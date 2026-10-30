El PP exige la dimisión o cese de Puente: "No debería llegar al martes"

El PP ha exigido este viernes la dimisión o cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos, el segundo que se produce en nueve meses en la misma línea ferrea, y ha considerado que no debería llegar al próximo martes, que es cuando va a comparecer en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

"Puente no debería llegar al martes. Lo sabe todo el mundo. Cualquier persona de este país es consciente de que si no dimite, debería ser cesado. Va a venir al Congreso el martes, ¿a qué? ¿a dar explicaciones de qué? Se ha mantenido en su puesto después del accidente de Adamuz. Se ha estado riendo de los problemas de Renfe y Adif", ha sostenido la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Muñoz ha subrayado que Puente debería asumir "responsabilidades" por lo ocurrido y ha apuntado que no tener Presupuestos Generales del Estado en toda la legislatura "tiene consecuencias" como esta, al igual que también las tiene "el poner amigos en puestos técnicos".

Pide la comparecencia de Sánchez en la Diputación Permanente

Pero la responsabilidad no debería acabar en el ministro de Transporte, y ha escalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Las responsabilidades van más allá. Es una forma de resistir en el poder y no gestionar", ha sostenido.

Por ello, Muñoz ha explicado que el PP ha registrado la petición de comparecencia de Sánchez en la Diputación Permanente, aunque ha recordado que al estar disueltas las Cámaras por las próximas elecciones generales, ha de ser el jefe del Ejecutivo el que pida comparecer a petición propia. "Instamos al presidente de Gobierno a que acuda al Congreso a dar explicaciones", ha asegurado.

La portavoz 'popular' ha criticado que el Gobierno lleve años sin asumir "ninguna responsabilidad", a pesar de haber tenido "auténtcos desastres". "No es razonable q el gobierno esté atrincherado y q nadie asuma la responsabilidad: ni por la corrupción, ni por los accidentes mortales", ha afeado.

También ha considerado que se deberían haber puesto "más recursos" tras la liberación del sector. "Si por donde antes pasaban 10 trenes ahora son 50, tendrían que poner más medios", ha defendido.

Y ha tachado de "surrealista" que haya formaciones como ERC, que culpen también del estado de las infraestructuras ferroviarias al PP. "Me parece surrealista que alguien pueda pensar que después de ocho años de Gobierno del PSOE, la culpa es del PP", ha afeado.

Y ha defendido que en los años que gobernó el PP se hizo lo que se pudo con la "situación económica" que había entonces. En este sentido, ha considerado que no es comparable con estos años de Gobierno del PSOE que ha recibido "millones de Europa" y que presume de haber tenido "la mayor recaudación de la historia".

En "shock" por la muerte de Fátima Báñez

Muñoz ha admitido también que en el PP están en "shock" por la muerte de la exministra Fátima Báñez, que es una de las personas fallecidas en el accidente de Urda.

"Ha sido un shock, unido al shock del accidente. Nos informaron de que iba en el tren y no sabíamos nada de ella. Hemos vivido lo que muchas familias de víctimas del accideente", ha señalado.

Para la dirigente 'popular', Báñez era un "referente" para las mujeres del PP.