El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, presentó parte de las medidas del programa electoral de los socialistas el pasado domingo en un acto que fue multitudinario en Alcorcón (Madrid). Desde allí anunció que subiría los impuestos a aquellos pisos de fondos buitre y grandes propietarios que no se destinen a vivienda de alquier asequibley también una nueva prestación estatal por crianza de menores.

Horas más tarde de ese acto ya se conoció la totalidad del programa del PSOE: 500 medidas y un total de 114 páginas en las que se desarrollan las políticas que quieren desarrollar si vuelven a llegar a la Presidencia del Gobierno. La mayoría de medidas del PSOE se centran en el refuerzo de los servicios públicos, como ya ha defendido Sánchez en sus mítines, pero también se muestra de nuevo el rechazo a destinar el 5% del PIB a defensa.

En materia ferroviaria, y tras los accidentes de Adamuz y de Urda, el PSOE propone un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia, con las asociaciones de víctimas, los trabajadores del sector, las organizaciones sociales y el conjunto de las fuerzas políticas.

El programa incide, además, en el compromiso de destinar otros 21.000 millones de euros a la nueva financiación autonómica.

Vivienda: 1% del PIB a vivienda

Movilizar anualmente un 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda . Se unen a este objetivo el ICO a través del Fondo España Crece.

. Se unen a este objetivo el ICO a través del Fondo España Crece. Ampliar la duración de los contratos de arrendamiento , reforzando la estabilidad residencial de las personas inquilinas.

, reforzando la estabilidad residencial de las personas inquilinas. Congelar temporalmente los alquileres que superen los índices de referencia.

Consolidar las bonificaciones fiscales para las personas propietarias que reduzcan los precios del alquiler.

que reduzcan los precios del alquiler. Se gravará con un impuesto progresivo la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y fondos buitre que no se destinen a alquiler residencial asequible.

la posesión de todas aquellas viviendas de grandes propietarios y que no se destinen a alquiler residencial asequible. Constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante la construcción y adquisición para incrementar la oferta de vivienda para la venta o alquiler estable a precio asequible-

mediante la construcción y adquisición para incrementar la oferta de vivienda para la venta o alquiler estable a precio asequible- Destinar el 1% de la licitación anual de obra pública a constituir un fondo de adquisición de vivienda protegida y asequible.

y asequible. Aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo, para agilizar y simplificar los procesos de desarrollo urbanístico.

Transportes: Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria y culminar los corredores del Mediterráneo y Atlántico

Impulsar un Pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria , la Atención a las Víctimas y la Justicia, con las asociaciones de víctimas, los trabajadores del sector, las organizaciones sociales y el conjunto de las fuerzas políticas.

, la Atención a las Víctimas y la Justicia, con las asociaciones de víctimas, los trabajadores del sector, las organizaciones sociales y el conjunto de las fuerzas políticas. Blindar durante los próximos cinco años la conservación y el mantenimiento de la red ferroviaria con 19.000 millones de euros en 2026-2030.

con 19.000 millones de euros en 2026-2030. Plan de choque para reforzar la seguridad de la red ferroviaria, acelerando la implantación de nuevas herramientas tecnológicas de supervisión y prevención, fortaleciendo los protocolos de control y verificación. Se pondrá en servicio el sistema ERTMS de nivel 2 en la línea Madrid-Sevilla.

Impulsar la modernización de las redes de Cercanías y Media Distancia , culminando los corredores Mediterráneo y Atlántico y reforzar la integración con la red europea.

, culminando los corredores Mediterráneo y Atlántico y reforzar la integración con la red europea. Acelerar la electrificación y la descarbonización del transporte, facilitando el acceso a vehículos de cero emisiones mediante incentivos.

facilitando el acceso a vehículos de cero emisiones mediante incentivos. Renovar la red viaria. Incluye el compromiso de reparar los firmes de 5.000 km de la red estatal en los próximos cuatro años, con una inversión de 1.629 millones de euros.

Empleo

Completar la reducción de la jornada a 37,5 horas e incentivar los avances en la negociación colectiva hacia las 35 horas.

e incentivar los avances en la negociación colectiva hacia las 35 horas. Implantar un registro horario digital fiable, que recoja las jornadas laborales reales, haciendo efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital y reforzar la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos.

digital fiable, que recoja las jornadas laborales reales, haciendo efectivo el derecho al descanso y la desconexión digital y reforzar la Inspección de Trabajo para perseguir los incumplimientos. Avanzar en la protección social de los becarios.

Actualizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 para adaptarla a las nuevas formas de empleo.

Fiscalidad: incrementar la tributación sobre ingresos de capital

Aumentar la tributación sobre los ingresos de capital más altos, manteniendo los dos tramos iniciales actuales y estableciendo progresivamente un tipo máximo del 35% para los ingresos de capital superiores a 300.000 euros.

más altos, manteniendo los dos tramos iniciales actuales y estableciendo progresivamente un tipo máximo del 35% para los ingresos de capital superiores a 300.000 euros. Duplicar el impuesto sobre las transacciones financieras , conocido como impuesto Tobin, del 0,2% al 0,4%

, conocido como impuesto Tobin, del 0,2% al 0,4% Aumentar la tributación sobre las grandes empresas tecnológicas y el sector de la inteligencia artificial, complementando la actual tasa Google.

Crear una tasa específica a viajes de lujo con fuerte huella de carbono.

Sanidad: incluir la salud bucodental

Consolidar una financiación pública de la sanidad en torno al 7% del PIB.

Desplegar el Plan Sonríe: salud bucodental pública . Incorporar progresivamente a la sanidad pública los tratamientos básicos para toda la población adulta, empezando por empastes, endodoncias, reconstrucciones y tratamientos periodontales.

