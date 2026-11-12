Ada Colau pide movilización para dar la vuelta a las encuestas y recuerda al PSOE que "no puede gobernar en soledad"

"Hemos venido a cambiarlo todo", ha dicho la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, en la inauguración de la campaña electoral del próximo 29N. Un discurso centrado en la vivienda, su principal caballo de batalla. Desde Vallecas, donde ha pronunciado las primeras palabras de su discurso en catalán, ha presentado su compromiso personal: "Basta de excusas", ha dicho, "no nos presentamos a estas elecciones para hacer más de lo mismo, hemos venido a cambiar las reglas del juego".

Colau, que ha reconocido que empieza una "campaña difícil", quiere darle la vuelta a las encuestas y pide a los suyos fuerza para incrementar el actual 8% de intención de voto: "En breve seremos el diez, multiplicaremos por dos los escaños". "Ese es nuestro objetivo, movilizar a la gente" y con su fuerza "derrotar la injusticia".

La exalcaldesa de Barcelona espera que el próximo 29N Frente Amplio sea "la gran sorpresa de las elecciones", e insiste en que "el PSOE no puede gobernar en soledad". Por eso se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha advertido que "el siguiente gobierno progresista que haya en este país será contra la especulación, o no será". "Quiero pedirle a Pedro Sánchez que si queremos un gobierno progresista necesitamos más humildad con la clase trabajadora y más valentía con los especuladores", ha añadido.

Además, en referencia a la huelga del pasado 11N, Colau ha pedido "responsabilidades políticas" por las cargas policiales durante las manifestaciones y ha hablado de "represión policial totalmente inaceptable", porque "el derecho a la huelga es un derecho fundamental que hay que proteger, no castigar".

"Acabar con la economía especulativa y redistribuir la riqueza"

La candidata a la presidencia, Ada Colau, ha estado en este acto arropada por los integrantes de la lista de Frente Amplio en Madrid: Emilio Delgado, Tesh Sidi (ambos de Más Madrid), el dirigente de IU Toni Valero y la líder del Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero.

"O avanzamos en democracia o hacia la decadencia", ha dicho el cabeza de lista de la coalición en Madrid, Emilio Delgado, que ha asegurado que "la derecha va a tratar de hacer lo que hace siempre: tratar de apoyarse en malestares legítimos de la gente para hacer palanca" y "explotar el miedo de la gente". "Tenemos la obligación de garantizar que cuando caen chuzos de punta en este país todo el mundo va a tener un paraguas".

Delgado propone "acabar con la economía especulativa y trabajar por una economía real" y "redistribuir la riqueza": "Vamos a grabar la riqueza y la acumulación ambiciosa de casas". Señala que "hay que repartir la riqueza de país para que llegue a los salones de las casas" y ello permita "tener un país fuerte y funcional".

'Un voto como una casa', lema de la campaña

El eje central de la campaña de Frente Amplio, la vivienda, queda reflejado en su lema para estos comicios: "Un voto como una casa".

Es una de sus banderas, ante una convocatoria electoral que se vio precipitada por el fracaso para sacar adelante en el Congreso los decretos de vivienda, que llegaron después del desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen. La intensa movilización social culminó con la huelga general del pasado 11 de noviembre.

Finalmente esos decretos han conseguido superar este jueves su examen definitivo con la convalidación en la Diputación Permanente del Congreso. En el acto de inicio de campaña, la diputada de Más Madrid Tesh Sidi, ha celebrado que "el real decreto Maricarmen se ha hecho realidad. Hoy un millón de madrileños duermen tranquilos y cinco millones de familias tienen prorrogado el alquiler". También lo ha valorado así la diputada Verónica Barbero, que ha calificado como "magnífica" la huelga del 11M y ha respondido a la derecha, "que llama basura a quienes levantan el país con su trabajo, la gente decente de los barrios como Vallecas y las mujeres que peleamos por nuestros derechos".

Barbero ha reivindicado "con orgullo" la labor de Sumar en el Ejecutivo de Coalición: "Se puede gobernar de otra manera", ha dicho. Y ha lanzado una promesa: "Tenemos una reforma laboral pendiente, reducir la jornada sin bajar los salarios".

Por eso ha pedido a la militancia que el próximo 29N vaya a votar "con alegría y la cabeza alta para ganar este país".

Objetivo: llegar al 10%

La formación encabezada por la exalcaldesa de Barcelona quiere convertirse en el factor diferencial para poder reeditar un Gobierno de coalición progresista. Su meta, para conseguirlo, es superar el 10% en intención de voto y arrebatar a la derecha escaños en una quincena de provincias, que pueden ser claves para la composición de una mayoría de izquierdas. Baleares, Navarra, Pontevedra, Coruña, Cádiz, Málaga, Córdoba, Las Palmas (Canarias), Granada, Tenerife, Sevilla, Vizcaya, Tarragona o Zaragoza son algunos de sus objetivos y a ellos se dedicarán con especial atención durante la campaña.

Bajo la marca de Frente Amplio se reúnen un total de quince formaciones políticas. El objetivo para conseguir esa mayoría progresista pasa por revertir las encuestas, que apuntan a un descenso en el espacio de la izquierda alternativa, después de que fuese imposible alcanzar un acuerdo con Podemos que reuniese a toda la izquierda a la izquierda del PSOE en una sola papeleta. Sí hubo, por el contrario, acuerdo con el PSOE para concurrir juntos al Senado, con el objetivo de arrebatar al PP y la derecha la mayoría absoluta de que han disfrutado en la Cámara Alta desde los últimos comicios.

De hecho uno de los retos de Frente Amplio será hacer frente a la fragmentación de la izquierda: tendrán que competir con Podemos a nivel nacional, pero también con otras formaciones con ERC, Bildu, BNG o Adelante Andalucía en los territorios originarios estas formaciones soberanistas. La sobreoferta electoral es perjudicial para el espacio de la izquierda, ya que el sistema provincial penaliza la división de candidaturas en circunscripciones menos pobladas.

Una militancia esperanzada y preocupada

Frente Amplio calentaba de esta manera motores para la carrera electoral del 29N, ante un auditorio que se declaraba "preocupado" pero también esperanzado". Así lo explicaba a RTVE Noticias Ángeles: "Me gustaría afrontarlo con ilusión, pero lo afronto con mucha preocupación", por una posible llegada de "la derecha y la ultraderecha, que vienen a ser lo mismo". Conchi, que ha venido desde la Sierra de Madrid para vivir esta apertura de campaña en Vallecas, tiene esperanzas: "Vivimos una situación crítica", decía a RTVE Noticias.

Jorge, profesor de enseñanza pública, se declaraba también ante RTVE Noticias preocupado pero también esperanzado, en esta recta final: "que las encuestas se equivoquen". Ese es el objetivo de Frente Amplio, que aspira a que las izquierdas tengan una mayoría suficiente para reeditar el Gobierno de Coalición. Para ello tendrán que convencer a personas como Daniela y José, que se declaran indecisos, aunque "claros en sus ideales" de "gente de izquierdas", nos han dicho.

La campaña comienza de forma oficial este viernes de madrugada con la tradicional pegada de carteles que Frente Amplio celebra por la noche en el madrileño barrio de Vallecas. Es uno de los feudos tradiciones de la izquierda alternativa en la capital y que tradicionalmente ha hecho gala de gran conciencia de clase obrera. Ante ellos ha finalizado su discurso Colau declarando que "será un honor para mí caminar a vuestro lado como una más".

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