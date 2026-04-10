La Fiscalía presenta un recurso de amparo ante el Constitucional contra la condena al ex fiscal general

La Fiscalía ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para pedir la anulación de la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados en el caso que investiga dos presuntos fraudes fiscales de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En su recurso, según ha podido saber RTVE, la Fiscalía ve vulnerado su derecho a la presunción de inocencia porque considera que valoraron de forma sesgada los testimonios de los periodistas que revelaron haber tenido acceso al correo clave del novio de Ayuso, Alberto González Amador, antes que el propio fiscal general.

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La Fiscalía presenta recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la condena impuesta por el Tribunal Supremo al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por filtrar los correos de Rodríguez Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso… pic.twitter.com/n8a8qx99UY“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 10, 2026

García Ortiz fue condenado a una inhabilitación de dos años y a pagar una multa de 7.200 euros. El ya es fiscal general liquidó el pasado mes de enero el pago de la multa y procedió al ingreso de los 10.000 en concepto de indemnización a González Amador.

El Supremo reafirmó el pasado febrero la condena al exfiscal general, rechazando que la sentencia vulnerase derechos fundamentales, como argumentaban la Fiscalía, y la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz.

El Ministerio Público ve vulnerado el derecho a la presunción de inocencia El Ministerio Público considera en su recurso que se produjo una vulneración del derecho a la presunción de inocencia al privar "indebidamente" del valor exculpatorio a los "contundentes testimonios de descargo" aportados en el juicio por los periodistas que negaron que el acusado fuera su fuente. Los profesionales de la información aportaron según la Fiscalía, datos objetivos incompatibles con la tesis reflejada en los hechos probados de la condena, según la cual la filtración considerada delictiva se produjo entre las entre las 22:0 y las 23:51 horas del día 13 de marzo de 2024. Dos periodistas revelan que tuvieron acceso al correo clave de González Amador antes que el propio fiscal general RTVE.es En este sentido, cree que la sentencia del Supremo para justificar la falta de valoración de esos testimonios hace una interpretación "constitucionalmente inasumible" de la cláusula de secreto periodístico, quitando toda credibilidad al testimonio de un periodista que se ha acogido a ese derecho. La sentencia llega a la conclusión condenatoria escogiendo entre las interpretaciones posibles de los indicios, la más desfavorable para el acusado, asegura el Ministerio Público, con independencia de que se sustente en un razonamiento realmente lógico.