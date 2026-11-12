Día 1: Arranque de campaña Los partidos dan el pistoletazo de salida en la carrera hacia el 29-N

A horas del arranque oficial de la campaña electoral este viernes cuando el reloj marque las 0:00 horas, todos los partidos han celebrado un gran acto de apertura, cada uno desde un punto distinto del país: el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Badalona (Barcelona), mientras que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha escogido Sevilla, la capital andaluza. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha viajado hasta Huesca (Aragón) y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha optado por el distrito de Vallecas, en Madrid.

Feijóo pide una Cataluña "protagonista" de la reconstrucción Desde Badalona, Feijóo ha defendido una Cataluña "abierta, fuerte y próspera" que sea "protagonista" de la reconstrucción. "No quiero una Cataluña espectadora ni ajena. Quiero que sea decisiva", ha asegurado en el Polideportivo Municipal Llefià. Durante su discurso, ha pedido a los ciudadanos votar por el cambio para "abrir una nueva etapa de cordialidad, trabajo y colaboración". "La mala noticia para Sánchez es que el 29N los españoles no van a hacer huelga y van a ir a votar", ha manifestado el candidato del PP, que ha considerado un "fracaso" la huelga general. No obstante, ha llamado a "no despreciar el peligro" de la impotencia y se ha comprometido a trabajar los próximos cuatro años por todos, también "para los que hicieron huelga". Asimismo, Feijóo ha advertido de que la integridad territorial de España "no se negocia con nadie" y ha defendido que el país necesita "un gobierno que garantice sus fronteras". Así, ha aseverado que quienes lleguen deben "integrarse en nuestra sociedad". El líder del PP ha ofrecido con su candidatura un "gobierno que no robe" y que "diga la verdad", en referencia a las causas judiciales abiertas en el entorno del PSOE y de Pedro Sánchez. Al hilo de esto, Feijóo ha asegurado que cuando llegue a la Moncloa hará "una auditoría del saqueo" para saber "dónde está el dinero de los españoles". Feijóo ha estado arropado por el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien durante su intervención ha pedido votar por el PP "si no se quiere una Barcelona de okupas y perroflautas". Feijóo defiende una Cataluña "protagonista" de la reconstrucción de España en el arranque de la campaña Mª Carmen Cruz Martín

Sánchez confía en una "remontada épica" Mientras tanto, Sánchez ha elegido su bastión, Sevilla, para reivindicar su candidatura y apelar de nuevo a una "movilización histórica" del progresismo para "una remontada épica". "Frente a los que quieren recortar, recortar y recortar, nosotros a votar, votar y votar", ha afirmado. Durante su discurso, el candidato socialista ha defendido las medidas que ha sacado adelante el Gobierno, como el decreto de vivienda aprobado este mismo jueves por la Diputación Permanente del Congreso. Tras recordar a Maricarmen, ha agradecido la labor de los sindicatos. "Para que digan ahora que es un disparate, que son una mafia o una basura, ¡qué vergüenza!", ha dicho. Sánchez ha asegurado que los insultos de la derecha "son nuestras medallas". "Si nos llaman zurdos, pues a mucha honra. Con esta mano hemos dicho no a Trump en el 5% (de gasto en defensa), hemos dicho que sí a la paz. Todo con la mano izquierda", ha argumentado. La sorpresa de la noche ha llegado de la mano de Begoña Gómez. La mujer del candidato del PSOE a la reelección ha tomado la palabra por primera vez en un mitin para darle las gracias a quienes le han dado la mano en "todo este tiempo", en referencia a su causa judicial y pedir el voto a las mujeres. "Me habéis dado el aliento para continuar", ha dicho. En respuesta, el público le ha coreado "¡No estás sola!". Sánchez confía en una "remontada épica" del PSOE en un arranque de campaña donde Begoña Gómez interviene por primera vez Àlex Cabrera

