El 5 de noviembre, tras un fin de semana de consultas y la derrota en el Congreso por los dos decretos de vivienda, el presidente del Gobierno decidía convocar elecciones. "Ha llegado el momento de decidir qué futuro queréis", pronunció en una comparecencia en La Moncloa. Sánchez apretaba el botón electoral consciente de que ponía así punto final a más de tres años de mandatos marcados por varias causas judiciales que afectaban a su partido o incluso a su mujer, Begoña Gómez.

Los expertos consultados por RTVE Noticias difieren en el diagnóstico de la actual legislatura y del resultado que puede obtener el PSOE el próximo 29 de noviembre. Sobre este mandato, el catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid Fernando Vallespín considera que Sánchez ha hecho un uso excesivo de la figura de los Reales Decretos Ley. "Hemos venido gobernando rompiendo con muchos de los principios tradicionales de lo que es un Gobierno parlamentario", sostiene. El consulor político, Iván Redondo, se centra en el resultado: ve margen para que el PSOE pueda ganar las elecciones e incluso evitar la mayoría de lo que él considera el "consorcio PP-Vox".

Termina así una legislatura en la que el PSOE ha estado marcado por las derivas judiciales que han afectado al partido. Desde casos de corrupción, como el caso Koldo que ha llevado a prisión a dos de sus exsecretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán o el caso de la militante Leire Díez, que habría tratado de interferir en causas judiciales que afectaban al propio PSOE y al Gobierno.

También el tramo final del segundo mandato de Sánchez se ha visto afectado por los accidentes ferroviarios de Adamuz y de Urda, con más de un centenar de víctimas en total. En consecuencia, y días antes de que arrancara la campaña electoral, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció su dimisión, uno de los activos electorales del socialismo quedaba fuera del juego político a causa de las tragedias ferroviarias. Se ha sumado la crisis en Ceuta, que todavía persiste con centenares de personas migrantes en sus calles, muchos de ellos menores, un episodio que la oposición ha convertido en uno de sus principales argumentos de campaña en contra de la gestión socialista.

A pesar de este contexto, en el PSOE se aferran a la movilización para revertir lo que dicen casi todas las encuestas, que reflejan una mayoría absoluta de PP y Vox. Por ello, el presidente del Gobierno y candidato de los socialistas a la Presidencia, Pedro Sánchez, se ha volcado de lleno en la campaña e, incluso, ha cancelado parte de su agenda internacional para estar cada día en un acto electoral en España.

Sin embargo, hay quien pone en duda ciertos indicadores como la encuesta del CIS, publicada antes de que arrancara la campaña. En ella, se estima que el PSOE ganaría las generales con el 33,3% de los votos y una horquilla de 134-143 escaños y que la mayoría absoluta estaría fuera del alcance de PP y Vox.

"Yo creo que es exagerado, teniendo en cuenta la desviación que supone de entre diez y 12 puntos respecto de la media de las demás encuestas", apunta a RTVE Noticias Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid.

Una campaña sin Zapatero y con el voto en blanco de González

En este sentido, había una pieza que movilizaba al electorado socialistas en las últimas convocatorias electorales y que también ha quedado desactivado en la actual contienda política por los escándalos de presunta corrupción: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes socialistas explican que no participará en actos de campaña, teniendo en cuenta sus causas judiciales abiertas. En 2023, por ejemplo, Zapatero estuvo presente en 12 actos por toda España, animando al voto por el PSOE.

Las mismas fuentes sostienen que Zapatero "siempre va a hacer lo que mejor le vaya al partido y ya dijo que no iba a participar". Y añaden: "Zapatero es siempre un valor y respetamos su decisión, él cree que su participación sería utilizada como una arma arrojadiza contra el PSOE". Queda en suspenso si el exministro de Transportes, Óscar Puente, pudiera aparecer en algún mitin. "Puente es siempre un valor para este partido", apuntan los socialistas.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un acto de campaña.EFE/Biel Aliño

A todo esto se añade otro revés de un antiguo dirigente del PSOE que dijo que no apoyará a Pedro Sánchez. Fue hace unas tres semanas, cuando el expresidente del Gobierno Felipe González anunció en un acto en Málaga que el 29 de noviembre votaría en blanco: "Es un voto que expresa lo que siento". El exponente de la vieja guardia socialista añadió que, aunque le gustaría, no ve un "proyecto de país alternativo" entre las formaciones a la oposición del PSOE. Votar en blanco, a su juicio, es "un voto positivo" porque "no es una abstención", y aseguró que "nunca" dejará de votar.

