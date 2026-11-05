Sánchez evita confrontar con Milei: "El insulto no forma parte de mi manera de hacer política"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado el choque con su homólogo argentino, Javier Milei, y ha agradecido su esfuerzo por venir a Madrid a la XXX Cumbre Iberoamericana. En rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo ha dicho, después de que este haya comparado el socialismo con el fascismo, que "el insulto" no forma parte de su manera de entender la política.

Al término de la cumbre, Sánchez no ha querido aclarar si ha tenido ocasión de intercambiar alguna palabra con el mandatario argentino, más allá del frío saludo que han protagonizado a primera hora antes del arranque del plenario, y tampoco ha querido entrar a valorar sus palabras.

"Los presidentes estamos para unir, particularmente cuando estamos en cumbres multilaterales, no para confrontar entre Estados", ha remarcado el presidente del Gobierno. "Ese es mi ánimo", ha dicho, y "lo que creo que ha sucedido también en esta cumbre".

Los desencuentros entre el presidente Pedro Sánchez y Milei vienen de lejos, con críticas cruzadas entre ambos mandatarios. Sin ir más lejos, hace tan solo dos semanas, el presidente argentino llamó "dictador" a Sánchez en un evento en Madrid.

El equipo de Milei, asimismo, se ha quejado de que no ha sido recibido por el rey Felipe VI durante su estancia en España por la cumbre iberoamericana. Se ha respondido a la Casa Rosada que en el caso de querer tener un encuentro con el monarca también se debe de producir otro con el jefe del Ejecutivo español.

Sánchez minimiza las ausencias en la XXX Cumbre Iberoamericana

Por otra parte, el presidente del Gobierno ha querido minimizar la importancia de las ausencias en esta cumbre, a la que no han asistido sus principales aliados en la región, la mexicana Claudia Sheinbaum y el brasileño Lula da Silva. En concreto, diez de los 22 países han estado representados a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, tres por sus vicepresidentes y el resto por sus cancilleres.

Al poner el foco en las ausencias, ha lamentado el presidente, "de alguna manera reduce la importancia y el esfuerzo que se hace por parte de los líderes de los países que sí han acudido", subrayando que "todos los países han estado representados". Por ello, ha agradecido "de corazón" a quienes sí lo han hecho.