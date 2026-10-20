Trump abre la puerta a negociar sobre Ucrania con Putin y Xi: "Es hora de que otra persona negocie en nombre de Ucrania"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado este lunes que está abierto a mantener conversaciones tripartitas con el presidente chino, Xi Jinping, y con el ruso Vladímir Putin para decidir, sin presencia de representantes de Kiev o de sus aliados europeos, sobre cómo poner fin a la guerra.

"Lo haría, no tanto por Ucrania, porque, francamente, a Rusia le ha ido bien en lo que respecta a Ucrania", ha señalado Trump, que considera que "Zelenski no está ayudando mucho" y que "es hora de que otra persona negocie en nombre de Ucrania".

01.26 min El sistema de satélites Starlink, propiedad de Elon Musk, es fundamental en la defensa de Ucrania

Según una fuente cercana al asunto, la Casa Blanca lleva semanas debatiendo la posibilidad de un encuentro entre los líderes —centrado en la desnuclearización— en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en China los días 18 y 19 de noviembre.

El domingo, el Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con las conversaciones, informó que Putin propuso más tarde utilizar dicho encuentro para negociar el fin del conflicto en Ucrania —que dura ya cuatro años— de una manera que favoreciera a Moscú. La sugerencia de Putin surgió durante una llamada telefónica con Trump el 9 de octubre, en la que se alcanzó el acuerdo sobre el diésel ruso.

El mandatario estadounidense ya justificó este domingo su decisión de aliviar algunas sanciones contra Rusia, al señalar que busca mantener al Kremlin comprometido con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump firmó el viernes pasado una orden ejecutiva que suspende temporalmente la aplicación de un amplio paquete de sanciones contra Rusia, aprobadas por el Congreso, lo que ha generado rechazo y preocupación entre los congresistas, incluso los de su mismo partido.

01.22 min Washington presiona a Zelenski y da oxígeno a Putin

Zelenski acusa a Trump de buscar la capitulación de Ucrania El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha respondido a este giro de la política estadounidense y ha acusado a Trump de buscar la rendición de su país. "Creo que se han dado pasos para convencer a Ucrania de que capitule", ha dicho Zelenski en una entrevista con la agencia Bloomberg en la que denuncia por primera vez que EE.UU. estaría retrasando la entrega al Ejército ucraniano de misiles interceptores para sistemas Patriot ya pagados por los países europeos, pese a no existir ningún "problema técnico". Zelenski también lamenta que su país no recibiera "ninguna advertencia" por parte de sus aliados antes de los ataques rusos de la noche anterior, y señala que la conexión a la red Starshield de SpaceX sigue siendo limitada en ciertas zonas del frente. Está previsto que el presidente ucraniano se reúna este martes en Oslo con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para intentar restaurar las relaciones bilaterales. El yerno de Trump, Jared Kushner, que en ocasiones ha acompañado a Witkoff como negociador, participará en la reunión de forma telemática. Rusia ha mostrado su confianza en que Witkoff se reúna "en breve" con Putin tras el encuentro con Zelenski. En Oslo, Zelenski se encontrará también en Oslo con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Stoere, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Ambos ya le han reiterado su apoyo. El presidente ucraniano ha hablado también con el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre sus necesidades militares. Rubio ha admitido que puede haber interceptores de misiles adquiridos por socios europeos pendientes de que EE.UU. autorice su traspaso a Ucrania. "Podría ser el caso, porque estas cosas siempre se revisan en función de si se necesitan en otro lugar o de si incluso deben permanecer en Europa", ha admitido Rubio, que sin embargo ha desvinculado la decisión de cualquier motivo político.

Continúan los ataques Mientras tanto, durante la noche del lunes al martes, Moscú lanzó uno de sus ataques aéreos más extensos de los últimos meses, dejando sin electricidad a más de medio millón de hogares y dañando infraestructuras energéticas en toda Ucrania, con la muerte de diez personas. Según el Ministerio de Defensa ruso, la ofensiva tuvo como objetivo empresas de la industria militar, almacenes de misiles de crucero y de drones y centros de datos. Zelenski ha revelado que las fuerzas rusas han utilizado en el ataque 16 misiles de crucero. Según la Fuerza Aérea ucraniana, ninguno de ellos pudo ser derribado por sus defensas. 01.16 min De Biden a Trump: del respaldo a Ucrania a las presiones sobre Zelenski Según el mandatario, Ucrania recibe de EE.UU. 12 misiles antibalísticos al mes, una cantidad insuficiente para hacer frente a un solo ataque ruso como el de este lunes. Zelenski ha señalado que en el ataque de este lunes fueron alcanzadas hasta 28 subestaciones eléctricas e infraestructuras energéticas críticas de distintos tipos. Además, la conexión a internet que SpaceX ofrece al Ejército ucraniano a través de sus satélites Starlink empieza a caer cuando los drones que la utilizan se mueven a entre 130 y 161 kilómetros por hora, ha argumentado el mandatario. "Esto ralentiza nuestra logística en el frente y limita el uso de distintos tipos de drones, en particular de los de alcance medio y de los interceptores de Shaheds con motor a reacción", ha explicado Zelenski.