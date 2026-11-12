Pedro Sánchez, el candidato del PSOE artífice de los giros de guion inesperados que aspira a la remontada una vez más

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento. Madrid, 29 de febrero de 1972. Formación. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y doctor en Economía y Empresa. Años en política. Concejal entre 2004 y 2008; y diputado de 2009 hasta 2016. Secretario general del PSOE desde 2014, con la interrupción entre 2016-2017 por la crisis socialista. Presidente del Gobierno desde 2018. Familia. Casado y con dos hijas de 21 y 19 años.

Si algo ha caracterizado la trayectoria política de Pedro Sánchez ha sido la sucesión de giros de guion y en el PSOE confían en que el 29-N se produzca uno más. De los candidatos que concurren ese día a las urnas, es el que más veces se ha enfrentado a unas elecciones generales. Esta será su sexta campaña electoral como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno. Desde que fuera elegido secretario general del partido por primera vez en 2014, ha vivido derrotas y regresos a primera línea que han alimentado la imagen del político felino que siempre cae de pie. Con las encuestas en contra (salvo el CIS), al igual que ocurrió en 2023, Sánchez aspira a volver a lograr lo improbable. En las últimas generales, el PP fue el partido más votado, pero fue él quien el 16 de noviembre de 2023 consiguió los 179 votos necesarios para ser investido. Había logrado los apoyos para seguir en la presidencia pero mantenerlos le iba a exigir una incansable capacidad negociadora, un escenario que ha determinado estos tres años plagados de acuerdos difíciles y rupturas parlamentarias que culminaron con el adelanto electoral.

Sánchez había reiterado una y otra vez que agotaría la legislatura y llegaría hasta 2027, pero finalmente adelantó las elecciones generales a este 29-N después de que el Congreso tumbara dos reales decretos-leyes de vivienda que había aprobado su Gobierno, ante la presión de su socio de coalición, Sumar, y de la presión de la calle tras el desahucio en Madrid de una anciana de 87 años, con una movilización en todo el país y acampadas como la de la Puerta del Sol.

Si en la anterior legislatura Sánchez tuvo que enfrentarse a situaciones inéditas como la pandemia de COVID-19, la erupción del volcán de La Palma o la guerra de Ucrania, la actual tampoco ha estado exenta de complicaciones como las graves crisis internacionales motivadas por las guerras en Gaza y en Irán. Se han prorrogado los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aprobados en la anterior legislatura, después de que el Gobierno no haya logrado presentar ningún proyecto de cuentas públicas en estos años.

La fragilidad de su segunda etapa en Moncloa ha estado también marcada por los múltiples casos judiciales que afectan al PSOE y a personas de su entorno o por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, y por los graves accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), que han dejado más de un centenar de muertos y llevaron a Óscar Puente a presentar su dimisión como ministro de Transportes a solo 26 días de las elecciones.

También ha sido la legislatura de la ley de amnistía, que fue aprobada en 2024. Antes de las elecciones, Sánchez siempre se opuso a esta medida de gracia alegando que no era constitucional. Sin embargo, después de las elecciones de 2023, empezó a defender que era una medida necesaria para la "convivencia" en Cataluña. La amnistía era una de las exigencias de Junts para poder apoyar su investidura en 2023. La oposición convirtió la amnistía en el argumento central de las concesiones que, según el PP, Sánchez había hecho al nacionalismo catalán para mantenerse en el poder.

Los casos judiciales de su entorno

Solo tres meses después de ser investido presidente tras las elecciones generales de 2023, en febrero de 2024, estalló el llamado caso Koldo, con la detención de una veintena de personas, entre ellas, Koldo García, que había sido asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Con el tiempo, la investigación se amplió y terminó implicando directamente al que fuera 'número dos' de Sánchez en el PSOE, que terminó siendo imputado, procesado y finalmente condenado a 24 años de prisión. Sánchez ya había apartado a Ábalos del Gobierno en la legislatura anterior pero la corrupción probada en torno a una de las personas que le había acompañado desde sus inicios, le ha pasado una pesada factura con nuevas derivadas judiciales a principios de este mismo mes noviembre.

Poco después del estallido del caso Koldo, llegaba la denuncia interpuesta en abril de 2024 por el autodenominado sindicato Manos Limpias -ligado a la ultraderecha- que daba origen al caso que afecta a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Empezaba uno de los asuntos que mayor desgaste en la dimensión personal le ha provocado a lo largo de esta legislatura. Tras conocerse la denuncia y la apertura de diligencias por parte del juez, Sánchez anunció que se tomaba cinco días para "reflexionar" sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Finalmente, tras un impás inédito en la vida política española, decidió seguir "con más fuerza si cabe". El episodio logró movilizar al PSOE en torno a su líder pero agravó el enfrentamiento con la oposición. En septiembre, el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y tendrá que someterse al veredicto de un jurado popular. La Fiscalía ha pedido su absolución. Por el momento, no hay fecha para el juicio.

Poco después, en junio de ese mismo año, arrancó la causa contra su hermano, David Sánchez, cuando un juzgado de Badajoz abrió diligencias tras una nueva denuncia de Manos Limpias sobre su contratación en la Diputación provincial de Badajoz. Fue imputado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. El juicio, celebrado la pasada primavera, terminó con una condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa. La sentencia, que la defensa ha recurrido, no es firme. Sánchez siempre ha defendido la inocencia y la honorabilidad de su esposa y de su hermano.

Otra sentencia a la que ha tenido que hacer frente es la del que fuera su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que hace un año fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico con la confesión de dos delitos fiscales de Alberto González Amador, entonces novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde que se inició la investigación del caso, el Gobierno de Sánchez siempre ha defendido su integridad. García Ortiz presentó recurso de amparo ante el Constitucional contra la sentencia, aunque por ahora el tribunal de garantías aún no se ha pronunciado. Y hace solo unas semanas, el jefe del Ejecutivo aseguró que no descartaba indultarle antes de las elecciones, a pesar de que el Supremo ha mostrado su oposición a ello.

