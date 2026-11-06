Albares, sobre las amenazas falsas a aviones europeos: "Estamos ante un intento de agresión híbrida y guerra psicológica"

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado en una entrevista en La Hora de La 1 que la oleada de amenazas falsas a aviones europeos es "un intento de agresión híbrida y guerra psicológica".

"Tardaremos un cierto tiempo en saber lo que ha ocurrido, pero es evidente que no es un azar. (...) Desde mi punto de vista, lo más normal es pensar que estamos ante un intento de agresión híbrida y guerra psicológica", ha declarado Albares.

"Estamos viendo muchos episodios de ese tipo en Europa, como plataformas digitales, cámaras frigorificas de supermercados... Hay actores en el mundo que actúan de esa manera para debilitar a Europa, que es el gran bastión, la gran esperanza del proyecto que conjuga democracia, tolerancia, crecimiento económico, redistribución y justicia social, y eso molesta a quienes quieren volver a la ley del más fuerte", ha añadido.

No obstante, el ministro ha reconocido que será difícil saber quiénes han sido los autores, porque usan la "zona gris" para que la atribución sea incierta.

El ministro ha advertido también contra la injerencia de actores extranjeros en las elecciones del 29N en España. "No pongo nombres a las campañas, pero no hay que pensar que pueden ocurrir: hay que pensar que van a ocurrir y tomar medidas para que no tengan impacto, como ha ocurrido en toda Europa, en Rumanía, Alemania, Francia, en países del Este de Europa. La Comisión Europea tiene en cuenta la injerencia en momentos electorales, momentos especialmente frágiles para las sociedades (..) Es un buen momento para los agentes que quieren desestabilizar y dividirnos, porque saben que nos debilitan, y quieren diluir el proyecto europeo".

El ministro ha comentado también las declaraciones de Koldo García, excolaborador del ministro José Luis Ábalos y acusado de corrupción, que ha afirmado que el PP de intentar sobornarle ofreciéndole un millón de euros por declarar contra el PSOE. "Es muy grave y preocupante para la democracia española y el PP tiene que dar explicaciones", ha dicho Albares.

Una Cumbre Iberoamericana "muy positiva"

Albares ha calificado de "muy positiva" la Cumbre Iberoamericana que cerró el jueves en Madrid. "Desde la fundacional, no ha habido una cumbre como esta. Ha habido resultados concretos y eso no es lo normal".

El ministro ha enumerado los acuerdos para el relanzamiento de la propia Cumbre, una alianza sobre la IA, un mecanismo de respuesta a los desastres naturales, un espacio de movilidad académica una carta sobre la economía de los cuidados. "Es un contenido muy importante y garantiza que la Cumbre Iberoamericana sigue en el futuro", ha aseverado.

Sobre la presencia del presidente argentino, Javier Milei, y sus palabras en el plenario, en las que equiparó fascismo y socialismo, Albares ha explicado que Milei decidió no acudir a la inauguración ni a la cena de gala porque "tenía un encuentro con [el líder del PP Santiago] Abascal y prefirió mantener esa agenda ideológica", y que no le sorprenden sus "declaraciones estridentes".

Albares ha lamentado que la oposición política en España no defendiera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los insultos de Milei en su anterior visita a España, cuando le llamó "dictador". "Si yo me hubiera sentado en un desayuno y un líder extranjero hubiera dicho eso sobre [el líder del PP, Alberto Núñez] Feijóo, me hubiera levantado, se lo hubiera reprochado y me hubiera ido. Es lo que hizo el presidente Zapatero con Hugo Chávez cuando se refirió a Aznar", ha señalado el ministro.

Albares ha advertido de que el periodo electoral en España "es un momento especialmente delicado en que todos, también la oposición, tienen que pedir que no haya injerencias externas".

Sobre la situación en Ceuta y las informaciones que apuntan a una posible implicación de Marruecos en la entrada masiva de migrantes, el ministro se ha remitido a la investigación judicial en marcha pero ha reiterado que "la soberanía e integridad territorial de España, incluidas Ceuta y Melilla, están completamente garantizadas por el Gobierno".

Apoyo a Ucrania

El ministro se ha referido también a Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, asistió como invitado a la Cumbre Iberoamericana. Zelenski volvió a pedir, según Albares, defensas antiaéreas y equipos eléctricos para hacer frente a los ataques rusos durante "el crudo invierno que se acerca". "Rusia sistemáticamente bombardea la capacidad de generación de luz y calefacción. Zelenski nos contaba cómo se pierde incluso en Kiev la electricidad horas y horas diariamente, eso es un crimen de guerra y tiene que cesar", ha afirmado Albares.

Sobre las conversaciones entre Rusia y Ucrania medidadas por EE.UU. que tendrán lugar próximamente, Albares advierte de que "hay quien nos va a intentar dejar fuera de juego" a los europeos. "Me parece bien todo tipo de iniciativas, europeas o no, si el objetivo es una paz genuina o al menos un alto el fuego genuino, constatable. Pero hay dos premisas para un resultado real: no se pueden tomar decisiones sobre la soberanía e integridad ucraniana no aceptadas por el Gobierno de Zelenski, ni decisiones que impacten sobre la seguridad europea sin la aquiescencia de los europeos", ha explicado.

Según Albares, "cualquier acuerdo paz sobre Ucrania va a ser el futuro esquema de seguridad europeo, nuestros intereses están en juego y tenemos que estar en la mesa. Pero que haya rondas de negociación, ojalá tengan éxito".