Zelenski se reúne en Madrid con Sánchez tras preparar con los enviados de EE.UU. la cumbre trilateral de Abu Dabi

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha aterrizado este miércoles por sorpresa en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana inaugurada ya en la capital española.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibirá a Zelenski este jueves y por la tarde ambos mantendrán un encuentro bilateral en el Palacio de la Moncloa.

Además, según ha confirmado la Moncloa, el presidente de Ucrania también se reunirá con varios líderes iberoamericanos participantes en la cumbre para intercambiar impresiones sobre la situación de su país, sus repercusiones globales y sobre los principales retos para la paz y la seguridad internacional.

"Estamos agradecidos a España por la asistencia proporcionada. Se están preparando pasos adicionales de apoyo", ha indicado el propio Zelenski en una publicación en X donde comparte un vídeo de su llegada.

Menos de una semana para la cumbre trilateral de Abu Dabi

Desde Madrid, Zelenski ha confirmado una conversación por teléfono con los enviados de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, para preparar los contactos trilaterales que están previstos que se celebren el martes y el miércoles de la semana que viene en Abu Dabi entre Kiev, Washington y Moscú.

Una conversación que ha sido "muy detallada" y duró una hora y media, según ha indicado el mandatario ucraniano.

"Nos estamos preparando para un formato trilateral de equipos (de trabajo) entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia que tendrá lugar en menos de una semana", ha dicho con respecto a la cita, fijada para los días 10 y 11 de noviembre, con la que está previsto reanudar las conversaciones interrumpidas en febrero.

El presidente ucraniano también ha abordado con los dos emisarios estadounidenses la cuestión de los misiles interceptores para sistemas Patriot cuya entrega por parte de Estados Unidos se ha retrasado, según Kiev, en el contexto de los desacuerdos con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Estos son necesarios para "proteger vidas", ha recalcado Zelenski, que ha agradecido a EE.UU. sus esfuerzos diplomáticos y ha recalcado que "no hay alternativa a la paz".

El dirijente ucraniano también ha aludido a la reunión de Bruselas de representantes ucranianos, estadounidenses, europeos y de la OTAN, entre otros, que se ha centrado en la recuperación económica una vez que termine la guerra.

"Mañana en Bruselas habrá otra reunión sobe garantías de seguridad para Ucrania", ha recordado Zelenski, que ha enfatizado que "las negociaciones tienen que avanzar a toda velocidad para poner fin a esta guerra lo antes posible" y que "Ucrania está dispuesta a dar los pasos necesarios".

Zelenski condecora a Melania Trump

También este miércoles, Zelenski le ha otorgado una condecoración a la primera dama estadounidense, Melania Trump, por su "contribución personal a la ayuda humanitaria", tras un alto el fuego entre Moscú y Kiev que permitió la evacuación de civiles de la localidad de Oleshki, en el frente sur de la guerra.

De hecho, está previsto que ella hable sobre este asunto el jueves en Washington con representantes de ambas partes, según ha anunciado la Casa Blanca. El presidente Zelenski ordena "la concesión de la Orden de la Princesa Olga, de primera clase, a Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos de América", se lee en un decreto publicado en el sitio web de la presidencia ucraniana.

El texto destaca la "significativa contribución personal" de Melania Trump a "la ayuda humanitaria brindada a Ucrania, así como su compromiso activo con los derechos humanos y sus acciones benéficas" en el país en guerra.

Fue la primera dama estadounidense quien anunció en octubre una tregua localizada entre las fuerzas rusas y ucranianas para permitir la evacuación de los habitantes de la ciudad de Oleshki, en Jersón, quienes llevaban semanas enfrentándose a la escasez de alimentos y medicamentos.

En un hecho poco común, este alto el fuego localizado fue respetado por ambos bandos, lo que permitió el desminado de las carreteras y la salida de los habitantes que deseaban marcharse, ya fuera hacia Ucrania o hacia Rusia y los territorios bajo su control.