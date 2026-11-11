Los sindicatos hablan de "éxito" en la huelga sin dar cifras generales y la patronal calcula el seguimiento en el 5%

Los líderes de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), Unai Sordo y Pepe Álvarez, han proclamado el "éxito" de la huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, con más respaldo incluso del que preveían. Frente a ellos la patronal CEOE ha calificado de "fracaso" la huelga general que, según sus datos, se ha desarrollado con un seguimiento "de mínimos históricos a nivel sectorial y territorial". Lo cuantifican en un 5%.

Fuentes del Gobierno han expresado el máximo respeto a la jornada de huelga, tanto a las personas que la han secundado como a los trabajadores que han decidido ir a trabajar. Solo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha hecho una valoración y ha expresado en redes sociales que "la huelga ha sido un éxito y las calles han hablado alto y claro: hay que acabar con la gran fábrica de desigualdad que es la especulación".

Los sindicatos anuncian acciones legales por la "violencia policial"

La jornada ha dejado momentos de tensión con decenas de detenidos entre los manifestantes. Los sindicatos se han quejado por la "violencia policial". Y han anunciado que iniciarán acciones legales. "No es de recibo el acarreo de policías, echando a la cara gas pimienta a piquetes que, en el peor de los casos, estaban interrumpiendo brevemente la salida de algún camión. Es un absoluto escándalo y vamos a pedir responsabilidades penales y de todo tipo ante lo que hemos vivido", ha afirmado el líder de CCOO en declaraciones a los medios de comunicación desde la plaza de Cibeles en Madrid.

Junto a él, Álvarez ha criticado duramente el "papel impresentable" de la policía y ha señalado en concreto la actuación de las fuerzas del orden en la capital. "Es un acto no solo absolutamente impresentable en un país democrático, sino que atenta contra los derechos fundamentales, porque la policía tiene la obligación de garantizar el derecho de huelga".

Los líderes sindicales se refieren a las cargas policiales esta madrugada con gas pimienta en el piquete informativo en Mercamadrid, donde al menos 13 personas han tenido que ser atendidas por los servicios médicos y se ha detenido a una persona. También en las cocheras de los autobuses municipales en el barrio madrileño de Carabanchel se han reportado heridos en los altercados con la policía.

Un seguimiento "dispar", pero "aplastante" en algunos territorios y sectores

Desde UGT y CCOO han informado desde este miércoles por la mañana de un seguimiento "dispar" de los paros en las primeras horas, con mayor apoyo en "la cornisa cantábrica, el Mediterráneo, Cataluña y Andalucía", zonas costeras donde el problema de la vivienda es más acuciante. Hasta las 7.00 horas los contrastes han oscilado desde el 41% en Extremadura y Castilla-La Mancha al 75% en Andalucía y Aragón.

Por sectores, los dos sindicatos principales hablan de un apoyo mayoritario en educación (del 90% y, sobre todo, en Madrid), comercio (61%) y, en menor medida, en los servicios técnicos (51%). En el sector financiero, en cambio, han secundado los paros el 30% de los empleados.

"La huelga general es un éxito. Supera las expectativas de las organizaciones sindicales. El paro es muy relevante en la industria y en las áreas sindicalizadas", ha afirmado Sordo. El secretario general de CCOO ha reconocido que el seguimiento es "desigual, por la propia motivación de la huelga" y ha apoyado su argumentación en el hecho de que también la patronal CEOE hable de un seguimiento que "difiere entre sectores y territorios". En concreto, la patronal ha hablado de un respaldo "bajo" en la mayoría de la actividad, pero "más elevado en zonas y sectores más sindicalizados".

"Nunca había hecho una valoración de este tipo y es señal inequívoca de que el paro es muy importante, que supera las expectativas", ha comentado, satisfecho, el líder sindical.

Álvarez también ha asegurado que la huelga general está saliendo "mejor" de lo esperado. En su opinión, existe un convencimiento general de que la convocatoria es "justa" y que "merece la pena". "Pocas huelgas hemos tenido de la magnitud de la de hoy. En algunas comunidades, de manera aplastante, como es el caso de Cataluña, como son la inmensa mayoría de las zonas del Mediterráneo e, incluso, Madrid", ha dicho.

Dentro de esos territorios también hay diferencias por zonas y sectores. Es relevante el seguimiento en los puertos, la parada de la producción en la fábrica de Seat en Martorell o el respaldo mayoritario en la planta de Volkswagen en Navarra. En Andalucía, la cadena autonómica Canal Sur incluso se ha ido a negro por la huelga.

Los sindicatos han destacado también un paro del 80% de la logística concentrada en Illescas (Toledo) y Guadalajara, aunque no se ha apreciado así en otras actividades de la zona, según ha comprobado un equipo de RTVE.

Seguimiento "minoritario" de la huelga "sin alteraciones", según la patronal

En un comunicado conjunto de la CEOE y Cepyme (la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), la patronal ha asegurado que el seguimiento ha sido inferior al 5 % de media y que "la actividad empresarial se ha desarrollado sin alternaciones significativas en la inmensa mayoría de los centros de trabajo".

Ambas organizaciones han recalcado que el menor seguimiento con respecto a otras huelgas generales se ratifica con la evolución de la demanda eléctrica durante la jornada y han explicado que a las 17.00 horas, la reducción de la demanda era apenas del 4,7 % respecto a la previsión de Red Eléctrica y del 2,5 % respecto al martes, "datos muy por debajo de los de huelgas anteriores".

Las patronales se han quejado de que el Gobierno "haya alentado a secundar esta huelga mientras celebra las cifras de la economía española", porque el parón convocado supone "una imagen lamentable hacia el exterior, que desanima, entre otras cosas, la llegada de inversiones".

También han condenado de forma rotunda los incidentes y actos vandálicos que han afectado a algunas empresas. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. Ha informado de que el 92% de estos trabajadores han desarrollado su actividad con "absolutamente con normalidad", mientras que el 8% restante no ha trabajado bien porque han decidido sumarse a la huelga o porque han sido "obligados o coaccionados".

"Algunos tendrán que hacer una reflexión si les ha servido para algo este fracaso de huelga política" y ha hecho un llamamiento a todos los autónomos a que el próximo 29N ejerzan libremente su derecho a voto. "Esta es la mayor expresión en la democracia", ha dicho.

El Sindicato de Inquilinas creen que se superarán más de cinco millones de huelguistas

También el Sindicato de Inquilinas habla de "éxito", de cuatro millones de huelguistas, aunque creen que se superarán con creces los cinco millones de personas al final de la jornada. Además como UGT y CCOO, ha denunciado que la respuesta del Estado ha sido la "represión" con cargas policiales, heridas y al menos 21 detenciones en Madrid, Valencia, Alicante, Granada, Zamora, Cataluña, Málaga y Pamplona, además de identificaciones en Córdoba y Cáceres.