Nvidia dispara un 126% el beneficio y duplica sus ventas en su segundo trimestre fiscal
- El fabricante de chips estadounidense líder en IA anota un beneficio neto de 59.688 millones de dólares
- Su fundador, Jensen Huang, habla de "punto de inflexión" en la IA y de "época dorada"
El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia ha anotado un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio, lo que supone incrementar en un 126% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado el fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados.
Unos datos que evidencian el peso de la IA, que hoy marca el pulso de la geoestrategia mundial, en una de las empresas con mayor capitalización bursátil.
En el primer semestre de su año fiscal, la compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 118.110 millones de dólares, un 161,3% más que un año antes, de tal manera que en su actual ejercicio fiscal, la empresa ha obtenido un beneficio neto prácticamente igual al contabilizado en todo su anterior año fiscal, cuando la compañía ganó 120.067 millones de dólares (102.905 millones de euros).
"La IA ha alcanzado un punto de inflexión", ha afirmado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, que añade: "Está realizando un trabajo útil. Sus componentes son productivos y rentables. Ahora, la computación genera ingresos".
"Época dorada de nuevos laboratorios y 'startups' de IA"
Asimismo, el ejecutivo ha destacado que la demanda "se está acelerando" con una "época dorada" de nuevos laboratorios y 'startups' de IA, múltiples laboratorios de vanguardia que se expanden en paralelo, así como un próspero ecosistema de modelos abiertos y la IA física entrando en funcionamiento, con un fuerte impulso en Estados Unidos y en todo el mundo.
Durante este periodo, el más seguido por analistas e inversores en Wall Street, Nvidia hizo una reclasificación en la que divide el segmento de centros de datos en dos categorías: "Hyperscale" (computación de gran escala) y "Nube IA, Industrial y Empresa".
La categoría Hyperscale, que incluye las ventas del chip Blackwell Ultra, ingresó 48.710 millones, y la de Nube IA 40.313 millones, en ambos casos más del doble respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior, pero con más crecimiento en esta última.