Los nulos apoyos de expresidentes socialistas que recibirá Sánchez contrastan con la presencia de Mariano Rajoy e incluso de José María Aznar en actos en apoyo al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. Rajoy tiene, incluso, una agenda propia con varios mítines por toda España y que ya le ha llevado a Alicante y Gandía (Valencia).

Cambio de discurso tras el accidente de Urda

Durante la precampaña, el PSOE ha mostrado un cambio argumental en su discurso, tras el accidente de tren de Urda. Antes de la tragedia, Sánchez hizo incluso un mitin en el que se besó con su mujer, Begoña Gómez, imputada por el juez Juan Carlos Peinado por corrupción en los negocios. Sin embargo,

Tras el accidente, Sánchez ha realizado más actos políticos y ha centrado su mensaje en defender la "responsabilidad política" de Óscar Puente con su dimisión y la gestión realizada por el Gobierno en esta materia. "No todos los políticos somos iguales", ha expresado Sánchez para apuntar a la gestión del PP en episodios como la dana de Valencia. Sin embargo, tras en el arranque oficial de la campaña el pasado 12 de noviembre la esposa del presidente, Begoña Gómez, volvía a irrumpir en campaña y tomaba la palabra por primera vez en un acto electoral para pedir el voto de las mujeres para el PSOE.

Sánchez, asimismo, ha aprovechado para apuntar al PP por la falta de mantenimiento de las infraestructuras. "Hemos tardado 15 años en revertir los recortes en inversión ferroviaria de Rajoy (...). "Los recortes y la motosierra no son la solución y eso es también lo que nos jugamos el 29 de noviembre", ha manifestado.

Un PSOE con un "hiperliderazgo" de Sánchez

"Los hiperliderazgos siempre preocupan", resume Fernando Vallespín. Responde así a una de las grandes preguntas que planean en el caso de que el PSOE no logre unos buenos resultados y sea necesario un relevo, teniendo en cuenta que esta es la sexta campaña electoral de Sánchez.

"El Partido Socialista de Sánchez es un Partido Socialista sin pulso propio. Es decir, es Sánchez y lo que decide Sánchez dentro del partido. Si dejamos fuera al presidente de Castilla La-Mancha (Emiliano García-Page), que tiene una crítica casi estandarizada de tanto haberse usado, realmente no hay voces críticas en el partido. Y eso ha sido raro. Siempre hubo una facción como Izquierda Socialista que se hacía de rogar. Incluso en la época de Felipe González incluso tuvo ahí esa distensión con la propia UGT que fue la que condujo a esa famosa huelga general", explica el catedrático de Ciencias Políticas.

Según Vallespín, lo que se percibe es "un PSOE donde si desaparece Sánchez realmente no se sabe cuales pueden ser los nombres". "Incluso cuando alguien empezó a especular sobre la posibilidad de que Sánchez no se presentara a estas elecciones, se hablaba de Carlos Cuerpo o de Nadia Calviño, que ni si quieran pertenecen al PSOE".

El catedrático, además, se muestra muy crítico con la manera que ha tenido de gobernar Sánchez en esta legislatura. "Si el Partido Socialista consigue una votación de investidura como la que consiguió después de las pasadas generales, yo no sé cómo va a gobernar". Según él, en la pasada legislatura se ha hecho un uso excesivo de la figura de los Reales Decreto Ley.

"Hemos venido gobernando rompiendo con muchos de los principios tradicionales de lo que es un Gobierno parlamentario. Es decir, al no haber mayoría parlamentaria porque dependía de las negociaciones entre unos partidos y otros, pues bueno, casi todo han sido decretos", expone.