Abascal defiende que las elecciones del 29N "no son normales" Vox ha escogido el Palacio de Congresos de Huesca como última parada de la precampaña antes de que a medianoche empiece oficialmente la carrera hacia las urnas. Rodeado de centenares de manifestantes, Abascal ha justificado que el 29N no se celebran unas "elecciones normales" porque en "España no hay un Gobierno normal, hay una mafia criminal, mentirosa y corrupta". Según Abascal, es necesario un "cambio profundo" en las que considera "las elecciones de nuestras vidas". "Si en la anterior legislatura pactaron con ETA, separatistas, comunistas y defienden intereses de Marruecos, qué no serán capaces si vuelven a estar", ha acusado. Por otro lado, el líder de Vox ha vuelto a poner el foco en uno de sus ejes de campaña, la prioridad nacional. De este modo, ha dedicado un espacio para abordar la situación de la sanidad, que define "colapsada" por los inmigrantes. "Hay españoles que mueren esperando una operación porque el Gobierno regala" la sanidad, ha lamentado. Abascal defiende que las elecciones del 29N "no son normales" porque enfrente "no hay un Gobierno, hay una mafia criminal" Félix Donate Mazcuñán

Colau: "Hemos venido a cambiarlo todo" Desde el madrileño barrio de Vallecas, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha trasladado su compromiso por hacer una política "transparente" y "honesta". "Hemos venido a cambiarlo todo", ha exclamado la excalcaldesa de Barcelona, que ha reconocido que empieza una "campaña difícil". Con todo, se ha mostrado convencida de poder darle la vuelta a las encuestas. Asimismo, ha mandado un mensaje directo a Sánchez: "Si queremos un gobierno progresista, necesitamos más humildad con la clase trabajadora y más valentía con los especuladores". Así, le ha instado a regular el derecho a la vivienda y los alquileres. Colau ha estado en este acto acompañada por los integrantes de la lista de Frente Amplio en Madrid: Emilio Delgado, Tesh Sidi, el dirigente de IU Toni Valero y la líder del Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero. Ada Colau pide movilización para dar la vuelta a las encuestas y recuerda al PSOE que "no puede gobernar en soledad" Noemí San Juan

ERC busca un PSOE "sometido" y Junts promete frenar a la derecha española El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, ha acusado a Junts de ser "colaboracionista" del líder de Vox, Santiago Abascal, por "no estar en un lado ni en el otro" y ha remarcado su apuesta por un Gobierno del PSOE "sometido a las izquierdas soberanistas". En el mitin de inicio de campaña, en Tarragona, Rufián ha tildado a Junts de "derecha catalana salvaje que imita a Orriols y Ayuso votando con PP y Vox contra la clase trabajadora catalana mientras lleva una 'estelada' en la muñeca". Mientras tanto, la candidata de Junts al Congreso, Miriam Nogueras, ha prometido frenar a la "derecha rancia española" y ha lamentado la alianza de ERC y Podemos en Cataluña: "¡Cómo echamos de menos la ERC con la que hicimos el 1-O!". Así, ha erigido a su partido como el "voto útil" contra PP y Vox para poner "Cataluña en el centro". Lo ha dicho desde el Valkiria Hup Space de Barcelona, donde han intervenido también otros candidatos y personalidades del partido, como el expresidente catalán Carles Puigdemont de forma telemática. ““

Bildu busca contribuir al "bloque reaccionario" y PNV descarta poner "alfombras rojas" o "azules" Por su parte, en Vitoria, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que la coalición soberanista va a dar "una paliza democrática, popular, trabajadora, feminista y 'abertzale'" al PP y a Vox en Euskadi, contribuyendo así a que estos comicios sean "la continuación de la ola que hace pinchar al bloque reaccionario". "Si depende de nuestros votos, PP y Vox no van a tener ni un solo espacio de poder, ni uno", ha dicho el candidato por Vizcaya, Oskar Matute. ““ El PNV ha abierto la campaña electoral con un acto en la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria en el que los cabezas de lista al Congreso por las tres circunscripciones vascas, Maribel Vaquero (Gipuzkoa), Idoia Sagastizabal (Bizkaia) y Gorka Urtaran (Álava), han estado arropados por Aitor Esteban y el lehendakari, Imanol Pradales. El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que su partido no pondrá "ni alfombras rojas ni azules" y ha advertido de que el autogobierno vasco "no se toca". "En Madrid habrá mil batallas. Mucha confrontación entre bloques. Pero en el PNV tenemos claro para qué estamos allí. Para defender los intereses de Euskadi", ha afirmado la candidata, Maribel Vaquero. ““