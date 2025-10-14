Feijóo propone endurecer los requisitos a los inmigrantes: "La nacionalidad española no se regala, se merece"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha detallado su plan de inmigración en Barcelona, desde donde ha propuesto endurecer los requisitos para acceder a la nacionalidad al considerar que ésta "no se regala, se merece". Así, aboga por elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional a los inmigrantes para obtenerla.

La nacionalidad "no puede ser un mérito trámite administrativo" sino "un reconocimiento a quienes han demostrado, con hechos, su voluntad de integrarse", ha aseverado, y ha añadido que "ser español no es solo vivir en España, es participar de un proyecto común, compartir una historia, unos valores y un destino, es sentirse parte de algo más grande que uno mismo". Así, se ha marcado como objetivo "devolver a la nacionalidad su sentido más elevado, que sea un premio al esfuerzo y a la integración real y no una simple gestión burocrática".

Feijóo ha presentado su 'Plan nacional para una inmigración legal, ordenada y mutuamente beneficiosa' en plena pugna con Vox por el electorado conservador, cuando el CIS de este lunes reflejó un fuerte desplome de los 'populares' y un recorte de las distancias de Vox con el PP, mientras indicaba también que la inmigración sigue siendo la segunda preocupación de los españoles. Feijóo, que entró este lunes al combate directo con Vox, ha elegido precisamente Barcelona al entender que la situación migratoria allí es particularmente preocupante y tras crecimiento en las encuestas de Aliança Catalana, otro partido incisivamente combativo contra la inmigración.

Acompañado por el secretario general del PP, Miguel Tellado, y por la secretaria de Organización, Alma Ezcurra, Feijóo ha defendido que la política migratoria no puede ser "el descontrol" que aporta el Gobierno ni "cerrar todas las puertas" y "criminalizar" a la inmigración como, a su juicio, hace Vox (a quien no ha mentado directamente). Ofrece la "mano tendida a quien venga a prosperar", pero no a quien, ha dicho, venga a delinquir o a no integrarse: "Se trata de poner orden de una vez".

Así, ha detallado su decálogo de medidas, alguna de las cuales ya había avanzado en las semanas previas, como el sistema de visado por puntos o la unificación de las competencias en materia migratoria en una única autoridad del Estado, así como expulsar a los inmigrantes que delincan y vincular el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la búsqueda activa de empleo.

Endurecer el arraigo y el asilo El líder de los 'populares' se ha propuesto "corregir figuras" como la del asilo o la del arraigo para que respondan a "excepcionalidades" y no respondan a la "regularización automática" de los migrantes. Así, aboga por excluir del listado a los países seguros "donde no existe riesgo grave para la persecución política" y hacer que el arraigo también sea "excepcional": "No puede ser una vía masiva sino una oportunidad individual para quienes han demostrado con hechos su compromiso para con nuestro país". La reforma del Reglamento de Extranjería que entró en vigor en mayo, precisamente, refuerza y amplía el arraigo como herramienta legal para regularizar a extranjeros y fija cinco tipos: arraigo social, sociolaboral con la exigencia de un contrato, familiar, socioformativo, y de segunda oportunidad (para quienes hayan perdido una residencia anterior por causas justificadas). También reduce en la mayoría de casos la permanencia en España de tres a dos años. Además, mejora las condiciones de integración para los solicitantes de asilo. Claves de la reforma del Reglamento de Extranjería: visados, arraigo, reagrupación y permiso único desde el primer día LUCÍA GONZÁLEZ Feijóo ha incidido en su visado por puntos y que los inmigrantes vengan con un contrato de trabajo, para lo que ha llamado a reducir la burocracia y facilitar la contratación en origen con un visado temporal para entrar. "Finalizado ese visado, si tiene trabajo, el inmigrante se queda y, si no, se va". Además, ha reiterado que, cuando haya delito, la pérdida de residencia será automática: "Tolerancia cero". Feijóo propone la pérdida de residencia de migrantes con delitos graves y un visado por puntos: "Han de cumplir la ley"

Mayor control de fronteras y perseguir el delito en aguas internacionales Feijóo también se ha propuesto reforzar las fronteras con más agentes. También ha dicho que "Frontex será solicitada en su totalidad": "Tenemos derecho a decidir quién entra, cómo entra y para qué entra". Por otra parte, se ha conjurado a dar "una lucha sin cuartel" contra las mafias y, para ello, aboga por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley de Extranjería y el Código Penal "para que se pueda perseguir delitos de tráfico de personas en aguas internacionales" cuando sean rescatadas por las autoridades o lleguen a puertos nacionales. Así, pretende dotar a la Fiscalía y a la Guardia Civil de "medios especializados para la recogida de pruebas en altamar". El presidente del Partido Popular propone por último "combatir el fraude" de inmigrantes adultos que dicen ser menores de edad. "La verificación de la edad de un menor debe resolverse en un máximo de 72 horas", ha dicho, y si alguien comete fraude será "responsable de un delito" que prevé incluir en el Código Penal. Además, ha dicho que, "siempre que sea posible", debe promoverse el retorno de los menores a su familia de origen.