Ryanair elimina las tarjetas de embarque en papel: desde este miércoles solo aceptará formatos digitales
- La compañía estima que el 80% de sus clientes ya utiliza tarjetas de embarque digitales
- Amaga con más recortes de plazas en España para la temporada de invierno 2026-2027
Desde este miércoles, la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair solo aceptará tarjetas de embarque digitales, por lo que los pasajeros que viajen con esta compañía ya no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque física.
Se trata de una medida que Ryanair tenía previsto implementar el pasado 3 de noviembre y que retrasó para garantizar "una transición fluida" para los clientes durante el periodo de menor actividad tras las vacaciones de mitad del último trimestre.
Con esta decisión, los clientes de Ryanair deberán usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación “myRyanair” durante el check-in para embarcar en su vuelo.
En un comunicado, la compañía irlandesa afirmó que su decisión sigue los pasos de otras industrias de venta de entradas, como festivales, música y eventos deportivos, argumentando que el cambio ha sido con "éxito". A su vez, destacó que casi el 80% de sus clientes ya utilizan este tipo de tarjetas de embarque.
"Pasar a un sistema totalmente digital supone una experiencia más rápida, inteligente y sostenible para los pasajeros, además de ofrecer un acceso más sencillo a una serie de funciones innovadoras en la app, como ‘Pide desde tu asiento’, información de vuelo en tiempo real y actualizaciones directas durante incidencias", señaló la directora de marketing, Dara Brady.
Ryanair amaga con más recortes de plazas en España
Entretanto, la aerolínea se plantea reducir más capacidad en los aeropuertos regionales en España en la temporada de invierno 2026-2027 después de haber recortado tres millones de asientos desde el verano de 2024, según ha explicado en una entrevista con EFE su consejero delegado, Eddie Wilson.
Muy crítico con Aena y con las tarifas que cobra a las aerolíneas, fundamentalmente en los aeropuertos secundarios, asegura que el modelo aeroportuario en España está "roto" porque salvo Madrid, Barcelona y Baleares el resto de aeródromos "están vacíos". "El próximo invierno pinta mal", ha afirmado Wilson, avanzando que "probablemente" volverán a recortar plazas: "Es inevitable porque no están haciendo nada con los precios".
La aerolínea irlandesa se mantiene perpetuamente en la polémica debido a sus movimientos y medidas. Una de las últimas fue el anuncio de la suspensión de vuelos desde Tenerife Norte y Vigo y hacia Zaragoza, Asturias y Vitoria, que entrará en vigor a partir de este invierno. Además, confirmaron que se mantendrán sin vuelos en Valladolid y Jerez, como ocurrió durante el verano, y cerrarán su base de dos aviones de Santiago.
Según Ryanair, reducirán en la temporada de otoño e invierno en un 41% su capacidad desde los aeropuertos peninsulares, cerca de 600.000 plazas, y en un 10% desde las islas Canarias, en 400.000 plazas. En total, son un millón de plazas menos, que superan a las 800.000 suprimidas durante el verano y que se desviarán a otros países como Italia y Marruecos.
"Estamos comprometidos con España. El problema es que el Gobierno no parece estarlo. No están comprometidos con sus aeropuertos regionales", según Wilson.