El tiempo hoy 12 de noviembre en España: las borrascas Bruna y Charles mantienen su intensidad en casi todo el territorio español

Este jueves se esperan lluvias en la práctica totalidad del territorio, incluida Canarias, con precipitaciones especialmente abundantes en Galicia, Cantábrico, Pirineos y Cataluña y rachas de viento muy fuertes en el centro y este peninsular, así como el litoral de Alborán y Baleares.

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que este jueves la borrasca Charles atravesará el interior peninsular hacia el noreste y la borrasca Bruna, ya debilitada, se acercará a las costas gallegas.

Con esta situación, se esperan cielos muy nubosos en prácticamente todo el país, aunque tenderán a abrirse claros en los archipiélagos y regiones del este y sureste peninsular.

Las precipitaciones más abundantes se darán en el oeste de Galicia, Cantábrico, Cataluña, Pirineos (en forma de nieve a partir de los 2.500 metros) y, con menor probabilidad, en las sierras del interior peninsular, los sistemas Béticos o Grazalema. No se esperan lluvias o serán poco probables en Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia.

Vientos fuertes en Baleares

Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y ascenderán en la meseta norte, valles del Ebro y del Guadalquivir y algunos puntos del Mediterráneo.

Se espera viento moderado en el interior y el este de la península y fuerte en Baleares, con rachas muy fuertes en el interior durante las primeras horas y durante el resto del día en el este, Baleares y litoral de Alborán.

En Canarias, el frente asociado a Charles dejará cielos cubiertos y precipitaciones fuertes durante la primera mitad del día, con las temperaturas en descenso generalizado y viento flojo.

*Sigue las últimas noticias sobre el tiempo y la previsión meteorológica en RTVE.es