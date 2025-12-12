Los pasajeros aéreos aumentan un 4,6% hasta noviembre, con el incremento más importante en Alicante y Málaga

Aena ha informado este viernes de que los aeropuertos cerraron noviembre con 22.543.602 pasajeros, lo que supone un 4,6% más que en el mismo mes de 2024. Según ha detallado Aena, ese mes se gestionaron 198.078 movimientos de aeronaves, un 2,5% más, y se transportaron 133.027 toneladas de mercancía, todas ellas cifras que marcan un aumento del 10,5% con respecto al mismo mes del año pasado.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibe el mayor número de pasajeros en noviembre, con 5.494.827, lo que representa un crecimiento del 3,9% frente al mismo periodo del ejercicio anterior. Le siguieron los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4.255.339 (un 5,1% más que en 2024); Málaga-Costa del Sol, con 1.752.414 (8,7% más); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1.411.496 (10,3% más) y Palma de Mallorca, con 1.215.491 (1,3% más).

Frente a este incremento de pasajeros, dos de los aeropuertos de Canarias, el de Gran Canaria y el de Tenerife Sur, han documentado un ligero descenso de circulación, con 1.417.464 pasajeros menos (0,7%) y con 1.283.688 (un 0,6% menos).

Por su parte, Enaire, gestor nacional de circulación aérea, ha registrado entre enero y noviembre un total de 2,29 millones de vuelos, un 4,7% más que un año antes. En ese periodo, ha vuelto a marcar récord, con mejor evolución en el tráfico internacional que en el nacional. De acuerdo con las cifras que ha publicado Enaire este viernes, solo en el pasado mes la empresa pública gestionó cerca de 180.000 vuelos, el 4,3% más que en 2024.

Tráfico de mercancías Respecto al tráfico de mercancías, en el mes de noviembre de 2025 el aeropuerto de mayor volumen de carga fue Adolfo Suárez Madrid- Barajas, con 79.078 toneladas, un 10,7% más respecto al mismo mes de 2024, de acuerdo con datos de Aena. Tras este aeropuerto, aparecen el de Zaragoza, que registró 23.360 toneladas (un 10,8% más), el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 18.349 toneladas (21,1% más) y el de Vitoria, con 5.735 toneladas (1,8% menos).