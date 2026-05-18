Feijóo cree que España ha "contestado" a Sánchez tras el ciclo electoral y activa al PP: "La campaña del cambio empieza hoy"

El PP cierra con Andalucía un ciclo electoral con cuatro victorias desde el pasado mes de diciembre y para su líder, Alberto Núñez Feijóo, esto representa que los españoles han "contestado" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con "distintos acentos pero una sola voz". "España quiere cambio", ha asegurado, y ha hecho el siguiente llamamiento a los 'populares': "La campaña empieza hoy".

Feijóo ha reunido este lunes a la Junta Directiva Nacional, en la que todo el PP ha arropado y vitoreado a Juanma Moreno tras la victoria de este domingo en las elecciones autonómicas, en las que sacó 53 diputados, a dos de la mayoría absoluta (lo que le da a Vox la llave del gobierno autonómico) y cinco escaños menos que en 2022. El candidato ‘popular’ ya ha dicho que quiere gobernar en solitario y ha pedido a Vox que no busque "sillones".

Feijóo no se ha referido a Vox ni a la necesidad que tendrá Moreno de negociar con los de Santiago Abascal. Tampoco ha reflexionado sobre el hecho de que se haya dejado cinco diputados en cuatro años. Sí lo ha hecho la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que ha asegurado que "allí donde el PP no necesitaba a Vox, ahora lo necesita".

En cambio, se ha limitado a hacer una lectura en clave nacional de las victorias del Partido Popular, desde el pasado mes de diciembre, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Todas sin mayoría absoluta y con Vox determinante en los cuatro territorios.

Así, ha dicho que esto no es solo la victoria de su partido, sino un resultado más que refleja que "los españoles están cansados" de Pedro Sánchez y "hartos" de que "toda la política gire alrededor de un solo hombre y sus intereses" y sus "cálculos de supervivencia" a base de "chantajes", "cortinas de humo" y "privilegios". Hartos, ha incidido, de su "putrefacción" y su "corrupción".

Ve a Sánchez y a sus ministros "quemados": "Son una losa" Por eso, cree que este ciclo electoral los españoles han dicho ya un "no, gracias", al legado del jefe del Ejecutivo, demostrando que la candidatura de sus ministros en los distintos procesos autonómicos (en las andaluzas, la exvicepresidenta María Jesús Montero, que ha cosechado el peor resultado histórico para el PSOE) no son un reclamo ya que Sánchez es "una losa" y todo su Gobierno está "quemado". A su juicio, la estrategia del "miedo" a Vox impulsada por el PSOE no ha funcionado porque "miedo da Sánchez" y, en cambio, un posible gobierno del PP "da tranquilidad y esperanza", así como "confianza" y "seguridad", porque tiene una forma de hacer política "limpia, honesta y decente". También ha recalcado que en el PP "no hay un puto amo", en referencia a las palabras que le dedicó el ministro Óscar Puente a Sánchez: "Yo soy un servidor y eso también es el cambio".