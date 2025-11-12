Ryanair elimina las tarjetas de embarque en papel: desde este miércoles solo aceptará formatos digitales

Desde este miércoles, la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair solo aceptará tarjetas de embarque digitales, por lo que los pasajeros que viajen con esta compañía ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.

Se trata de una medida que Ryanair tenía previsto implementar el pasado 3 de noviembre y que retrasó para garantizar "una transición fluida" para los clientes durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad del último trimestre.

Con esta decisión, los clientes de Ryanair deberán usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación “myRyanair” durante el check-in para embarcar en su vuelo.

En un comunicado, la compañía irlandesa afirmó que su decisión sigue los pasos de otras industrias de venta de entradas, como festivales, música y eventos deportivos, argumentando que el cambio ha sido con "éxito". A su vez, destacó que casi el 80% de sus clientes ya utilizan este tipo de tarjetas de embarque.

"Pasar a un sistema totalmente digital supone una experiencia más rápida, inteligente y sostenible para los pasajeros, además de ofrecer un acceso más sencillo a una serie de funciones innovadoras en la app, como ‘Pide desde tu asiento’, información de vuelo en tiempo real y actualizaciones directas durante incidencias", señaló la directora de marketing, Dara Brady.