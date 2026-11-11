Santi Denia confía en la victoria de Chequia frente a España: “Es el momento de romper su racha”

El español Santi Denia, actual seleccionador absoluto de Chequia, ha confesado en declaraciones a RTVE que el partido de este jueves contra España será especial para él por la presencia en el campo de algunos jugadores a los que entrenó en las categorías inferiores de la selección nacional como es el caso de Baena, Fermín o Cubarsí, distinguido recientemente con el premio Golden Boy a mejor jugador joven europeo. A todos ellos, Denia les considera parte de su familia. Sin embargo, la emotividad quedará fuera del terreno de juego. Suequipo necesita los tres puntos para poder mantenerse vivo en la categoría de élite de la Nations League. “Espero que mañana jueguen bien, pero nosotros necesitamos los tres puntos”.

La República Checa es la próxima rival de España en esta nueva ventana de la competición europea y llega con la urgencia de una victoria para no descender de categoría en la competición, tras no haber logrado sumar ni un punto en las primeras cuatro jornadas de la fase de grupos de esta edición. La selección española, por el contrario, lidera el Grupo C con pleno de victorias, de forma que ya suma un total de 43 partidos invicta. La última derrota fue el 28 de marzo de 2023. Desde entonces, ha selección nacional ha logrado 36 victorias y siete empates. “Es el momento de romper la racha a España”, considera Denia.

En los enfrentamientos directos entre ambos equipos, el balance es igualmente muy favorable a España. En los ocho partidos disputados entre ambos, el combinado español ha sumado seis victorias y dos empates. La última vez que se enfrentaron fue el pasado 6 de octubre en Oviedo, encuentro que terminó con 3-1 con goles de Lamine Yamal, Rodrigo y Merino.

Las bajas de España no condicionan el planteamiento de Chequia

España afronta esta ventana de la Nations League con muchas bajas respecto al equipo que conquistó el pasado Mundial. El técnico riojano no puede contar con jugadores como Dani Olmo o Rodri y hasta la República Checa no han viajado tampoco Oyarzábal y Lamine, lo que ha lamentado Denia por el atractivo que genera el delantero barcelonista entre el público local: “son jugadores por los que el público paga la entrada”. Esta lista de bajas no trastoca los planes de Denia, que mantendrá la estructura de su equipo. Considera que, para ganar a España, será necesario “hacer el partido perfecto. El balón parado, la fase defensiva, la de presión, el bloque bajo".

Frente a las bajas españolas, Santi Denia tiene a su disposición a los 24 seleccionados. Lo que no sucedió durante las primeras jornadas de esta fase de liga de la Nations, en las que tuvo que afrontar hasta siete bajas por lesión. Entre los convocados por el técnico español están el delantero del FK Teplice checo Idris Hopi, de apenas 18 años, por el que ha apostado “para poder seguir creciendo” y a pesar de su juventud. “No miramos el pasaporte a la hora de elegir a un jugador”, ha indicado. La segunda gran novedad de su lista es el centrocampista David Kozel, del Mladá Boleslav, aunque Denia ha realizado hasta diez cambios con respecto a su primera convocatoria.