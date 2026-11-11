Luis de la Fuente sale en defensa de Lamine: "No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos"

La selección de Luis de la Fuente visita este jueves a la selección checa en el Epet Arena de Praga con el objetivo de mantener el liderato del grupo 3 de la Nations League y llegar al duelo decisivo del domingo con opciones de cerrar la primera fase en lo más alto. Enfrente estará el colista, que ha perdido sus tres encuentros, con dos goles a favor y diez en contra.

Mikel Merino, sobre su papel de revulsivo en la selección:



🗣️ "Nunca me escucharás quejarme de la decisión de un entrenador, pero todo el mundo quiere ser importante" #SelecciónRTVE



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En la rueda de prensa previa al encuentro, De la Fuente ha defendido la gestión de las ausencias de Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal, y ha salido al paso de las críticas y de las especulaciones sobre una posible negativa del azulgrana a acudir a la concentración: "Hablar desde el desconocimiento en la vida es lo más triste".

El seleccionador ha explicado que las pruebas realizadas al jugador detectaron "una inflamación y líquido en la rodilla" después de las molestias que arrastraba desde el último encuentro con el Barcelona. La decisión, consensuada con los servicios médicos de ambos equipos, fue evitarle el desplazamiento a Praga y permitir que continuara con su recuperación en el club.

"Lo que más me duele es la mentira"

El seleccionador ha sido especialmente contundente al ser preguntado por las informaciones que apuntaban a un trato de favor hacia el extremo del Barcelona: "No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos porque tratamos a todos por igual". Ha insistido en que la decisión se habría tomado con cualquier otro internacional en las mismas circunstancias y ha descartado que la situación haya generado malestar dentro del vestuario.

De La Fuente ha reconocido que le ha molestado especialmente la falta de rigor en este asunto: "Lo que más me duele es la mentira, es la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento", ha afirmado. También ha explicado que ha hablado con Lamine tanto el martes como este miércoles y que la evolución es positiva: "Creemos que el viernes va a estar con nosotros", ha repetido, aunque su presencia ante Inglaterra dependerá de cómo avance la recuperación.

En un encuentro posterior en exclusiva con TVE, ha defendido que "ante situaciones extraordinarias, hay que adoptar medidas extraordinarias": "Llevan muchos viajes encima. Preferíamos que estuvieran en su ambiente, más tranquilos para poder recuperarse cuanto antes".

Zubimendi, el relevo de Rodri

La ausencia de Rodri será otro de los condicionantes para el encuentro ante Chequia. Preguntado por el peso del centrocampista del Manchester City en el juego de la selección, el técnico ha reconocido que sus características son difíciles de reproducir: "Para mí es el mejor jugador del mundo en esa posición y Mikel Zubimendi, el segundo", ha señalado.

El seleccionador considera que el futbolista del Arsenal aporta cualidades diferentes, pero encaja plenamente en la idea de juego del equipo, destacando su rendimiento la capacidad para adaptarse a distintos papeles. También ha puesto en valor la profundidad de una plantilla que afronta esta ventana sin varios de sus habituales titulares, entre ellos Dani Olmo y Eric García.

Además, ha insistido en que las ausencias no deben convertirse en excusas y ha puesto en valor el nivel de los jugadores llamados a ocupar esos puestos: "No hay lamentos, no hay excusas. Si se suceden estas situaciones hay que solucionarlas de otra manera", ha afirmado.

UEFA Nations League Luis de la Fuente a TVE: "No hay lamentos ni excusas ante las bajas" Ver ahora

Además de las bajas ya conocidas, ha actualizado la situación de Nico Williams, que se ha incorporado al entrenamiento de este miércoles tras pasar un proceso vírico, y de Aymeric Laporte, que no ha podido ejercitarse por otro proceso gripal.

De la Fuente ha evitado dar pistas sobre el once y tampoco ha confirmado si volverá a introducir cambios en la portería, donde cuenta con cuatro opciones: "A cualquiera de los que pongamos lo va a hacer bien", ha resumido.

A Luis de la Fuente le da la risa al pensar en lo buenos que son sus cuatro porteros y se deshace en elogios hacia Álvaro Valles: "Encaja perfectamente con nuestra línea de trabajo. En dos días ya se ha hecho uno más del equipo" #SelecciónRTVE 📺 Sigue la rueda de prensa en Teledeporte y https://t.co/HXCPPfYzCR — Teledeporte (@teledeporte) November 11, 2026

La primera plaza pasa por ganar en Praga

España llega al encuentro como líder del grupo 3 y con la posibilidad de dar un paso importante hacia la clasificación para los cuartos de final. La victoria permitiría a la Roja afrontar el duelo del domingo ante Inglaterra con la primera plaza en juego, aunque por ahora no es lo que debe ocupar la atención del equipo: "Solo existe el partido de mañana. Queremos ganar mañana".

De la Fuente no espera un compromiso sencillo pese a que el combinado checo ocupa el último puesto del grupo y todavía no ha puntuado. Así lo ha expresado al destacar el trabajo colectivo del equipo dirigido por Santi Denia, con quien asegura que mantiene una buena relación de amistad. El seleccionador ha recordado que ya les puso "muy complicado" el partido en Oviedo, que terminó con un 3-1 favorable a los españoles, y ha subrayado que ahora jugará ante su público con el deseo de despedirse de esta fase de grupos dejando una buena imagen.

España, además, tiene el aliciente de prolongar su racha de imbatibilidad, que alcanza ya los 43 partidos oficiales: "Queremos estar en el 44", ha reconocido, aunque ha insistido en que la prioridad pasa por resolver primero el encuentro de Praga.