Los retrasos aéreos en Europa suben un 114 % en la última década, aunque los vuelos aumentan sólo un 6,7 %

Los retrasos en el control del tráfico aéreo (ATC, por sus siglas en inglés) en Europa ha aumentado un 114% durante los últimos diez años, entre 2015 y 2024. Este dato se extrae de un reciente análisis de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) que excluye las demoras provocadas por condiciones meteorológicas adversas y huelgas.

Según IATA, las limitaciones de capacidad y la escasez de personal son la principal causa de estos retrasos. Son problemas conocidos desde hace tiempo, ha denunciado la entidad, pero que "no se han mitigado adecuadamente", especialmente en países como Francia o Alemania.

Según el director general de IATA, el irlandés Willie Walsh, "se prometió a las aerolíneas y a los viajeros un Cielo Único Europeo que reduciría los retrasos y el consumo de combustible mediante una navegación y rutas más eficientes". Walsh afirma que los pasajeros no han recibido esta promesa, sino más retrasos.

"Pequeña mejora" en 2025 después de un "pésimo" 2024 Asimismo, la IATA destaca que, a pesar de una "pequeña mejora" prevista para 2025, el año 2024 fue "pésimo". Walsh ha destacado que este hecho no modifica el deterioro de la última década. Ha criticado que "ahora estamos viendo las consecuencias de la incapacidad de Europa para controlar el tráfico aéreo". En este sentido, en 2024, las demoras alcanzaron los 30,4 millones de minutos. El 38% de los retrasos tuvieron lugar durante los meses de julio y agosto, en plena temporada alta de verano. Por último, entre 2015 y octubre de 2025, se retrasaron 7,2 millones de vuelos. De todo estos, 6,4 millones se retrasaron 30 minutos o menos y el resto, 700.000, sufrieron retrasos de al menos 30 minutos.