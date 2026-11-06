Sánchez retoma la precampaña tras el accidente de Urda y defiende la gestión del Gobierno: "Hemos dado la cara"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones del 29 de noviembre, Pedro Sánchez, ha participado este viernes en Valencia en el primer acto de precampaña después del accidente de tren de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales la semana pasada. De hecho, el acto ha comenzado con un minuto de silencio por todos los fallecidos, con las 2.500 personas presentes en el pabellón deportivo de El Cabanyal en pie.

Sánchez ha hablado por primera vez en un acto de campaña sobre lo sucedido el miércoles de la semana pasada. "Estuvimos con las víctimas del accidente de Urda, estuvimos acompañándolas. Estuvimos con sus familiares, estamos con los heridos", ha arrancado. Y ha defendido: "Hemos dado la cara con absoluta transparencia y hemos asumido la responsabilidad política con la dimisión de un gran político como Óscar Puente". En una ocasión el público se ha puesto en pie y ha coreado "Óscar, Óscar".

Según el presidente del Gobierno, hay una lección que extraer de esta tragedia ferroviaria: "Los servicios públicos importan". "Hemos tardado 15 años en revertir los recortes en inversión ferroviaria de Rajoy", ha lamentado. "Los recortes y la motosierra no son la solución y eso es también lo que nos jugamos el 29 de noviembre, o reforzar lo público o recortar lo público".

"España no se gobierna desde Washington ni Buenos Aires"

Tras el recuerdo a las víctimas, Sánchez ha entrado de lleno en la precampaña para pedir una gran movilización el 29 de noviembre que permita un nuevo Ejecutivo liderado por el PSOE. "Hagamos historia y demostremos al mundo cómo se gana a la derecha y a la ultraderecha en las urnas votando al PSOE, votando al avance y en contra del retroceso que es lo que representan ellos".

En este sentido, ha recordado las recientes victorias de Lula da Silva en Brasil y de los demócratas en Estados Unidos en las elecciones de medio mandato. "La movilización es la fórmula. En Brasil ganó el progreso gracias a la movilización de los brasileños, y en Estados Unidos ha ganado la movilización en torno al partido demócrata frente a la involución del partido republicano", ha sostenido. "Si en Brasil se pudo y en Estados Unidos se pudo, en España el 29 se podrá votando socialista", ha remarcado.

Sánchez, en este punto, ha criticado que la ultraderecha de Vox se fije en gobernantes como Donald Trump o Javier Milei. "¿Qué ha aportado la ultraderecha allí donde cogobierna con la derecha? Ha traído guerra y destrucción, sufrimiento e inflación, atropello de la legalidad internacional e incertidumbre", ha lamentado.

Tras ello, el presidente del Gobierno ha pedido desvincularse de esa manera de gobernar y que España no se convierta "en el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista". "España no se gobierna desde Washington ni Buenos Aires", ha resumido.

Sánchez, asimismo, ha insistido en dos de sus promesas electorales para apelar al voto femenino y de los pensionistas. "Me comprometo a blindar en la Constitución durante la próxima legislatura el derecho al aborto de las mujeres y las pensiones que se revaloricen conforme al IPC. Para blindarlas y que no las toque jamás la derecha y ultraderecha", ha remarcado.

Críticas al PP por la gestión de la dana

La ministra de Ciencia y candidata del PSPV a Presidencia de la Generalitat Valenciana, Diana Morant, y la número uno por Valencia en las listas del 29N, Pilar Bernabé, también han participado en el mitin de este viernes. En su caso han centrado sus intervenciones en recordar a las 234 víctimas de la dana que azotó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 y en criticar la gestión que hizo el PP al frente de la Generalitat.

Muchas de sus críticas han ido dirigidas al expresident Carlos Mazón. "Los del Ventorro son los que lo mantienen aforado, con la paguita, para que no se someta a la justicia. Pero llegaremos nosotros y haremos que se someta a la justicia por fin", ha asegurado Morant.

Bernabé, por su parte, se ha dirigido a las mujeres, que ya votaron a Sánchez "masivamente" en 2023 para "parar los pies a la ultraderecha". "El 29 de noviembre vamos a hacer contigo una coraza para defender nuestros derechos", ha remarcado.

Fin de semana con más actos de precampaña

Con el acto de este viernes en Valencia, el candidato del PSOE a la Presidencia vuelve a arrancar su agenda de actos de precampaña, que le llevará los próximos días a varios puntos de España. Por ejemplo, este mismo sábado estará en Tarragona con el president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa y el cabeza de lista al Congreso por Barcelona y ministro de Industria, Jordi Hereu. El domingo está previsto otro acto de precampaña en Bilbao.

El PSOE, además, ya ha confirmado que Sánchez abrirá la campaña electoral en Sevilla. Es la única provincia andaluza donde los socialistas no han perdido nunca en una convocatoria a las Cortes Generales en democracia.