Nvidia dispara un 126% el beneficio y duplica sus ventas en su segundo trimestre fiscal

El fabricante de chips estadounidense líder en inteligencia artificial (IA) Nvidia ha anotado un beneficio neto de 59.688 millones de dólares (51.156 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio, lo que supone incrementar en un 126% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado el fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados.

Unos datos que evidencian el peso de la IA, que hoy marca el pulso de la geoestrategia mundial, en una de las empresas con mayor capitalización bursátil.

En el primer semestre de su año fiscal, la compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 118.110 millones de dólares, un 161,3% más que un año antes, de tal manera que en su actual ejercicio fiscal, la empresa ha obtenido un beneficio neto prácticamente igual al contabilizado en todo su anterior año fiscal, cuando la compañía ganó 120.067 millones de dólares (102.905 millones de euros).

"La IA ha alcanzado un punto de inflexión", ha afirmado Jensen Huang, fundador y consejero delegado de Nvidia, que añade: "Está realizando un trabajo útil. Sus componentes son productivos y rentables. Ahora, la computación genera ingresos".