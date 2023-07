La victoria del Partido Popular en las Elecciones Generales, con 136 diputados en el Congreso, ha sido aún más holgada en el Senado, donde con casi el 99% de los votos escrutados ha obtenido 120 escaños, 37 más que en las últimas elecciones. Sumados a los 23 que tiene por designación autonómica -según las estimaciones de la agencia Europa Press- alcanza los 143 escaños, una cifra que sobrepasa claramente el umbral de la mayoría absoluta, establecido en 133.

La segunda formación más votada ha sido el PSOE, con 72 senadores -21 menos que en los comicios de noviembre de 2019-, a los que hay que añadir los 19 parlamentarios que ya tiene designados. El partido de Pedro Sánchez pierde así el control de la Cámara Alta que ha ejercido en la última legislatura.

La tercera fuerza ha sido la coalición Izquierdas por la Independencia, integrada por ERC y EH Bildu, que ha obtenido 7 escaños, a los que habría que sumar los 4 parlamentarios que tienen por designación autonómica (3 ERC y 1 Bildu). Le sigue el PNV, que ha protagonizado uno de los mayores descalabros con 4 senadores (más 1 por designación autonómica), menos de la mitad que en las últimas elecciones de 2019, cuando logró 9. Con 1 senador se queda Junts per Catalunya, que pierde 2 de los 3 escaños que obtuvo en los últimos comicios; aunque suma 2 más por designación.

Otras cuatro formaciones han logrado representación en la Cámara Alta, con 1 escaño cada una de ellas. La primera es Unión del Pueblo Navarro (UPN), que le ha arrebatado a EH Bildu el último escaño que estaba en juego en la Comunidad Foral. Las otras tres se corresponden con las islas menores: Agrupación Socialista Gomera (que repite el resultado de 2019), Agrupación Herreña Independiente y Eivissa i Formentera al Senat.

Pierde representación en la cámara la coalición Teruel - Aragón Existe, que se queda sin los 2 senadores conseguidos en 2019. VOX también se queda sin los 2 senadores de las últimas elecciones, aunque el partido de Santiago Abascal seguirá contando con 2 representantes gracias a los de designación autonómica.

Podemos, por su parte, no tenía representación, y ahora tampoco la ha conseguido Sumar, que solo estará presente con el senador por designación autonómica de Compromís, además de hacerlo parcialmente en la coalición PSOE-SUMAR-EUIB, Ara Evissa.

Victoria rotunda del PP

El PP se ha impuesto en la mayor parte de las circunscripciones españolas, mientras que el PSOE únicamente lo ha hecho en las cuatro provincias catalanas, Sevilla, Navarra, Álava, Ibiza-Formentera, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. En Bizkaia ha ganado el PNV y, en Gipuzkoa, Izquierdas por la Independencia. Finalmente, en La Gomera se ha impuesto la Agrupación Socialista Gomera y, en El Hierro, la Agrupación Herreña Independiente.

En la próxima legislatura, el número de senadores será de 265, de los que 208 se escogen en listas abiertas. Los 57 representantes que restan son designados por los parlamentos de las comunidades autónomas. La ausencia de Ley D'Hondt, que no opera en el Senado, sumada a la votación por listas abiertas y al sistema de circunscripciones, crean un sesgo que beneficia a los partidos mayoritarios, por lo que los escaños se distribuyen mayoritariamente entre PP y PSOE, como ha ocurrido en estas elecciones.

El sistema electoral determina que cada provincia elija a cuatro senadores mediante un sistema de listas abiertas. Sin embargo, este cálculo cambia en las islas, ya que cada una de ellas está considerada como una circunscripción. Así, en las islas mayores -Mallorca, Gran Canaria y Tenerife- se eligen tres senadores y en las menores -Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma- solo uno. Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aportan dos representantes cada una.

El Senado es fundamental en aspectos clave del sistema democrático español, como reformar la Constitución, vetar el techo de gasto con el que se elaboran los Presupuestos Generales del Estado; además de renovar instituciones de primer nivel como el Consejo General del Poder Judicial -elige a diez de los veinte vocales-, o el Tribunal Constitucional -elige a cuatro de los doce magistrados-.

El partido más votado en las elecciones generales de noviembre de 2019 fue el PSOE, con 93 senadores, seguido muy de cerca por el Partido Popular, que obtuvo 83. Las siguientes fuerzas con mayor representación, ya muy lejos de los dos partidos mayoritarios, fueron Esquerra Republicana de Catalunya, con 11 escaños; el Partido Nacionalista Vasco, con 9; Junts Per Catalunya (3) y Navarra Suma (3). Vox, a pesar de ser entonces la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados, no pasó de los dos senadores, mientras que Podemos no obtuvo representación en la Cámara Alta.