Aena propone 13.000 millones de inversiones y una subida media anual de las tarifas de 43 céntimos por pasajero

El gestor aeroportuario Aena ha planteado una subida media anual de tarifas a las aerolíneas de 43 céntimos por pasajero (entre el 0,40 y el 0,47% al año), que será menor en los aeródromos de menor tamaño, y unas inversiones cercanas a los 13.000 millones de euros. Así lo ha propuesto la compañía en su Documento de Ordenación y Regulación Ferroviaria (DORA III) para el periodo 2027-2031.

El plan, remitido ya a la Aviación Civil y a la CNMC, busca blindar la seguridad y capacidad de los aeropuertos españoles para gestionar una previsión de 1.690 millones de pasajeros en los próximos cinco años. Aena defiende que el incremento de 43 céntimos se ajustará en función del tamaño del aeropuerto, de forma que la cuantía será menor en los medianos y pequeños. Además, defiende que este incremento "mantiene las tarifas de Aena en niveles muy competitivos y permitirá que la compañía siga siendo altamente eficiente".

Partiendo del Ingreso Máximo Anual por Pasajero (IMAP) de 10,52 euros por viajero fijado para 2026, Aena propone una senda tarifaria desde 10,92 euros en 2027 hasta 12,69 euros en 2031, con un aumento medio anual de aproximadamente 0,43 euros por pasajero.

Aena ha comunicado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su Consejo de Administración ha aprobado la propuesta del DORA III, y este documento ahora deberá pasar diversos trámites hasta su aprobación en el Consejo de Ministros, que deberá aprobar el documento final, como máximo, en septiembre de este año.

Una vez aprobada la propuesta definitiva del DORA 2027-2031 por el Consejo de Administración de Aena, el documento será remitido a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Se convocarán también los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas.

Dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria Aena propone para los próximos años un ciclo inversor que permita "dotar a los aeropuertos de la capacidad necesaria para atender la demanda de tráfico futura", y cumplir con los estándares de seguridad, mantenimiento, calidad y sostenibilidad con respecto al medio ambiente. La inversión total planteada por la compañía para los próximos cinco años es de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada y, por tanto, se recogen en el DORA 2027-2031. De ellos, 1.266 millones serán invertidos en 2027; 1.774 millones, en 2028; 2.052 millones, en 2029; 2.397 millones, en 2030 y 2.501 millones, en 2031. La empresa justifica el incremento de los costes regulados por los requerimientos en normativa de mantenimiento y seguridad. Así, supondrán el 36% de los costes regulados en 2031, frente al 32% en 2027.

Estima un volumen de 1.690 millones de pasajeros entre 2027 y 2031 En paralelo, Aena estima que el tráfico de los próximos años estará marcado por cierta desaceleración después de la recuperación tras la pandemia, así como por la capacidad de algunas de las instalaciones. Así, prevé un tráfico acumulado de 1.690 millones de pasajeros en el periodo 2027-2031, con una evolución anual que parte de 329 millones en 2027 y alcanza 347 millones en 2031. Para 2026, la compañía prevé que se alcance la cifra aproximada de 326 millones de pasajeros, lo que supone un alza del 1,3% con respecto a 2025. En este contexto, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha defendido que se deben llevar las actuaciones que plantea para que los aeropuertos "no supongan nunca un obstáculo para la movilidad y el progreso en los distintos ciclos económicos". Además, ha asegurado que las tarifas del plan "seguirán siendo de las más competitivas de Europa y, por su pequeño tamaño, no incidirán en el precio de los billetes de avión". Los pasajeros aéreos aumentan un 4,6% hasta noviembre, con el incremento más importante en Alicante y Málaga