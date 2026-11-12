Al menos dos muertos y 17 heridos tras derrumbarse un edificio de tres plantas en Nueva York

Al menos dos personas han muerto y 17 han resultado heridas, siete de ellos menores, al derrumbarse un edificio de tres plantas este miércoles en Nueva York, mientras los equipos de rescate trabajan para localizar a posibles desaparecidos.

El inmueble, ubicado en Flatbush, un barrio residencial del distrito de Brooklyn, habitado en su mayoría por comunidades negras y afrocaribeñas, se vino abajo alrededor de las 16:00 hora local (22:00 hora peninsular española) con varios residentes en su interior.

Dormitorios y un armario con ropa quedan al descubierto mientras los equipos de emergencia trabajan en un edificio derrumbado en Brooklyn, Nueva YorkKena Betancur / AFP

Al menos uno de los heridos permanece atrapado bajo los escombros, según informó un oficial del Cuerpo de Bomberos al medio CNN. La fuente agrega que cuatro de los heridos se encuentran en estado grave.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, ha confesado desde el lugar de la tragedia estar "desconsolado" y ha pedido a los neoyorquinos que tengan presente a las personas que murieron y a sus familias, así como a quienes resultaron heridos, a quienes desea una recuperación "rápida y completa".

"Mientras continúan las operaciones de emergencia, les pido que tengan presentes en sus pensamientos a nuestros vecinos y a los integrantes de esta comunidad", ha dicho el alcalde.

Los equipos de emergencia practican maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un hombre mientras lo trasladan de urgencia a una ambulanciaMichael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Por qué se ha derrumbado el edificio?

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las posibles causas del siniestro. El edificio se hallaba junto a una zona de obras de construcción.

Imágenes publicadas en redes sociales por los bomberos muestran una gran pila de escombros que los equipos de emergencias intentan retirar con la ayuda de excavadoras.

Lugar del derrumbe de un edificio en el distrito de Brooklyn, en Nueva YorkRyan MurphyAP Photo

El distrito de Brooklyn registró otra desgracia similar el pasado jueves, cuando seis personas murieron y otras nueve resultaron heridas en un aparatoso incendio que afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park.