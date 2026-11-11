Clases suspendidas, vuelos y barcos cancelados y fuertes rachas de viento: España sufre los efectos de las borrascas Bruna y Charles

El sur y el oeste de la península ibérica y Canarias viven este miércoles 11 de noviembre un episodio meteorológico especialmente adverso que durará hasta el jueves 12 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por lluvias fuertes y persistentes, rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo en numerosos puntos del país, con aviso rojo en el norte de Cáceres, el sur de Ávila.

El temporal se debe a la coincidencia de dos borrascas. La primera, Bruna, está situada al noroeste de España y lleva días dejando lluvia, viento y mala mar en la vertiente atlántica y en Canarias. La segunda, Charles, avanza con rapidez y ganará fuerza en las próximas horas. Llegará a la península durante la tarde del miércoles, después de dejar atrás Canarias y Madeira. Además de fortísimos vientos, en ocasiones huracanados, viene cargada de aire cálido y muy húmedo de origen tropical, por lo que dejará lluvias abundantes, sobre todo en las zonas de montaña.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto el foco en Charles, una borrasca de origen subtropical que experimentará un proceso de ciclogénesis explosiva. Su rápida profundización y la enorme cantidad de humedad que transporta favorecerán un episodio de lluvias generalizadas, que podrán ser muy fuertes y persistentes en amplias zonas de las mitades sur y oeste peninsulares, especialmente en áreas montañosas.

Una jornada muy complicada

En Canarias, las rachas de viento alcanzarán hasta 130 km/h en La Palma, donde también se han cancelado una docena de vuelos cancelados y se han suspendido presencialmente las clases en Tenerife, La Palma y La Graciosa. Además, el paso de un frente frío dejará lluvias fuertes y tormentas en todo el archipiélago. Las precipitaciones podrían ser torrenciales en La Palma, que será la isla donde más llueva.

Toda la península salvo Asturias y Cantabria continúa este miércoles en aviso por fuertes lluvias o por vientos huracanados. Lloverá en casi todo el territorio, a veces con tormenta, aunque con menos intensidad cuanto más al nordeste, salvo en los Pirineos. En amplias zonas del oeste, el sur y el centro podrían recogerse más de 40 a 60 litros por metro cuadrado, sobre todo en las laderas de montaña que reciben el viento de cara. En las sierras del noroeste de Andalucía, Sierra Nevada, Grazalema, la serranía de Ronda y la zona del Sol y Guadalhorce podrían superarse los 80 litros en el día. En la mitad occidental del sistema Central las cantidades podrían ser aún mayores y pasar de 120 litros en 12 horas.

A partir del mediodía el viento ganará protagonismo. Habrá rachas muy fuertes en buena parte de la península, aunque las más intensas se darán en el suroeste. Allí podrían alcanzarse los 100 a 120 km/h no solo en la montaña, sino también en zonas bajas del sur de Castilla y León, Extremadura, el oeste de la meseta sur y Andalucía. En algunos puntos de Extremadura el viento podría llegar a ser huracanado. En el golfo de Cádiz existe la posibilidad de tornados o mangas marinas. Por la tarde el viento también arreciará en el interior del este peninsular y en los Pirineos, con rachas de 70 a 80 km/h.

En Ávila, se vigila la presa de Piedralaves. Ya el martes, los más de 2.000 vecinos del municipio fueron evacuados de sus casas ante la posibilidad de desborde la presa. Según ha informado el consistorio en su cuenta de Instagram, tras reunirse el Cecopi se ha decidido mantener el confinamiento de toda la población en el Colegio San Juan de la Cruz de la localidad.

"La previsión de los acumulados por lluvias se mantienen altos hasta pasadas las 00:00, la situación de la presa actualmente está desaguando agua 25 centímetros por encima del aliviadero y por las válvulas de fondo en su máxima capacidad. Esta habiendo bastante escorrentía por las pendientes y laderas cercanas a la presa", ha indicado el ayuntamiento. Las clases se mantendrán suspendidas el jueves.

El temporal en el mar irá a más en el golfo de Cádiz, con viento fuerte o muy fuerte y olas de 5 a 6 metros, que en algún momento podrían ser más altas. La Autoridad Portuaria de Ceuta ha anunciado las primeras cancelaciones de los buques de alta velocidad que enlazan los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz). Tampoco hay servicio en la línea marítima Tarifa-Tánger. Además, en varios puntos de la Península se han suspendido las clases como los cuatro campus de la Universidad de Cádiz y en 30 municipios del litoral de Huelva, Cádiz y El Estrecho.

La Junta de Andalucía ha envíado un ES-Alert a los móviles localizados en 30 municipios del litoral de Huelva, el litoral de Cádiz y el Estrecho afectados por el aviso naranja de viento, donde se esperan rachas de hasta 120 kilómetros por hora y lluvias.

Riesgo por viento e inundaciones

AEMET advierte de que el impacto conjunto de las dos borrascas podría ser muy importante. Puede haber inundaciones en algunas zonas y crecidas de ríos y barrancos. En el sistema Central preocupan especialmente las áreas que ardieron en los incendios de este verano, donde la lluvia acumulada en todo el episodio podría superar los 300 litros por metro cuadrado y provocar deslizamientos de tierra.

El viento y el mal estado de la mar también podrían derribar ramas, árboles y elementos de edificios viejos o en mal estado, y causar daños en paseos marítimos, viviendas e infraestructuras, por lo que se recomienda que la gente que viva en las zonas afectadas que permanezca dentro de sus domicilios en la medida de lo posible, salvo que las autoridades ordenen lo contrario.

La agencia meteorológica recomienda estar muy atentos a las actualizaciones de los avisos.

El jueves, mejoría progresiva

A partir del jueves la lluvia perderá intensidad y afectará a menos zonas, y el viento irá amainando a medida que Charles se aleje hacia el nordeste. Aun así, todavía podrían caer chubascos fuertes y persistentes en el norte, sobre todo en los Pirineos, el norte del sistema Ibérico, Galicia y el área cantábrica.

De madrugada, las rachas nuevamente podrían superar todavía los 100 km/h en el sistema Central y el sistema Ibérico, y alcanzar los 70 a 80 km/h en el interior del este, los Pirineos y Baleares. El temporal en el mar se desplazará al Mediterráneo, de sur a norte, con viento fuerte y olas de 2 a 3 metros.

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