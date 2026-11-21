Una hora antes del inicio del mitin, el Terrero de Lucha canaria Santiago Yanes de Puerto de la Cruz (Tenerife) era toda una fiesta. Un grupo de música ha amenizado la espera hasta la llegada de Pedro Sánchez interpretando versiones musicales de pop rock español. Los más de 30 grados en el interior del recinto no han evitado que hasta los más mayores se hayan mantenido en pie y bailado hasta el final.

"Hoy Pedro Sánchez pisa la arena política", dice un asistente de este mitin, apuntando al suelo del recinto de lucha canaria; una arena marrón y ya pisoteada por los centenares de personas presentes. "Sánchez hoy sale a luchar", bromea.

La entrada del candidato se ha vivido con gran emoción, alzando todo tipo de pancartas, banderas socialistas y carteles como 'La Peter lo peta'. También los asistentes, 3.000 según la organización, han gritado "¡A por ellos!" y "¡Yo sí te voto!", en referencia a la canción creada con inteligencia artificial que circula por las redes sociales y que muestra su apoyo a Pedro Sánchez.

El candidato a la reelección ha animado a "votar con fuerza" desde Canarias para evitar una España en "blanco y negro" gobernada por PP y Vox. Frente a aquellos que quieren llevarnos a la España de blanco y negro, el color del avance en estas elecciones es el rojo del PSOE", ha gritado.

Sánchez defiende reconocer los derechos de las personas migrantes

"Votar con fuerza significa votar a favor de los derechos de los migrantes, aunque no seamos migrantes", ha dicho, teniendo en cuenta que Canarias es una de las comunidades que más migrantes en situación irregular recibe. Esta misma semana, El Hierro ha vivido otra semana de múltiples llegadas de cayucos.

Sánchez también ha lanzado una pregunta al aire: "¿Qué cambio representan Feijóo y Abascal? ¿Amenazar con la derogación de la ley de eutanasia es avanzar o involución?". El público, entusiasmado, ha respondido a esta disyuntiva con aplausas y gritando "Pedro Sánchez, presidente".

El candidato socialista ha vuelto a pedir una gran movilización el próximo 29 de noviembre. "Tenemos que votar y llegar al 75% de participación", ha pedido, argumentando que así se puede lograr una nueva mayoría progresista con 176 escaños, la mayoría absoluta en el Congreso.

Condena la "censura" de obras de teatro por un Ayuntamiento del PP

Ya por la tarde, Sánchez se ha desplazado hasta Gran Canaria. Desde allí, también en un acto que ha sido multitudinario (5.000 personas según la organización, entre fuera y dentro del recinto Gran Canaria Arena), se ha referido a la denuncia de una productora teatral después de que el Ayuntamiento de Pinto (Madrid), gobernado por el PP, haya cancelado por supuestos "motivos ideológicos" una obra inspirada en Federico García Lorca.

"Lorca murió asesinado hace 90 años y aún le siguen censurando. La censura es lo opuesto a la democracia y se vence con más democracia", ha dicho, cosechando un gran aplauso de los asistentes.

"¿Hay peor involución democrática que la censura? Es incompatible con la democracia. El próximo 29 de noviembre votemos por la democracia, por la cultura y en contra de la censura. ¡PP y Vox a casa!", ha exclamado el candidato socialista.

Ángel Víctor Torres: "La cita es histórica y la amenaza es verdadera"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha alertado de que el PSOE representa la papeleta del avance el próximo 29 de noviembre y que las listas de PP y Vox representan todo lo contrario. "La cita es histórica y la amenaza es verdadera" ha advertido.

"Hay que decirle a todos los canarios que lo que hay enfrente es fraude y mentira", ha dicho en referencia a Feijóo y a Abascal. "Una petición a todos los canarios: que piensen en el 29 de noviembre y que vayan a favor de la mayoría social", ha remarcado.

El ministro, Ángel Víctor Torres, durante el mitin de este sábado en Puerto de la Cruz junto al candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez.EFE/Ramón de la Rocha

Asimismo, el también candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las elecciones de mayo de 2027 ha pedido "recordar" que con el Ejecutivo de Sánchez se han destinado 1.300 millones de euros para el conjunto del archipiélago. "Esto estará en riesgo si otros gobiernan", ha alertado.

Ángel Víctor Torres, además, ha comparado las políticas migratorias del PSOE con las del PP y Vox en referencia a los menores no acompañados. "Que no engañen a nadie diciendo que los van a devolver a todos. No se puede devolver a ningún menor no acompañado. Si ellos gobiernan los van a tener hacinados y maltratados", ha advertido. Frente a ello, los socialistas ha dicho que defienden los "derechos humanos".

Hablan los asistentes: "Espero que le vaya muy bien a Pedro, por el bien de todos"

Las banderas canarias han ondeado sin parar durante todo el mitin. Una de ellas la portaba Loli, de 72 años. "Yo vengo a todos los mítines del PSOE, he sido socialista toda mi vida y mis padres también lo eran", nos cuenta. Sobre Pedro Sánchez y su resultado el próximo 29 de noviembre, dice que espera "que le vaya muy bien, por el bien de todos".

Loli también nos da su opinión sobre cómo vio el cara a cara del pasado jueves entre Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. "En el cara a cara lo vi muy educado, es el presidente de un país, no es un macarra. Y el otro es un macarra", asegura. Y de cara al debate a cuatro de la semana que viene, confía en que "le vaya bien" y que mida "su estrategia".

El terrario de lucha canaria en el que se ha celebrado el mitin este sábado en Puerto de la Cruz (Tenerife).RTVE

A escasos metros, sentada, está Estela. Se muestra muy reivindicativa y no oculta su "preocupación" en el caso de que obtengan mayoría PP y Vox. "No podemos dormirnos en los laureles. Ahora, más que nunca, hay que dar un paso hacia adelante con fuerza", remarca. Estela también se refiere al cara a cara contra Feijóo: "Lo vi flojo a Sánchez, pero eso no quita que en sus anteriores intervenciones lo viera magnífico".

¿Qué se juega el PSOE en Canarias?

Los socialistas cuentan en estos momento con seis de los 15 diputados que elige Canarias al Congreso de los Diputados. En las elecciones generales de julio de 2023, el PSOE logró el 33,34 % de los votos y logró ser primera fuerza, aunque empató a escaños con el PP.

En los comicios del 29 de noviembre, el PSOE espera mantener la primera fuerza y no caer de esos seis escaños. Algunas encuestas, sin embargo, apuntan a una ligera caída de los socialistas y a la pérdida de votantes.

En el programa político del PSOE hay una mención a Canarias, dentro del apartado sobre singularidades territoriales. Concretamente, destaca que se trabajará para desarrollar "plenamente el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y su condición de región ultraperiférica".

Sánchez anuncia la prórroga del impuesto a la banca para 2027

Pedro Sánchez ha anunciado ya este sábado por la mañana en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno prorrogará el impuesto a la banca hasta 2027, destinando toda esa recaudación a políticas de vivienda. Asimismo, el candidato socialista a la reelección ha prometido que si sigue en La Moncloa después del 29 de noviembre ese impuesto se mantendrá toda la legislatura.

El impuesto acababa este 2026 y con la prórroga el Ejecutivo pretende recaudar 1.400 millones de euros que se utilizarán para construir vivienda protegida, dar bonificaciones fiscales a inquilinos y rehabilitar viviendas.

"No creo que la banca española tenga motivos para quejarse, cuando uno mira cuentas de resultados ve que, entre otros sectores, la banca ha ganado su dinero con este Gobierno socialcomunista que dicen algunos de la derecha", ha dicho Sánchez.

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