"Sánchez está por encima de las siglas del partido"

Con el objetivo de alzar el vuelo y tener un buen resultado el 29 de noviembre, desde el PSOE se aferran a la movilización. El consultor político, escritor y exdirector de Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre los años 2018-2021, Iván Redondo, prevé que la participación de las próximas elecciones generales sea "histórica" y que eso favorece claramente al Partido Socialista.

En declaraciones a RTVE Noticias, Redondo apunta a que "nadie discute de que vamos a una participación de, como mínimo, un 74% y que puede ser de un máximo del 77%". Según el consultor, este es "un indicador indiscutible de todo el crecimiento que puede conseguir en campaña" el PSOE.

Asimismo, apunta a que es importante tener en cuenta "el factor Pedro Sánchez, que está muy por encima de las siglas" del partido que representa. "¿Ese factor sigue carburando? Sin duda alguna, y lo estamos viendo: el PSOE arranca la campaña como primera fuerza política", remarca.

Sobre la movilización, Iván Redondo pone el foco en que al PSOE le favorece una alta participación y que el PP nunca ha llegado a la Moncloa cuando ha votado más del 70% del censo.

"Si exceptuamos el año 1996, jamás, cuando se ha superado ese entorno del 70% de la participación, ha gobernado la derecha y ha podido ganar La Moncloa", explica Redondo. "¿En el 1996 qué pasó? Había una mayoría alternativa al Gobierno en minoría de José María Aznar (con una participación de más del 77%) pero Felipe González decidió no concurrir a la investidura. Todo aunque sumaban todos los demás, mucho más que el PP", relata.

Con el foco puesto en Andalucía, Cataluña , País Vasco y la Comunidad Valenciana

La mayoría de los diputados del Congreso se juegan en comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. "La primera posición y el que esté en condiciones de formar gobierno se va a decidir en la 'Y' invertida, que es Sevilla, Madrid, Barcelona, Vitoria y Valencia", explica Iván Redondo. En estos territorios, asegura, es donde se juega buena parte del pastel y es donde el PSOE tiene posibilidad de arrancar votos que permitan "voltear al consorcio de PP-Vox"

Sobre la Comunidad Valenciana, apunta Redondo, quien gana tiene "pie y medio en Moncloa". "¿Dónde está el otro medio? Está en quienes deciden los presidentes de España durante los últimos años. Desde el año 2000 Euskadi y Cataluña son quienes deciden el primer ministro". "Los catalanes han dado resultados históricos girando a un lado o a otro, y es habitual que voten en legítima defensa", incide. En el caso de Andalucía, insiste en que esa región es "la gran plataforma de margen de diputados", ya que reparte un total de 60.

Redondo expone, además, que no se pueden comparar las elecciones autonómicas que ha vivido España a lo largo de este último año, en las que el PP ha ganado en todas y que ahora gobierna con el apoyo de Vox. "Los 'caucus' de la derecha que hemos visto en Extremadura, en Castilla-León, Aragón y Andalucía son diferentes. O sea, para empezar, la gente se olvida de que la participación fue muy inferior a la de unas generales", resume.

Y pone como ejemplo lo sucedido en 2023 en la provincia de Sevilla: "Juanma Moreno venía de ganar unas elecciones como ahora y ganó la provincia de Sevilla. Sin embargo, cuando se votó en las generales del 23 de julio del 2023, Sevilla volvió a ser roja porque votó a Pedro Sánchez masivamente".

Mujeres y mayores de 65 años, el votante del PSOE

El votante socialista que dibuja la macroencuesta del CIS publicada el jueves antes de que arrancara la campaña electoral presenta un perfil claramente de personas mayores y voto femenino. Aunque el PSOE compite con fuerza entre los menores de 45 años, es a partir de esa edad cuando se convierte en la opción dominante y alcanza sus mayores porcentajes entre los mayores de 65 y 75 años.

Entre los jóvenes, los socialistas mantienen una posición competitiva, pero se enfrentan al avance de Vox, que incluso lidera entre los votantes de 18 a 24 años. En cambio, entre las mujeres el PSOE se consolida como la primera opción política, con un apoyo más feminizado que el de sus principales rivales y una ventaja sostenida en los grupos de edad más avanzados.

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