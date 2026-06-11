El Supremo se opone a indultar al ex fiscal general condenado por revelación de secretos

El Tribunal Supremo ha emitido un informe desfavorable a que el Gobierno conceda el indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado a dos años de inhabilitación para ese cargo por un delito de revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Los magistrados que juzgaron a García Ortiz no ven razones de justicia, equidad o utilidad pública para que se le otorgue esta medida de gracia y, además de la gravedad de unos hechos que tuvieron una "afectación importante de la institucionalidad" de la Fiscalía, resaltan que no han visto en el condenado una actuación posterior que "suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico".

Su informe, preceptivo, pero no vinculante, llega después de que hace unos meses la Fiscalía sí apoyase un indulto parcial a García Ortiz, en concreto respecto a la pena de inhabilitación.

Además de este castigo, el ex fiscal fue sentenciado al pago de una multa de 7.200 euros y a una indemnización de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil que ya abonó. Tras estos informes, la pelota llega al tejado del Ejecutivo, que deberá resolver sobre la petición de tres ciudadanos -incluido un fiscal jubilado-, que solicitaron el indulto total a García Ortiz.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)