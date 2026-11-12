Las ATP Finals ya tiene grupos: Alcaraz y Jódar sólo se verán las caras en semifinales

El bombo del sorteo de las ATP Finals que se disputan del 15 al 22 de noviembre en Turín y que enfrenta a los mejores ocho jugadores del mundo ha decidido retrasar un posible enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. Ambos disputarán la primera fase en grupos distintos.

El sorteo ha determinado que Rafa Jódar esté en el grupo Ivan Lendl o grupo A con el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils. Mejor suerte ha tenido el murciano que se medirá en esta ronda a Daniil Medvedev, el italiano Flavio Cobolli, y el estadounidense Frances Tiafoe, todos ellos en el grupo John McEnroe o grupo B. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a semifinales.

El madrileño se estrenará contra Zverev, mientras que Alcaraz se medirá a Frances Tiafoe, octavo en la clasificación y que se estrena en estas finales, al igual que Jódar, Flavio Cobolli y Arthur Fils. Ambos se han enfrentado en tres ocasiones, con dos victorias de Alcaraz por una de Tiafoe. Fue en 2021, en el Torneo Godó de Barcelona.

Para encontrar el último enfrentamiento entre Jódar y Zverev hay que remontarse menos tiempo. En los últimos cuartos de final de Roland Garros ambos de vieron las caras. El alemán se impuso por 6-7, 1-6, 3-6.

Carlos Alcaraz busca sumar este título a su palmarés

El sorteo ha determinado un grupo asequible para el murciano, que está demostrando un gran rendimiento en esta recta final de la temporada. El mejor ejemplo, su victoria en el Máster 1000 de París ante Ben Shelton. El murciano quiere resarcirse de la dolorosa derrota de la pasada temporada ante Sinner, contra el que cayó en dos mangas y sumar uno de los pocos títulos mundiales que le faltan junto con los Masters 1.000 de Canadá y Shanghai, la Copa Davis y los Juegos Olímpicos

De alzarse con el triunfo tomaría el relevo de Álex Corretja, el último español que consiguió el último título de la Copa de Maestros. Fue en 1998. Garbiñe Muguruza lo consiguió en 2021.

Un éxito para Jódar

El bombo no ha sido favorable para Rafa Jódar. Si bien, pase lo que pase en estas ATP Finals, el madrileño es uno de los triunfadores del torneo. En menos de un año, el madrileño ha pasado de jugar en la Universidad de Virginia a colarse en el Top-10 del tenis mundial y lograr su billete para estas finales, tras haber terminado la temporada con 3.234 puntos, noveno en la clasificación, última posición que daba acceso a estas finales, tras la baja de Jannik Sinner por lesión. Todo ello gracias a la victoria de Carlos Alcaraz sobre Taylor Fritz en los cuartos de final del Master 1000 de París, último torno en el bolsillo del murciano, al imponerse a Ben Shelton.

Con sus 20 años no es el jugador más joven en disputar una ATP Finals (Medvedev lo hizo con poco más de 19 años), pero sí que se ha ganado el récord de ser el único jugador en la historia que juega la Copa de Maestros el año de su debut profesional.

Marcel Granollers busca repetir final

El sorteo ha incluido también el de dobles, en el que compite el español Marcel Granollers. La pareja formada por el barcelonés y Horacio Zeballos buscarán repetir, al menos, la posición de la pasada edición, en la que fueron finalistas. Jugarán en el Grupo Woodforde contra Christian Harrison y Neal Skupski, Simone Bolelli y Andrea Vavassori y Kevin Krawietz y Tim Puetz. En el otro grupo figuran los número uno del mundo, la pareja formada por Harri Heliovaara y Henry Patten, que tendrán enfrente a las parejas formadas por Marcelo Arevalo y Mate Pavic; Theo Arribage y Albano Olivetti, y Orlando Luz y Rafael Matos