir al avión y ahí el piloto tiene un procedimiento pautado en el manual de emergencias", aclaró este jueves Francisco Cruz, piloto comandante y experto en Seguridad, en una entrevista en RNE.

El piloto no es el único que recibe el aviso. También los tripulantes de cabina, que tienen un protocolo específico de actuación, al igual que los controladores y las autoridades aeroportuarias.

No obstante, lo vivido este jueves en el espacio aéreo ha activado todas las alarmas. La Comisión Europea en colaboración con la Agencia Europea de Seguridad Aérea y los Estados implicados —los vuelos afectados tenían como origen o destino diez países del continente, entre ellos, España—, estudian lo sucedido para intentar esclarecer el origen de los avisos. El episodio se produce después de que este martes otros siete vuelos que operaban entre países de la UE recibiesen también falsos avisos de bomba y después de la oleada de ciberataques contra supermercados europeos, que han provocado cuantiosas pérdidas por los productos que se han echado a perder.