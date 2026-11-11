La Fiscalía abre una investigación de presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok

La Fiscalía ha abierto una investigación por los presuntos casos de abuso sexual infantil en la red social TikTok. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha designado a la fiscal de sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, para investigar esos posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso y corrupción de menores, han informado este miércoles fuentes del Ministerio Público.

El Gobierno había pedido a la Fiscalía que abriera una investigación y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) paralizar la actividad de la plataforma en España de "manera excepcional", aunque por ahora este organismo ha informado de que, una vez analizada toda la información, ordenará el bloqueoque impida el acceso "a los enlaces y contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores".

"Gran noticia: la Fiscalía acaba de abrir diligencias por la difusión de material de abuso sexual infantil en TikTok. Ya lo advertimos hace tiempo: se acabó la impunidad en las redes sociales. Ninguna plataforma está por encima de la ley. Mucho menos de los derechos de nuestros hijos e hijas", ha escrito el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de la red social X.

La investigación tiene su origen en una denuncia presentada ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por la entidad Maldita.es. Este portal ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.

En la denuncia, según ha indicado la Fiscalía en un comunicado, consta que Maldita.es ha tenido conocimiento de actividades relacionadas con la "publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en la plataforma TikTok, así como la "recomendación de contenidos" de esa naturaleza a los que se puede acceder en la misma "o en otras plataformas o la difusión en directo de imágenes con menores de edad", mediando compensaciones de carácter económico.

Este miércoles han comparecido los denunciantes ante la fiscal de sala coordinadora contra la criminalidad informática para ratificar su denuncia y presentar las pruebas ante la Fiscalía, que serán ahora estudiadas.

TikTok dice que trabajará estrechamente con las autoridades competentes

La empresa de origen chino ha remarcado que tan pronto se conocieron las noticias sobre los vídeos de abuso sexual infantil en su plataforma, tomaron medidas para identificar y eliminar el contenido, y ha indicado que trabajarán estrechamente con la AEPD y todas las autoridades competentes.

"Tan pronto se publicaron estas afirmaciones, tomamos medidas para identificar y eliminar el contenido, y presentar informes al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) cuando ha correspondido", ha explicado un portavoz de la compañía en un comunicado al que ha tenido acceso RTVE Noticias. La empresa recalca que el contenido sexualmente explícito con menores "está categóricamente prohibido" en la plataforma. "Y desplegamos tecnologías de detección avanzadas junto con un equipo dedicado a la seguridad infantil para identificar y eliminar este contenido de forma contundente", ha agregado.

"Dado que los actores malintencionados adaptan continuamente sus tácticas, trabajamos incansablemente para mejorar nuestras medidas de protección. Una respuesta colectiva es vital, y trabajaremos estrechamente con la Agencia Española de Protección de Datos y todas las autoridades competentes", concluye el portavoz.

Telediario 2 El Gobierno pide a la Fiscalía investigar presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok El Ejecutivo pide tomar "medidas necesarias" sin descartar la "paralización de los servicios de la plataforma" Ver ahora

El Gobierno había pedido tomar medidas

El Ministerio de Juventud e Infancia remitió el lunes un escrito a la Fiscalía General del Estado para que actuara ante las informaciones publicadas por Maldita.es y pidieron adoptar las "medidas necesarias" para garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar afectados, incluso planteando la posibilidad de "paralizar los servicios de la plataforma" en España, si así se considerase oportuno.

La cartera que dirige Sira Rego pidió además a los representantes de la plataforma en España una reunión con carácter urgente para "conocer las explicaciones de TikTok", así como las medidas adoptadas y las actuaciones inmediatas previstas para garantizar la protección de los niños y jóvenes.

Desde el Gobierno apuntaron que los hechos documentados son de "extrema gravedad" y requieren una respuesta "inmediata y coordinada" de todas las administraciones competentes, tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Y pusieron de relieve "graves deficiencias" en los mecanismos de detección y moderación de contenidos, así como en el papel de los sistemas de recomendación de TikTok en su difusión.

Ya el martes, Rego solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que "paralice la actividad" de esa red social en España de "manera excepcional". Así lo expresó la ministra tras una reunión con la multinacional, en la que le pidió retirar los posibles vídeos y que colabore con la Fiscalía.

También les sugirió suspender su actividad en España hasta que se resuelvan las investigaciones. La respuesta de la empresa, según el ministerio, fue que desean mantener "una conversación fluida", pero no especificaron una medida concreta. "No depende de este ministerio suspender la actividad de TikTok, pero si fuera por nosotros estaría suspendido desde ayer”, sentenció Rego el martes.

En respuesta a la solicitud del Ministerio, la AEPD ha señalado este miércoles en un comunicado que, "con independencia de la respuesta al Ministerio", ya ha iniciado actuaciones en el ámbito de sus competencias. Estas son solicitar a Maldita.es "la relación de los enlaces en los que, según la verificación realizada en su labor periodística, se estarían produciendo tratamientos ilícitos de datos". También requerir a TikTok "información concreta sobre sus actuaciones" para la retirada de los contenidos denunciados.

Y, una vez analizada esa información, "ordenar el bloqueoque impida el acceso a los enlaces y contenidos concretos y determinados que supongan un tratamiento ilícito de datos de menores". Se tratará de una "medida concreta, proporcionada y adecuada, con pleno respeto a las libertades de expresión e información según la jurisprudencia internacional y nacional".

La AEPD destaca que debe actuar dentro de lo que "el marco constitucional y europeo le atribuye" y que la empresa TikTok ha designado a Irlanda como su establecimiento principal en Europa. "En estos casos, las medidas que puede adoptar la AEPD se limitan a supuestos tasados y excepcionales, como el procedimiento de urgencia", indica.

"Con el objetivo de que se adopten las medidas que procedan para que estas situaciones no vuelvan a producirse, la AEPD trasladará toda la información conocida a la autoridad irlandesa y, en lo que proceda, al Comité Europeo de Protección de Datos y a las demás autoridades europeas de protección de datos. También la trasladará a la Comisión Europea, por sus competencias en el Reglamento de Servicios Digitales", indica en el texto difundido.