En esta legislatura que acaba, el líder del PSOE ha tenido que enfrentarse también a las investigaciones judiciales de dos de sus secretarios de Organización en el PSOE. Tras Ábalos, también su sucesor, Santos Cerdán, fue imputado por los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le situara en el epicentro de una supuesta trama de amaño de obras públicas. Incluso llegó a estar en prisión provisional durante cinco meses.

Además, el nombre de Santos Cerdán también está vinculado con otro caso, el de Leire Díez, una presunta trama que habría tratado de interferir en causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Por ello, la Audiencia Nacional investiga las cuentas del PSOE ante las sospechas de que Cerdán hubiera utilizado recursos del partido para financiar las presuntas maniobras para entorpecer causas judiciales. El pasado 8 de octubre de 2026, la Fiscalía veía indicios para investigar al PSOE, pero consideraba prematuro imputar al partido, un criterio que también el juez Santiago Pedraz compartió.

Otro de los casos que ha salpicado políticamente al líder de PSOE es el que afecta al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por sus presuntas gestiones en el rescate a la aerolínea Plus Ultra aprobado por el Gobierno de Sánchez. En mayo de 2026, Zapatero fue citado como investigado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Hasta su imputación, Zapatero había sido el expresidente más cercano a Sánchez y uno de sus principales apoyos en las campañas electorales. Sánchez contó con él en cada una de las etapas del ciclo electoral iniciado el pasado diciembre con los comicios autonómicos en Extremadura, por ahora el presidente y el PSOE mantienen su confianza en la figura del exjefe del Ejecutivo.

Junto con el asunto del rescate de Plus Ultra, Zapatero también está investigado en una pieza separada por presuntos delitos fiscales y de contrabando por unas joyas halladas en una caja fuerte de su despacho durante el registro que se hizo el pasado 19 de mayo. El expresidente aseguró que era un regalo personal del rey saudí en 2007.

Perfil internacional propio

En el exterior, Sánchez ha perseguido reforzar un perfil propio, especialmente con el reconocimiento del Estado palestino en mayo de 2024 y con su reiterada condena de la masacre en Gaza por parte de Israel tras los ataques de Hamas. El apoyo a Ucrania y la defensa del multilateralismo y el derecho internacional han ocupado un lugar privilegiado en su discurso, mediante el que ha presentado a España como un referente progresista frente al avance del populismo conservador representado por figuras como Donald Trump.

Las caídas y regresos de Sánchez

Desde que ascendió a la primera línea política, Sánchez ha sabido aguantar, como bien reza el título de su libro 'Manual de Resistencia'. Llegó a la Secretaría General del PSOE en 2014, gracias al impulso de la entonces gran 'baronesa' andaluza, Susana Díaz. En aquel momento era diputado del Congreso, desconocido para la mayoría, y llegaba para tomar el relevo del histórico Alfredo Pérez Rubalcaba. En 2015 se presentaba por primera vez a la Presidencia del Gobierno, pero cosechó el peor resultado de la historia socialista hasta ese momento tras la irrupción de una nueva fuerza política a su izquierda, Podemos. En esa cita, el PSOE logró 90 escaños. No obstante, fue a la investidura y se convirtió en el primer candidato en no superarla, lo que llevó a la repetición electoral de 2016.

Sánchez se presentó de nuevo y el resultado fue incluso peor, pues los socialistas solo lograron 85 escaños. Tras esa cita, en octubre de ese año Sánchez se vio obligado a dimitir como secretario general del PSOE por su 'no es no' a facilitar la investidura del 'popular' Mariano Rajoy y dejó también su escaño.

Y aunque muchos hubieran pensado que ese era su final político, Sánchez volvió con más fuerza, recorrió España en un coche particular, junto a Ábalos, y recuperó el liderazgo del PSOE en las primarias de 2017 en las que se impuso a la candidata respaldada por la dirección del partido, Susana Díaz, y a Patxi López.

Llegó a Moncloa en junio de 2018, cuando se convirtió en presidente del Gobierno después de que por primera vez en la democracia prosperase una moción de censura, tumbando así al Ejecutivo de Mariano Rajoy, cercado por la corrupción y la sentencia del 'caso Gürtel'. También en 2019 fue el primero en conformar un Gobierno de coalición con Podemos tras ganar las elecciones de ese año, tanto en abril, como en su repetición de noviembre. Han sido hasta ahora las dos únicas citas en las que se ha impuesto al PP.

En 2023, fue superado por los 'populares', pero la derecha y la ultraderecha no sumaron suficientes escaños, y fue Sánchez quien logró gobernar gracias al apoyo parlamentario de Sumar, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y CC. Pero la alianza se ha demostrado frágil por las tensiones frecuentes con los de Carles Puigdemont, que ya han dejado claro que no volverán a facilitar una investidura del líder socialista, porque han salido "escaldados", como resumió el secretario general de Junts, Jordi Turull, hace unas semanas, al considerar que el jefe del Ejecutivo no ha cumplido los pactos adquiridos con ellos.

En esta, su sexta campaña como candidato, Sánchez vuelve a afrontar un escenario adverso y más después del accidente de Urda. El 29-N pondrá a prueba si el presidente del Gobierno y líder socialista puede sobreponerse una vez más y volver a caer de pie como los gatos. Por ahora, no ha desvelado qué hará si las urnas le sitúan en la oposición. El desenlace de este nuevo capítulo de su 'Manual de resistencia' está aún por escribir.

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