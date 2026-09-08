Centenares de vuelos cancelados en Reino Unido por un fallo técnico en el control de tráfico aéreo

Un fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unido ha provocado la cancelación de centenares de vuelos en los principales aeropuertos del país, incluidos los londinenses de Heathrow, el más afectado, y Gatwick, además de Manchester y Birmingham. No obstante, el sistema ha comenzado a recuperarse, según NATS, el proveedor privado que gestiona el control aéreo del país en 15 aeródromos.

El número de vuelos afectados ascendería a 625, según datos recopilados por la página web de monitoreo FlightRadar24. El portal señala que la principal compañía afectada es easyJet, con 218 operaciones canceladas, seguida de British Airways (132), Ryanair (41), KLM (37) y Eurowings 22.

"Haremos todo lo posible para minimizar el impacto de esta situación en nuestros clientes, lo que incluye ofrecer a los pasajeros de los vuelos que no puedan operar diferentes opciones, como un traslado gratuito o un reembolso, así como comidas y alojamiento en hotel para quienes lo necesiten", ha apuntado easyJet en un comunicado.

Iberia, por su parte, ha cancelado los vuelos que tenía previstos para lo que queda de día con origen y destino Londres. La compañía ya se ha puesto en contacto con los clientes afectados para informarles de la situación. Por el contrario, Air Europa no ha cancelado los vuelos que opera con Reino Unido, si bien sufren retrasos.

"Hemos implementado una solución y nuestro sistema de vuelos está comenzando a recuperarse. Estamos trabajando estrechamente con nuestros clientes de aerolíneas y aeropuertos en la recuperación", ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales, informa Europa Press.

En otro post publicado en X, la secretaria de Transporte del Gobierno británico, Heidi Alexander, ha afirmado que es consciente del problema y que los ingenieros lo están "solucionando en estos momentos". "Sé que esto resultará frustrante para los pasajeros y lo siento", ha añadido.

Otros muchos aeródromos han experimentado algunas alteraciones en sus operaciones, tales como el de Jersey, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Belfast y Edimburgo, según recoge DPA.