. Incorporar progresivamente a la sanidad pública los tratamientos básicos para toda la población adulta, empezando por empastes, endodoncias, reconstrucciones y tratamientos periodontales. Limitar la privatización de la sanidad estableciendo la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria.

estableciendo la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria. Garantizar el derecho a la atención psicológica gratuita en la sanidad pública, con una primera consulta en un plazo máximo de 30 días.

Migración: favorecer la integración con 500 millones de euros

Desplegar el Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 , con una dotación inicial de 500 millones de euros. Favorecer la integración y la convivencia, promoviendo la igualdad de derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la participación de las personas migrantes en la sociedad.

, con una dotación inicial de 500 millones de euros. Favorecer la integración y la convivencia, promoviendo la igualdad de derechos, el cumplimiento de las obligaciones y la participación de las personas migrantes en la sociedad. Promover la integración, participación social, cívica y política de las personas inmigrantes.

Ampliar las vías legales y seguras de protección internacional y reforzar el sistema público de acogida y asilo.

Igualdad: blindar en la Constitución el derecho al aborto

Blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo , a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución.

, a través de la reforma del artículo 43 de la Constitución. Aprobar una Ley Orgánica contra la Violencia Vicaria como manifestación de la violencia de género.

como manifestación de la violencia de género. Aprobar una Ley Orgánica contra la Trata de Seres Humanos , y una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional .

, y una . Tipificar como delito específico la creación y difusión de deepfakes sexuales, adaptando el Código Penal a los desafíos planteados por la inteligencia artificial.

Aprobar una Ley de Usos del Tiempo de Trabajo , promoviendo horarios racionales, la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida salarial, la desconexión digital y la conciliación sin penalizaciones profesionales.

, promoviendo horarios racionales, la reducción del tiempo de trabajo sin pérdida salarial, la desconexión digital y la conciliación sin penalizaciones profesionales. Reconocer el trabajo de cuidados, reforzando la financiación de los servicios, la profesionalización del sector y la protección de los derechos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados.

Justicia: ampliación de plantillas

Ampliar las plantillas judiciales y fiscales y acabar con el abuso de la temporalidad mediante un proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos.

mediante un proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos. Aprobar una nueva ley de justicia gratuita que amplíe su cobertura a colectivos como las víctimas de abusos inmobiliarios y mejore las condiciones del turno de oficio.

que amplíe su cobertura a colectivos como las víctimas de abusos inmobiliarios y mejore las condiciones del turno de oficio. Extender a todo el territorio el modelo Barnahus y ampliar las secciones de violencia sobre la infancia.

Seguir combatiendo la ocupación ilegal de viviendas, sobre la base de la puesta en marcha de juicios rápidos para el allanamiento de morada y la usurpación que existen desde 2025.

Pensiones y derechos sociales: blindar la revaloración conforme al IPC y nuevas prestaciones

Blindar constitucionalmente el sistema público de pensiones y su revalorización conforme al IPC.

y su revalorización conforme al IPC. Incluir en el código civil la figura de la unión de amistad . Se trata de una figura jurídica de unión de amistad que dotará de un amparo legal a aquellas situaciones en las que personas unidas por un vínculo de amistad o compañerismo deciden asumir un compromiso mutuo de cuidados

. Se trata de una figura jurídica de unión de amistad que dotará de un amparo legal a aquellas situaciones en las que personas unidas por un vínculo de amistad o compañerismo deciden asumir un compromiso mutuo de cuidados Prestación estatal de cuidado infantil para todos los hogares con menores, con un diseño redistributivo y protección adicional para las familias de bajos ingreso.

para todos los hogares con menores, con un diseño redistributivo y protección adicional para las familias de bajos ingreso. Nueva prestación de la Seguridad Social que cubre cuatro semanas de permiso parental para cuidar a niños menores de ocho años, pagada con el 100% de la base regulatoria.

Modelo territorial y financiación: impulsar un nuevo sistema con 21.000 millones adicionales

Impulsar el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno de España y aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aporta 21.000 millones de euros adicionales.

propuesto por el Gobierno de España y aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aporta 21.000 millones de euros adicionales. Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial.

Institucionalizar la Conferencia de Presidentes , con una periodicidad fija y un reglamento.

, con una periodicidad fija y un reglamento. Aprobar una ley de cooperación interadministrativa que ordene los instrumentos de colaboración entre el Estado, las comunidades autónomas y los gobiernos locales y reducir la conflictividad competencial.

que ordene los instrumentos de colaboración entre el Estado, las comunidades autónomas y los gobiernos locales y reducir la conflictividad competencial. Consolidar el uso de las lenguas cooficiales en las Cortes Generales .

. Desarrollar el Régimen Económico y Fiscal de Canarias y su condición de región ultraperiférica y aprobar un plan integral para Ceuta y Melilla.

Juventud: regular por ley el Consejo de la Juventud

Regular por ley el Consejo de la Juventud de España y establecer un marco jurídico para los consejos de juventud autonómicos y locales.

y establecer un marco jurídico para los consejos de juventud autonómicos y locales. Crear la figura del Defensor de las Generaciones Futuras , vinculada al Consejo de la Juventud de España.

, vinculada al Consejo de la Juventud de España. Fortalecer la sanidad pública y la atención a la salud mental, mejorando el acceso de la juventud a la atención psicológica.

Protección digital: Ley de protección a los menores

Establecer en 16 años la edad mínima para usar redes sociales . Aprobar en el primer año de legislatura la Ley de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales.

. Aprobar en el primer año de legislatura la de las personas menores de edad en los entornos digitales. Dar rango de ley a la Carta de Derechos Digitales .

. Aprobar la Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial .

. Aprobar una Ley de Transparencia Algorítmica.

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